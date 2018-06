Alonso: “Si el año que viene no puedo ganar con McLaren, veré que hago”

Google Plus

El flamante vencedor de las 24 horas de LeMans con Toyota ha hablado en la rueda de prensa de la FIA donde ha abordado multitud de temas que han ido más allá de la Fórmula 1, donde McLaren no está a la altura de conseguir victorias por el momento.

Las evoluciones son constantes desde Woking, pero los resultados no terminan de llegar: "Somos muy optimistas con las mejoras en el monoplaza, pero al final descubrimos que todos mejoran igual, por lo que nada cambia"

"No puntuamos en todas las carreras. Fallamos en Mónaco y Canadá pero estabamos en puntos en ambos GP's antes de los problemas".

Pero Alonso va más allá de la Fórmula 1 y lucha por conseguir algo que solo Graham Hill ha conseguido: la triple corona. "No le he dado muchas vueltas a esto. El año pasado cuando competí en la Indy, la triple corona era un objetivo goloso que además me convertiría en un piloto mucho mas completo. Ahora, al haber ganado en LeMans estamos más cerca de ese objetivo, pero tengo que pensarlo bien antes de tomar una decisión sobre el año que viene".

También ha hablado sobre su experiencia en LeMans, además de comparar ambas categorías del motor: “Durante la noche te concentras en el trafico y en otros elementos, buscando no cometer errores. Era mi cuarta tanda y conseguimos recortar 1 minuto y medio o más y eso fue genial, aunque no era consciente de ello mientras pilotaba. Este año habia 10 LMP1 y el año solo habia 4, asi que teniamos mas competencia". Decía el asturiano. “En LeMans es muy dificil, la carrera te exige mucho y necesitas luchar durante toda la carrera y necesitas ejecutar todo a la perfeccion en terminos de conduccion, mecanica, paradas... se ha visto como en otras categorías los favoritos no puedieron llevarse la victoria. LeMans es asi de impredecible, algo que echamos mucho en falta en Formula 1, donde ya sabemos que lucharemos por el séptimo puesto. Ese es el mayor problema de la Fórmula 1”.

“Esta victoria en LeMans la pongo en un cajon superior a cualquier otra que haya logrado“

LeMans ha sido como 2 grandes premios y medio. Ha exigido mucho en mi, pero tambien es muy divertido, la adrenalina te mantiene despierto. Ha sido una experiencia muy buena para mi. Buscaba en Daytona aclimatarme a las exigencias físicas y mentales de una carrera de este tipo".

Alonso ya sabe lo que es competir en cada una de las carreras que conforman la triple corona por lo que es una voz más que autorizada para compararlas: "Son muy dificiles de comparar. Todas ellas son dificiles de ganar y muy especiales. Tal vez en Mónaco la clasificacion es el 90% de la victoria y no dependes tanto de ti mismo, sino en tener un gran coche”.

Alonso y Vandoorne paseando por el circuito de Paul Richard | Foto: @McLarenF1

Pero este fin de semana toca volver a la Fórmula 1 y a Francia, en un circuito, Paul Richard, en el que nunca ha corrido en un Gran Premio: “Nunca he competido aqui y no he usado el simulador. Habrá que ver mañana. Lo más importante es que la Formula 1 vuelve a Francia, esa es la noticia más positiva del fin de semana”.

Ante la noticia de que el próximo año Red Bull montará Honda, el asturiano se ha mostrado satisfecho con su motor actual "Lo único que se es que el motor Reanult es lo suficientemente bueno. El año pasado a estas alturas estabamos con 0 puntos y este año estamos en séptima posicion en pilotos y quintos en constructores ".

Sobre el presente y como espera este Gran Premio de Francia: “Afronto el GP con ganas y con más optimismo. Despues de dos retiradas esta victoria en LeMans hace que mi positivismo aumente. Tambien lo hace el hecho de volvr a pilotar un Fórmula 1, que son las maquinas más sofisticadas del mundo del motor. Se me volverá a poner la piel de gallina”.

Sobre el futuro ha sido más escueto. Solo quiere ganar: "Intentar ganar es uno de los objetivos que tenemos desde que renovamos el año pasado y no nos hemos encontrado con eso. Podemos liderar el grupo medio pero eso no es una victoria real. El año que viene ganar debe ser una realidad. Si no es asi en McLaren, veremos donde se puede dar".