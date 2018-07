Clasificación GP de Alemania 2018 de Fórmula uno en vivo y en directo online

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la clasificación/carrera del GP de Alemania de 2018 en vivo. La clasificación/carrera tendrá lugar a partir de las 15:00 horas.

Noticias de última hora de cara a la carrera: La única penalización ha sido por el momento la de Daniel Ricciardo, el piloto australiano comenzará la carrera desde el fondo de la parrilla debido a que ha cambiado tres componentes de su motor.

Claves que pueden marcar el devenir de la carrera y principales candidatos a la victoria: Red Bull se ha mostrado fuerte en los entrenamientos libres, logrando el mejor tiempo en las dos primeras sesiones. Los dos únicos pilotos en activo que han ganado en este circuito son Fernando Alonso (tres veces) y Hamilton en 2008 y en la última carrera en 2016. Mercedes ha logrado las dos últimas victorias en este trazado. Eso sí, nunca hay que dejar de tener en cuenta al ídolo local Sebastian Vettel.

Declaraciones más destacadas sobre los Libres 1/FP1 y Libres 2/FP2: Red Bull ha dominado estas dos primeras sesiones de entrenamientos libres y los austriacos se han visto con esperanzas de lograr su cuarta victoria de la temporada con Max Verstappen. Los pilotos españoles no se pronunciaron el viernes y se han mantenido en silencio hasta la clasificación. Cabe decir que Carlos Sainz tuvo un problema con su coche en la primera sesión de entrenamientos libres.

Resumen de Entrenamientos Libres 2/FP2: breve resumen de la sesión: Max Verstappen fue el piloto más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres seguido de los recién renovados pilotos de Mercedes Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. Los Ferrari volvieron a esconderse en los entrenamientos libres quedando por detrás tanto de los Red Bull como de los Mercedes. Esteban Ocon y Marcus Ericsson que se quedaron fuera de la primera sesión de entrenamientos libres tuvieron su primer contacto con el trazado.

Resumen de Entrenamientos Libres 1/FP1: Daniel Ricciardo logró el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres tan solo cuatro milésimas más rápido que Hamilton. Lo más destacado fue las salidas a la pista de el canadiense Latifi (piloto probador de Force India) y de Antonio Giovinazzi (piloto reserva de Sauber).

Resultados de las carreras anteriores del año actual: Sebastian Vettel llega como líder del campeonato del mundo a esta carrera, el piloto alemán se llevó la victoria en la pasada carrera en Silverstone y sumó siete puntos más que su rival directo Lewis Hamilton. Vettel es el piloto que más carreras ha ganado esta temporada con cuatro victorias, le sigue muy de cerca también Hamilton con tres. Ferrari lidera el mundial de constructores por delante de Mercedes, los italianos les sacan 20 puntos a los germanos.

Podio Alemania 2016. Foto: Mercedes AMG Petronas

Resultados de carreras anteriores: Lewis Hamilton se alzó victorioso en el último Gran Premio en Alemania en 2016 mientras que la última victoria local llegó cuatro años atrás donde Nico Rosberg ganó saliendo desde la pole. Una de las anécdotas más grandes de este trazado fue el "Fernando is faster than you" que le dijo Rob Smedley a Felipe Massa en la carrera de 2010 cuando el brasileño lideraba la carrera para que le dejase pasar a Alonso. Sin duda una frase que marcó el resto de la carrera de Massa que a partir de ahí no volvió a ser el mismo para muchos.

Meteorología para el fin de semana: El tiempo se mantuvo soleado durante los entrenamientos libres, las nubes casi no hicieron acto de presencia. Sin embargo, en la clasificación hay una ligera posibilidad de lluvia, al contrario que en la carrera donde no se espera que llueva en absoluto.

Estadísticas del circuito: El piloto con más victorias es Michael Schumacher, el kaiser ganó hasta en cuatro ocasiones el Gran Premio de su país, la última en 2006. Aun así, el siete veces campeón del mundo está seguido muy de cerca por otro campeón del mundo, Fernando Alonso que ha ganado en tres ocasiones (2005,2010 y 2012). Lewis Hamilton es junto a Alonso el único piloto en activo en ganar aquí, el inglés ganó en 200 y 2016.

Foto: F1

El circuito de Hockenheim está situado en el país germano y albergará la undécima prueba de la temporada 2018 de Fórmula uno. Este circuito tiene un total de 17 curvas, 11 son de derechas y seis de izquierdas. Tiene dos zonas de DRS una entre la curva uno y la curva dos y la segunda entre la curva cuatro y la seis donde los pilotos alcanzarán la máxima velocidad.