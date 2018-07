Brawn afirma que el objetivo de las órdenes de equipo es lograr el mejor resultado global

Google Plus

El Gran Premio de Alemania estuvo marcado, entre otras muchas cosas, por diversas órdenes de equipo. Kimi Räikkönen hizo su parada antes que Sebastian Vettel y, cuando el alemán paró, salió por detrás del finlandés. Los neumáticos de Vettel eran varias vueltas más nuevos que lo de Räikkönen y, en pro de la lucha en el campeonato de pilotos entre Hamilton y el alemán, el equipo comunicó al finlandés que los neumáticos de ambos se estaban sobrecalentando. Räikkönen pidió una aclaración del mensaje que terminó con él dejando pasar a Vettel.

La otra orden de equipo se dio en una situación muy diferente y en la escudería Mercedes. En las últimas vueltas, Hamilton iba en primer lugar y Bottas justo detrás. Seguían al coche de seguridad y el finlandés llevaba neumáticos más nuevos. Cuando el coche de seguridad se retiró, Bottas intentó atacar a Hamilton pero recibió un mensaje por la radio de James Allison donde éste le pedía que mantuviera la posición.

Ross Brawn tras el Gran Premio de Alemania se pronunció al respecto de estas acciones. "Durante todos mis años en el muro, en varias ocasiones tuve que pedirle a un piloto que hiciera un sacrificio, no por el deseo de favorecer a su compañero, sino para que el resultado global fuera lo mejor posible para el equipo. Es verdad, que mirando hacia atrás, algunas de estas decisiones resultaron inútiles pero puedo asegurar que se toman en la creencia de que un solo punto puede ser decisivo cuando se trata de ganar o perder un campeonato. Probablemente fue más sencillo para Räikkönen dejar pasar a Vettel, que llevaba neumáticos más nuevos, pero para Bottas escuchar que tenía que mantener posición y no atacar a Hamilton, que tenía neumáticos más viejos, fue quizás un poco más difícil", comentó.

Toto Wolff tras el Gran Premio de Austria a principios de julio se mostró en contra de las órdenes de equipo en este momento de la temporada. Estamos en la novena carrera. Queda mucho y creo que nos debemos a los fans y también al planteamiento de carreras que tenemos, por lo que no especularemos con el campeonato de pilotos en junio o julio. Obviamente, a final de temporada, si en el último tercio ves que hay una gran ventaja para uno de los pilotos, en esta desafortunada situación cualquier equipo de carreras tiene que ver las circunstancias. Pero no ahora", expresaba. Sin embargo, y en contra de sus propias palabras, el equipo ordenaba a Bottas en Alemania mantener la posición y no pasar a Hamilton.