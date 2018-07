Kubica espera ser piloto titular en 2019

Una de las decepciones, y quizá la mayor, de esta temporada 2018 en la Fórmula 1 es el equipo Williams. El dilema, es el motivo, ¿culpa de los pilotos?, ¿culpa del equipo y su monoplaza? A estás alturas la respuesta es senzilla, de ambos, nadie se salva, aunque por lo que es el deporte en sí, los pilotos son los principales responsables.

Lance Stroll y Sergey Sirotkin aun no han demostrado, en diez pruebas, ni en una sola ocasión porqué están en la Fórmula 1. De sobras es sabido que ambos son pilotos de pago, que Williams, los tiene por ese motivo, pero, ¿Hasta que punto les sale a cuenta? Williams no es un equipo nuevo, ni históricamente de baja tabla, y ni mucho menos pobre, pero aún así han preferido escoger la vía de moda, la de los pilotos de pago.

Y lo peor de todo esto, es saber quienes son los dos pilotos se encuentran en "el banquillo" de Williams. Uno es un tal Robert Kubica, y el otro es Oliver Rowland, piloto de 25 años con éxito en categorías inferiores, y por supuesto con cualidades bastante mejores a las de los dos titulares. El resumen, es que sin el dinero por delante, los dos suplentes son mejores que los titulares, y no por poco.

El talentoso, y ya experimentado, piloto polaco ha hablado sobre sus opciones de ser titular en 2019. Ya sea en Williams o en otro equipo, el se siente listo, con las ganas, la velocidad, y lo ve como el momento indicado después de haber declarado hace días que de no ser por su accidente en rallies en 2011, en 2012, hubiera sido piloto Ferrari, lo tenía firmado.

Robert Kubica en Austria. Foto: F1

"Por supuesto, la situación es diferente ahora. En noviembre del año pasado solo había un asiento libre, y era en Williams. Ahora hay más, más equipos que pueden cambiar o no de pilotos, por lo que no es que esté sentado aquí y solo quiera estar en la parrilla con Williams. Mi objetivo es estar en la parrilla y ya veremos. Siendo realistas, no hay muchos equipos en los que pueda acabar y con los que hablar. No hay magia", declaró de manera sincera y expresiva el piloto de 33 años.

Con estas declaraciones, el mismo deja claro que está en Williams, porque es lo que hay o había a finales de 2017, de cara a 2018. No se le nota muy contento con su rol viendo los resultados, y es normal. Cuando se ha subido al FW41 en tandas de libres oficiales o en otros 'test' siempre ha demostrado ir, como mínimo, un segundo más rápido que cualquiera de sus dos compañeros titulares.

Paddy Lowe, el máximo director técnico del equipo, se le preguntó si la influencia de la progresión del equipo influiría en la decisión de Kubica: "Depende. Creo que si le preguntas lo mismo a Sergey, no estaría dispuesto a conducir, pero lo está. Así que nunca sabes. Cada año es diferente. Creo que nadie esperaba que Williams, que era un equipo de mitad de tabla, sufriera tanto y creo que nadie esperaba que Sauber tras ser el más lento, el más débil de la parrilla el año pasado, luchase en mitad del pelotón o pasar a Q3", dijo de manera senzill el ingeniero nacido en Kenya.

Tras esto, para concluir, se pronunció de manera breve sobre la situación del equipo este año, en general: "Las cosas pueden cambiar muy rápidamente en la Fórmula 1. Es cierto que somos el equipo más débil ahora mismo, pero veremos el año que viene. Creo que este equipo tiene potencial y demostró en el pasado que puede hacer un buen trabajo, que puede crear un buen coche. Y no creo que en un par de meses todas las personas no sean capaces de hacerlo. Por supuesto que hay cosas por solucionar, pero esto lo mantenemos internamente y como todos los equipos en el paddock siempre puedes mejorar"