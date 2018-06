Frederic Vasseur: "El interés de Ferrari en Leclerc es un problema para nosotros"

Google Plus

Frederic Vasseur ve como un serio problema la marcha de Leclerc a Ferrari. El joven monegasco ha logrado grandes resultados con el Sauber y ha logrado puntuar en cuatro de las ocho primeras carreras. El jefe de equipo de Sauber es sabedor del gran potenciar de Leclerc pero no quiere perder al piloto monegasco para la próxima temporada.

El francés ha hablado sobre la situación actual del equipo: "No me gusta hablar mucho sobre el futuro, tenemos mucho trabajo que hacer con el equipo y con los pilotos, lo más importante es estar concentrado y no pensar mucho en el futuro. Mi principal función como jefe de equipo de Sauber es estar concentrado en la situación actual."

Vasseur le ha dicho a Leclerc que esté tranquilo tras su gran octava posición en la clasificación del Gran Premio de Francia. Además ha alabado su gran trabajo: "Hizo un trabajo perfecto, en cuanto a la hora de hacer la vuelta, llevando muy buen ritmo desde la Q1 hasta la Q3. Es el primer Sauber en la Q3, desde 2015 no se veía esto."

Frederic habló sobre los problemas del equipo a lo largo del fin de semana: "es una gran sensación porque el viernes tuvimos un día complicado, Marcus no pudo tomar parte en los segundos entrenamientos libres y Charles estuvo en medio de la nada y sufrimos mucho. Para el equipo ha sido un gran momento poder cuajar esa gran recuperación."

Por último, el jefe de equipo de Sauber ha hablado sobre el piloto monegasco: "El tiene que entender que lo más importante para él es estar tranquilo y hacer un gran trabajo en las carreras, porque la gente siempre recuerda el último momento. Si él hace una mala carrera todo el mundo recordará la carrera y no la clasificación, siempre nos juzgarán en nuestra última actuación."