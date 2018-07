Pierre Waché: "Ahora estamos tratando de construir una relación a corto plazo con Honda"

Google Plus

Pierre Waché estuvo en la rueda de prensa de jefes de equipo en el Gran Premio de Alemania, el jefe de ingenieros y director técnico de Red Bull se estrenó en un de estas esta temporada. Pierre ha hablado sobre su función en el equipo, sobre la penalización de Ricciardo y sobre la relación con Honda que la escudería austriaca iniciará oficialmente el año que viene.

A Pierre le han preguntado si cree que Red Bull necesita un director técnico o si con Adrian Newey como jefe técnico era suficiente: "Como sabes, Adrian todavía está involucrado en el proyecto de Fórmula Uno. Pero, como usted también sabe, él está dividiendo su tiempo con un superdeportivo en el programa de Tecnología Avanzada de Red Bull. Luego, el equipo solicitó un liderazgo técnico en una organización diferente para compensar su tiempo dividido, y una reorganización para poner un director técnico en su lugar. Esa es la razón principal, diría yo."

El director técnico ha hablado sobre la penalización de Daniel Ricciardo para este fin de semana: "No nos obligaron a tomar la pena del motor. Incluso si no tomamos una penalización completa del motor; aquí estamos principalmente con la penalización MGU-K y con el controlador y la batería. No queremos tomar esta pena en Budapest con seguridad. Tenemos que tomarlo en un punto antes del cierre para pasar la carrera los fines de semana. Entonces sí, es parte del aspecto táctico."

Waché ha comentado también su relación con Honda: "En primer lugar, es una relación a muy corto plazo que estamos tratando de construir ahora. No hace mucho tiempo que el anuncio ya estaba hecho. Entonces Toro Rosso está teniendo alguna relación con ellos. Nosotros, recién estamos comenzando. Todavía no tenemos gente en Toro Rosso para aprender cómo funciona. Creamos esta relación. Como saben, con 12 años ahora estamos en una relación con un fabricante, Renault, creando algunos excelentes enlaces. Entonces tenemos que reconstruir eso. Lleva mucho tiempo. Además de eso, como mencionaron otras personas, las nuevas reglas vienen y la integración del motor está en la cima del nuevo desarrollo de regs. Es un gran desafío para el equipo. Espero que la relación entre Honda y Red Bull sea un éxito."