'Segunda fila' al Tour de Francia 2017: alternativas de nivel

Foto: web oficial Tour de Francia

Llega una nueva edición del Tour de Francia. La temporada del pedal y las dos ruedas se paralizan en el porche del verano. El sol empieza a encenderse con fuerza en este inicio del mes de julio y con él la competición más prestigiosa de ciclismo. La temporada de la bici avanza y en el punto medio corona para disputarse el Tour de Francia. La ronda gala de 2017 está aquí. Atrás quedan las clásicas, el Giro, las preparaciones, es el turno de la reina de las grandes vueltas, es el turno del Tour.

El país galo y el mundo de la bicicleta esperan ya que dé comienzo la edición de 2017 del Tour de Francia. Con ganas de ver emoción y espectáculo - algo que quizás, en cierta cantidad, se ha echado de menos en las últimas ediciones - y con ganas de ver a los protagonistas en acción. La macedonia de diversas y ambiguas etapas dejarán una estela de nombres y triunfadores. Muchos protagonistas, muchas carreras, distintos objetivos y estilos, pero por encima de todo premio espera una corona en forma de maillot amarillo.

Para este botín parten con ventaja, por supuesto, los mejores hombres del pelotón actual. Sospechosos habituales, clásicos enemigos del Tour. Esta prestigiosa lista de favoritos está encabezado por un Chris Froome (Team Sky) que intentará conseguir el poker de rondas francesas. El británico tendrá que pelear el maillot amarillo con sus ya clásicos enemigos, Nairo Quintana (Movistar Team) y Alberto Contador (Trek-Segafredo). A este representativo trío de corredores se le adjudica un nuevo competidor de primera fila, como es el francés Romain Bardet (AG2R La Mondiale) que ya alcanzó pódium la pasada edición.

Richie Porte y los llamados a la sublevación

Es una realidad. El pelotón está vivo. El pelotón es cambiante, evoluciona, crece. Varios corredores ya levantan la mirada hacia un objetivo más ambicioso. Ciertos hombres del mejor pelotón actual comienzan a desafiar y a pensar en derrocar a los reyes de esta ronda francesa. Como si de una manada se tratara, varios lobos con piel de cordero intentarán alzarse ante el macho dominante. Desde una hipotética segunda fila, varios ciclistas buscarán el trono rompiendo contra los principales pronósticos e intentando imponerse a los grandes favoritos.

Sin duda, el mejor guerrero de este bando rebelde tiene nombre y apellidos: Richie Porte (BMC Racing Team). El australiano parece ser el elegido para "robar" el triunfo final de París. Tanto es así que el actual "rey" del Tour, Froome, ha señalado al corredor de Tasmania como el favorito para este 2017. Y es que el británico lo conoce bien. Fue compañero de Porte en Sky, siendo su fiel escudero, su mejor gregario y el trampolín del éxito de Froome. Se sabe de su potencial, de su experiencia y de su amplio terreno que lo hacen un corredor muy completo, pero a pesar de ello está por ver si el corredor del BMC sube ese escalón que le falta para ser un candidato oficial.

Siempre en las quinielas para cualquier victoria, pese a la competencia, estarán corredores ganadores. Ciclistas con victorias de generales en grandes vueltas siempre serán peligrosos. Por ello hay que catalogar como candidatos para este Tour a Alejandro Valverde (Movistar Team) -Vuelta a España 2009- y Fabio Aru (Astana Pro Team) -Vuelta a España 2015-. El veterano español acumula 13 podios en grandes vueltas pero no consigue doblegar su único triunfo en una grande. Por su parte, el italiano aprovecha la montaña italiana y española para conseguir, aparte de la vuelta, dos podios más en su tierra (2014, 2015) pero en Francia, sin embargo, debutó el pasado año y no alcanzó el top diez. Factores motivacionales para ambos en este Tour.

El overbooking de talento en este Tour aparta de las miradas a corredores del nivel de Esteban Chaves (ORICA-Scott) o Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). Ciclistas contrastados y además de largo recorrido por potenciar. El colombiano, que apunta muy alto, viene de un año duro con las lesiones pero los dos podios en Vuelta y Giro de 2016 le avalan para optar a ser protagonista. Por otro lado, Majka, se ha hecho un corredor muy presente en las grandes rondas en los últimos años. Rozó podio en Italia hasta en tres ocasiones, pero su mejor versión se vio en la Vuelta 2015 con un gran tercer puesto. En el Tour acumula experiencia y la montaña ya conoce al polaco. Sin duda opciones validas de victoria.

Sin importar la edad

Siempre se suele decir que la edad o la experiencia es un grado, pero por eso el deporte es tan misterioso en ese aspecto. Ya que el talento e infinidad de factores ajenos a la voluntad propia pueden hacer que pase lo que no está previsto. Por ello, juventud o veteranía pueden no ser un desencadenante. En este caso no hay que perder de vista a jóvenes talentos, por madurar aún, como el británico Simon Yates (ORICA-Scott) o Louis Meintjes (UAE Team Emirates) que ya quedó octavo la pasada edición francesa. Un puesto más arriba quedaría, por contra, el veterano Dan Martin (Quick-Step Floors). Superados ya los 30 años, el irlandés ha ido cosiendo una trayectoria silenciosa y estructurada que le han convertido en un corredor de muchas garantías. Alternativas de distintas edades.

Todos ellos buscan poder ser la sorpresa. Desde la segunda línea, por detrás de los gigantes, de los favoritos, intentarán dar su mejor nivel e intentar cualquier mínima oportunidad de sorpresa. Froome y compañía no pueden relajarse. Nivel elevado para la revelación en este Tour de Francia 2017. Calidad y baja presión pueden dar una fórmula ganadora. Buena pinta.