BMC da el primer golpe en Valencia

El equipo BMC tras cruzar la línea de meta | Foto: Jorge Alix - VAVEL.com

No han podido empezar mejor la temporada. En enero, y con un Richie Porte excelso, se hicieron con la general del Tour Down Under además de la clasificación por equipos. Ya en el recién estrenado febrero, el equipo BMC Racing Team se enfrentaba a un reto, recuperar la hegemonía en las contrarrelojes por equipos después de haber ganado el mundial en 2014 y 2015. Lo han conseguido ganando la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana.

El recorrido, como ya anticiparon muchos de los equipos, era duro. La organización había preparado para el primer día de febrero y como inicio de una carrera de cinco días una CRE de 37,9 kilómetros de continuos sube y baja, con un alto de tercera categoría en el kilómetro once, entre la Playa de la Glea y el casco histórico de Orihuela, la ciudad del poeta Miguel Hernandez.

Diferencias significativas

El BMC voló para hacerse con la victoria con un tiempo de 43:17, rodando a 52,5 km/h de media. Una auténtica burrada que ha llevado a Manuel Senni, ciclista de 24 años de Cesenatico (ciudad que vio nacer a Marco Pantani), a vestirse por primera vez con el maillot de líder de la general de una vuelta. No le importa que sea otro compañero quien porte el jersey en las próximas etapas: "Somos un equipo fuerte y vamos a intentar llegar hasta el final con el maillot amarillo". Por detrás, muchas diferencias para ser el principio de una vuelta de cinco días. Team Sky ha sido segundo (43:38, +21’’), Quick-Step Floors 3º (44:06, +49’’) y el Movistar Team de Nairo Quintana, gran favorito a la victoria final, cuarto (44:19 +1’02’’).

Greg Van Avermaet con el líder de la general, Manuel Senni | Fuente: Twitter

Mañana, primera etapa en línea de esta Volta a la Comunitat Valenciana entre Alicante y Denia (180 km). Etapa trampa en la que se subirán cinco puertos, con el Alto del Montgó (3ª cat.) a tan sólo seis kilómetros de la meta, por lo que parece probable un sprint reducido o la llegada a meta de una fuga.