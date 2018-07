La firma de F1 VAVEL: la Fórmula uno es impredecible

¿Quién nos iba a decir que el domingo 22 de julio, fecha de disputa de la carrera del Gran Premio de Alemania, iba a deparar tantas sorpresas? Pues así fue sí, todo cambio del sábado al domingo, de un hundido Hamilton a un triunfante Vettel se pasa a un triunfante Hamilton y un hundido Vettel. La Fórmula uno demostró una vez más en esta carrera que es un deporte totalmente impredecible y que puede convertir al héroe en villano de la noche a la mañana. Esta carrera en Hockenheim, que quizá puede ser la última que se vea en mucho tiempo, ha sido una de las más locas y emocionantes de la temporada y ha hecho levantar a cada aficionado de este deporte de su asiento.

La estrella, Lewis Hamilton

Muy pocos se hubieran esperado que Lewis Hamilton iba a acabar siendo el principal triunfador este fin de semana, quizá ni él pensaba eso ya que antes de empezar la carrera mostró su apoyo a Bottas para que ganase la prueba y le quitase el máximo número de puntos posible a Vettel. El inglés tuvo un problema mecánico a finales de la Q1 en la clasificación y por culpa de ello tuvo que salir en decimocuarto lugar mientras que su máximo rival en el campeonato del mundo salía desde la pole. Al igual que en el Gran Premio de Gran Bretaña, Hamilton tuvo que remontar durante la carrera y aguantó más de 40 vueltas con los neumáticos blandos y realizó muy buenos tiempos.

El momento de alegría en Mercedes llegó cuando en la vuelta 53 Sebastian Vettel se chocó contra las protecciones de la curva 13 y debido a ello tuvo que abandonar la carrera. El coche de seguridad salió y Raikkonen y Bottas aprovecharon para parar mientras que el inglés no lo hizo. Aun así, la idea de Mercedes era que el inglés parase pero este al final tras un team radio con su ingeniero de pista Peter Bonnington decidió no parar al ver que el finés de Ferrari seguía en pista. Hamilton a pesar de que su equipo le dijo que parase se salió de la escapatoria hacia el pit lane y volvió a la pista y en la vuelta siguiente tomó el liderato con la parada de Raikkonen.

Hamilton en este Gran Premio dio una lección de que no hay que rendirse nunca

Hamilton en la resalida del coche de seguridad mantuvo la posición con su compañero Bottas ya que las órdenes de equipo para el finés eran hacer tapón a Raikkonen para que no pudiese alcanzar al inglés. Tras 67 vueltas de infarto, un Hamilton que estaba derrumbado el sábado por su problema en clasificación no paró de dar saltos de alegría al ver que había ganado el Gran Premio. Cuarta victoria de la temporada para Lewis que recupera el liderato en el Mundial de pilotos y aventaja a Vettel en 17 puntos.

Hamilton alza el trofeo de ganador. Foto: Getty Images

El estrellado, Sebastian Vettel

Al contrario que con Hamilton, muchos se esperaban que Vettel se llevase la victoria en el Gran Premio de su país sin muchos problemas y todo parecía que iba a ser así hasta que en la vuelta 53 se vio su coche estrellado contra las protecciones de la curva 13. El alemán pasó de dar saltos de alegría y celebrar la pole con sus familiares y fans el sábado a disculparse ante el equipo y despedirse de sus aficionados con lágrimas en los ojos. Todo esto parecía un sueño para Sebastian, una victoria en su país y quizá la última en este circuito en un buen tiempo, pero todo se acabó convirtiendo en una pesadilla. Además, su máximo rival fue quién se alzó victorioso en su país, algo que hizo él hace dos semanas en Silverstone.

Un fin de semana que parecía de ensueño para él finalmente se acabó convirtiendo en un fin de semana para el olvido.

Tanto Vettel como el equipo Ferrari perdieron el liderato a favor de Mercedes en los dos campeonatos del mundo. Ahora mismo el piloto alemán está 17 puntos por debajo del inglés a pesar de contar con un coche algo mejor en esta primera mitad de la temporada. Este fue el primer abandono de Vettel esta temporada y su primer abandono desde Singapur el año pasado, concretamente la última carrera disputada sobre lluvia. Sin duda esa lluvia que logró hacerse amiga de Vettel al haber hecho historia en Monza en 2008 logrando la victoria con un Toro Rosso, estos últimos años se ha vuelto su enemiga ya que parece que no puede ver a la lluvia ni en pintura. Vettel hundido se dirigió ante los medios y dijo que lo mejor para ellos era pasar página y centrarse en el Gran Premio de Hungría la próxima semana.

Vettel se marcha hundido tras su accidente. Foto: Getty Images.

Bottas volvió a hacer de escudero

Valtteri Bottas se volvió a quedar con las ganas en este Gran Premio, el finés no pudo incomodar a Vettel durante la carrera pero tras su accidente vio una luz que le llevaba a la victoria. Sin embargo, esa luz la apagó el equipo, cuando el finés podía pasar a Hamilton estos le dijeron a Bottas que no le atacase y pensara en el doblete. El finés aceptó su rol de escudero y se dedicó a taponar a Raikkonen e impidió que el piloto de Ferrari se acercara a su compañero de equipo. Incluso el mismo Valtteri abrió hueco con Kimi en las vueltas finales y aseguró el segundo doblete de la temporada tras del del Gran Premio de España en el mes de mayo.

Hamilton parece que ha encontrado a ese escudero que tanto les ayudó a campeones del mundo como Vettel y Schumacher en el pasado

Una vez más Bottas cumplió su rol de escudero tras unas carreras en las que no estaba haciendo bien ese trabajo pero parece ser que la renovación hasta 2020 le ha ayudado a cumplir su función en el equipo. Bottas parece que se está convirtiendo en el Rubens Barrichello de esta década aunque todavía le queda mucho para igualar el trabajo que hizo el brasileño para Michael Schumacher. Valtteri no pudo ganar y aunque estuviera algo molesto con el equipo, no tardó en felicitar a Lewis y alabar su gran remontada. Hamilton muy contento con el trabajo del finés le felicitó también y ambos se dieron un gran abrazo en el parque cerrado. Mercedes parece que ha logrado ese buen rollo y esa amistad entre sus dos pilotos que no lograron con Hamilton y Rosberg, incluso compartir equipo dañó su amistad que era íntima años atrás.

Abrazo entre los dos pilotos de Mercedes. Foto: Getty Images.

Raikkonen salvó los muebles de Ferrari

Al igual que su compatriota Bottas, Kimi tuvo que hacer de escudero de Vettel en este Gran Premio dejando pasar a su compañero de equipo en la vuelta 40. Raikkonen fue el primero en parar y gracias a su gran ritmo con el neumático blando se puso primero ganando la posición a todos los que pararon detrás suyo y se colocó primero. Sin embargo, la alegría le iba a durar poco ya que el equipo le dijo que dejase pasar al alemán, finalmente perdió la posición con los dos Mercedes y con el accidente de Vettel acabó en tercer lugar. Aun así, Gran carrera del finés que pudo haber ganado sino hubiese sido por el tapón que le hizo Bottas para que Hamilton se pudiese escapar.

Kimi logró su cuarto podio consecutivo y séptimo de la temporada y ya van 28 podios desde su última victoria en el Gran Premio de Australia de 2013. Raikkonen sigue aumentando ese récord tan dulce y a su vez amargo que batió en el Gran Premio de Francia hace un mes. Kimi sacó quince puntos para el equipo Ferrari con este tercer puesto y se mantiene en tercer lugar en el Mundial de pilotos por delante de Bottas. Como dato curioso, el finés con este podio supera a su compañero de equipo en número de podios, siete para él y seis para Sebastian.

Kimi levanta el trofeo de tercer clasificado. Foto: Getty Images.

Fin de semana para olvidar de Ricciardo

El piloto australiano tuvo un fin de semana para el olvido una vez más, este salió en penúltimo lugar en la parrilla ya que cambió tres componentes de su motor y a pesar de ello acabó abandonando por un problema de potencia. Red Bull ha vuelto a tener problemas de fiabilidad en esta carrera y ya van tres carreras consecutivas en los que no han finalizado el Gran Premio con sus dos coches. Ricciardo está atravesando una pequeña mala racha ya que no pisa el podio desde que lograse la victoria en Mónaco y encima no ha finalizado dos de las últimas tres carreras. Max Verstappen logró doce puntos para el equipo austriaco este fin de semana tras una carrera muy loca para él, Red Bull está perdiendo cuerda en el Mundial de constructores y parece que morirán en tierra de nadie en el tercer lugar esta temporada.

Grosejan, Hartley y Ericcson salvan a sus equipos

Es momento de seguir con las cosas no habituales en este Gran Premio de Alemania y quizá esta fue una de las más sorprendentes. Junto a Vandoorne, quizá estos tres pilotos (Grosejan,Ericsson y Hartley) son los que más superados se están viendo por sus compañeros de equipo pero esta vez fueron ellos los que salvaron los muebles. Grosejan a pesar de salir por detrás de su compañero y perder la posición con Hulkenberg en la salida cuajó un gran final de carrera tras la resalida por el coche de seguridad. El francés finalizó en sexto lugar la carrera y logra ocho puntos para el equipo Haas que se ha visto superado por Force India en el Mundial de constructores. Los de Silverstone lograron diez puntos (dos más que los americanos) con el séptimo puesto de Pérez y el octavo de Ocon, los dos equipos ahora mismo están empatados a puntos pero los ingleses están por delante gracias al podio de Pérez en Bakú.

Esta vez fue Ericsson quién salvó a Sauber tras una carrera para el olvido de su compañero

Quizá Marcus Ericsson hizo la mejor carrera de su trayectoria en la Fórmula uno en Hockenheim, pero sin duda una de las mejores. El piloto sueco acertó de pleno con la estrategia, conservando muy bien las ruedas y la lluvia que apareció y desapareció le vino de perlas ya que le ganó la posición a todos los que pararon. Ericsson con ruedas más frescas en el tramo final logró acabar en noveno lugar la carrera, manteniendo atrás a Sainz (que fue penalizado al final por adelantar con coche de seguridad en pista) y llevándose dos valiosos puntos para el equipo Sauber. Al igual que en Bahrein hace nueve carreras, Marcus salvó al equipo suizo mientras que la revelación de esta temporada Leclerc se perdía por el trazado de Hockenheim.

Brendon Hartley ha sido otro piloto que ha logrado salir con una sonrisa de este Gran Premio, el piloto de Toro Rosso estaba pasando una muy mala racha e incluso su continuidad estaba en serio peligro ya que Pierre Gasly le estaba pasando por encima. Sin embargo, la aparición de la lluvia y del coche de seguridad le dio la vida y finalmente tras la sanción de Carlos Sainz logró un décimo puesto en esta carrera. Segundo punto de la carrera deportiva del piloto neozelandés que logra un punto para Toro Rosso en su particular lucha ante Sauber por el octavo puesto en el Mundial de constructores.

Hulkenberg pega un golpe en la mesa

Quizá el héroe local Sebastian Vettel acabase abandonando la carrera pero quién no lo hizo fue el otro alemán de la parrilla, Nico Hulkenberg que una vez más mostró lo gran piloto que es. Nico ya está demostrando el porque el equipo Renault le ofreció ese gran contrato como primer piloto de la escudería e hizo que el alemán abandonase Force India. El año pasado no pudo sacarle al coche todo lo que tenía a pesar de hacer una buena temporada pero esta temporada sí lo está consiguiendo. Hulkenberg al igual que en Silverstone volvió a ser el mejor piloto de los mortales una vez más con un coche que no era el mejor entre sus rivales directos, el alemán acabó en quinto lugar, superando a unos Haas con buen ritmo y pegando un golpe en la batalla por ser el mejor del resto.

Nico ahora mismo está en séptimo lugar en el Mundial de pilotos, es el mejor piloto del resto de la parrilla y con estos diez puntos de este quinto lugar ha logrado aventajar en once puntos a Magnussen y en doce a Alonso, sus más inmediatos perseguidores. Además, el alemán ha logrado cubrir los errores de Carlos Sainz en este Gran Premio y los franceses han vuelto a abrir hueco en el Mundial de constructores en su lucha por la cuarta plaza con Haas y Force India. Sin duda uno de los pilotos del día, del fin de semana y de la temporada hasta el momento está siendo Nico Hulkenberg.

La lluvia, invitada sorpresa

Aunque no apareció con la intensidad que todos esperaban, por primera vez desde el Gran Premio de Singapur el año pasado la lluvia apareció en una carrera. No lo hizo de forma brusca como nada más acabar en Gran Premio en la celebración del podio pero sí lo hizo y en el tramo final de la carrera. Pilotos como Leclerc, Alonso y Verstappen pararon y pusieron neumáticos intermedios aunque no les salió bien ya que la lluvia disminuyó y se vieron obligados a parar una vez más a por neumáticos de seco. La anécdota del fin de semana la protagonizó Pierre Gasly que fue el único piloto que paró a poner neumáticos de lluvia extrema y al ver que no llovía no paró de salirse de pista y tuvo que volver a entrar.

Se complían 16 carreras sin ver lluvia un domingo, desde la carrera loca el año pasado en Marina Bay

La lluvia hizo acto de presencia y fue la principal atracción para los aficionados y provocó ese accidente de Vettel que volvió la carrera un auténtico espectáculo con la salida del coche de seguridad. Sin duda, una vieja conocida volvió por primera vez esta temporada en una carrera, algo que deja a muchos esperando que vuela pronto y que devuelva la emoción a los Grandes Premios como lo ha hecho este domingo 22 de julio de 2018, sin duda un día que marcará un punto de inflexión en esta temporada de Fórmula uno.