Tour de Francia 2017: AG2R La Mondiale, en busca de un sueño

El equipo AG2R La Mondiale llega al Tour de Francia con los deberes cumplidos tras realizar un estupendo Giro de Italia con Domenico Pozzovivo. El italiano demuestra cada año porque le gusta tanto la carrera transalpina y este año no ha sido menos, un sexto puesto y con la sensación de que podía haber conseguido algo más si su nivel en la contrarreloj fuera mayor.

Centrándonos en el Tour de Francia, el conjunto francés viene con un reto mayor a otros años, ya que el año pasado consiguieron el segundo puesto y este año intentarán repetirlo o porque no intentar mejorarlo. Para ello han traído un bloque muy potente y uno de los más fuertes para la montaña. Además se pueden aprovechar del nuevo recorrido, el cual es un poco `anti-Froome´, pues no hay muchos kilómetros de contrarreloj y esto le viene de lujo a Romain Bardet, ya que no ha demostrado últimamente ser muy hábil en esta especialidad.

La evolución que ha mostrado el equipo francés en los últimos años es increíble. Ha pasado de venir a cazar etapas con un equipo no especialmente fuerte a traer un equipo de garantías, donde hay gente muy escaladora que tratarán de arropar y apoyar en todo lo que puedan a su jefe de filas.

Además de Romain Bardet, el equipo lo forman gente rodadora como Oliver Naesen y Jan Bakelants, quienes tendrán la labor de estar con él en las etapas llanas y de que no haya ningún imprevisto, ya sea por caídas o por el viento. Después tenemos a varios corredores que van bien cuando la carretera se empina, como Ben Gastauer, Axel Domont y Cyril Gautier. Y Finalmente tenemos a los ciclistas que más lejos deben llegar en las etapas de montaña y son los que deberán apoyar al francés hasta el último momento, Alexis Vuillermoz, Mathias Frank y el campeón nacional francés de la contrarreloj Pierre Roger Latour. Un equipo de garantías, veremos si Romain Bardet responde a las expectativas del equipo.

Equipo AG2R La Mondiale para el Tour de Francia 2017

Ciclista País Edad Jan Bakelants Bélgica 31 Axel Domont Francia 26 Cyril Gautier Francia 29 Pierre Latour Francia 23 Romain Bardet Francia 26 Mathias Frank Suiza 30 Oliver Naesen Bélgica 26 Alexis Vuillermoz Francia 29 Ben Gastauer Luxemburgo 29

El líder: Romain Bardet

Uno de los favoritos, el galo intentara repetir la hazaña realizada el año anterior y para ello dispone de un bloque muy potente. Llega muy ilusionado al igual que su equipo y está en buena forma, ahora solo falta que las piernas respondan. Su hándicap es la contrarreloj, ahí perderá un tiempo muy valioso y eso Chris Froome no lo perdona, eso es lo que debe practicar porque sin mejorar en la cabra es difícil ganar una gran vuelta, a pesar de esto, lo intentará con todas sus fuerzas, además contará con el apoyo del público.

El gregario: Jan Bakelants

Un caza etapas que ya sabe lo que es ganar en el Tour, pues se hizo con la victoria de la segunda etapa del Tour del 2013. Esta vez su rol no será el mismo, pues el principal objetivo es arropar a Bardet, pero seguro que tiene alguna oportunidad de dejarse ver. En cuanto a resultados no es su mejor temporada, ya que aún no ha conseguido ninguna victoria y tampoco ha estado cerca de conseguirla pero es un corredor que cuando tiene el colmillo afilado no falla.

El escalador: Pierre Roger Latour

El francés cada año da un pasito más en su carrera, el año pasado gano una etapa en la Vuelta a España y esta temporada se ha convertido sorprendentemente en campeón francés tras ganar la contrarreloj. Es su segunda gran vuelta y su debut en el Tour de Francia, el equipo espera que no tenga muchos nervios pues ya ha demostrado que es un gran escalador, por tanto, tendrá un papel importante dentro del equipo, estar al lado de su líder lo máximo posible.

A sus 23 años tiene todavía todo un mundo por delante y este Tour de Francia le puede servir de aprendizaje. Tiene mucho talento y un margen de mejora importante, por lo que todo lo que haga será para su bien. AG2R La Mondiale se estará frotando las manos con la joya que tiene entre sus manos, este joven francés apunta alto y el equipo lo sabe.

Atentos a: Mathias Frank

El suizo es ya un fijo en los nueve del equipo en la ronda francesa, ya que ha entrado los últimos 3 años de manera consecutiva. Es un escalador muy bueno y en el Tour de Suiza ya ha demostrado estar en forma. Además podría ser una de las sorpresas del Tour, puesto que ya sabe lo que es hacer top ten en el Tour de Francia, en el 2015 acabó octavo por delante del que ahora es su líder Romain Bardet. Por tanto, podría ser una baza interesante a jugar en caso de que logre aguantar con los mejores. Hasta el momento, el mejor resultado de la temporada lo ha logrado en la carrera de su país, donde se desenvuelve como pez en el agua, veremos si es capaz de aumentar incluso el nivel demostrado.

Posible revelación: Oliver Naesen

El ciclista belga correrá el Tour de Francia por segunda vez en su carrera tras debutar el año pasado. Su temporada está siendo increíble y su nivel ha crecido después de que el belga diera un paso adelante este año, sobre todo en las clásicas, donde se ha codeado con los mejores clasicómanos del pelotón. Prueba de ello es el Tour de Flandes donde estaba con los mejores y optaba a la victoria pero una caída de Peter Sagan le dejo sin opciones, al menos este año ya ha mostrado sus cartas y sabe que tiene potencial para ello. En este Tour de Francia tendrá un papel importante, pues le tocara estar al lado de Bardet en la parte más llana, ante la falta de rodadores del equipo.

