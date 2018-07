Previa del GP de Hungría 2018: las vacaciones ya están aquí

Google Plus

Llega la última carrera antes del parón de verano y lo hace, como habitualmente, en el circuito de Hungría, el Hungaroring, uno de los circuitos más lentos del campeonato, junto al Gran Premio de Mónaco.

Tras la carrera, se disputarán los test de mitad de temporada los días 31 de julio y 1 de agosto tras lo cual el Gran Circo se tomará un merecido descanso de 3 semanas para encarar el mítico trazado de Spa el fin de semana del 26 de Agosto.

El mundial acaba de dar un vuelco y Mercedes ha recuperado el liderato, tanto del mundial de pilotos como del de constructores. Ferrari buscará revertir de nuevo la situación para así desquitarse del mal trago de Hockenheim y poder dedicárselo al recientemente fallecido Sergio Marchionne.

Nuevos líderes del campeonato, las flechas plateadas tan solo han podido ganar una vez aquí en la era híbrida, en 2016. Hamilton defenderá su liderato en un circuito en el que se quedó fuera del podio en 2015 y el año pasado y en ambas ocasiones fue Sebastian Vettel quién se llevó la victoria, por lo que deberá poner todo de su parte para evitar que se vuelva a dar esa situación.

Bottas tuvo la victoria en su mano el pasado domingo pero debido a las órdenes de equipo tuvo que mantenerse detrás de su compañero. En Hungría espera, al menos, repetir el podio del pasado año.

La Scudería, de luto por la muerte de Marchionne, debe dejar atrás lo sucedido en Alemania, donde se vio como Vettel se salió de la pista cuando lideraba la carrera y se la dejaba en bandeja a Lewis Hamilton, pero la sensación no es tan agorera porque en la escudería italiana sabe que ahora están a la par de Mercedes.

Alemania también dejó una cosa clara Räikkönen se ha convertido en el aliado número uno de Vettel, y por qué no decirlo en su escudero, a pesar de que no pareció sentarle bien. Kimi no tiene el futuro asegurado en Ferrari, que viene con ganas de revancha, pensando que llegado la hora de levantar cabeza y volver dar un golpe en la mesa que asuste a las flechas plateadas.

Ferrari lucira una banda negra en señal de luto tras la muerte de Marchionne | Foto: @ScuderiaFerrari

Un circuito que no es especialmente de motor, Hungaroring puede venir bien a las aspiraciones de Red Bull. Un trazado, del que muchos dicen de su semejanza al de Mónaco, donde los de Milton Keynes se llevaron la victoria.

Ricciardo ha sufrido dos abandonos en las últimas tres carreras y espera volver a la primera plana con una victoria, mientras que Verstappen, que espera seguir la buena racha que atraviesa tras el Gran Premio de España. Tras conseguir llegar al podio en Canadá, Francia y Austria, donde además se llevó la victoria.

Ricciardo logró la victoria en Hungria en 2014 | Foto: formula1.com

La verdadera lucha del equipo francés es ese cuarto lugar que les corona como los primeros del resto, como líderes de la zona media. Este fin de semana en el Gran Premio de Hungría tienen la posibilidad de consolidarse como tal y de sumar puntos tanto con Carlos Sainz como con Nico Hülkenberg.

El objetivo de Renault es puntuar con ambos pilotos y reforzar su cuarta posición en el mundial de constructores, dejando atrás a Force India y, sobre todo, a Haas, que podría tener dificultades en el trazado Húngaro. Sainz deberá mostrar su mejor versión si quiere alcanzar a su compañero de equipo en la clasificación, que esta cuajando una espléndida temporada.

La escudería americana Haas llega a un Gran Premio con unas características que no parecieron sentarle demasiado bien tras lo visto en Mónaco, donde ambos monoplazas llegaban a meta bastante lejos de los puntos.

Los jefes de equipo están confiados en haber resuelto los problemas que sufrieron en Mónaco y esperan seguir avanzando en la tabla calsificatoria y acercarse a Renault. Los últimos resultados del equipo han sido mejores que los de principio de temporada, pero sigue quedando la sensación de que lo visto en pista no cumple con el potencial del coche.

Force India, un equipo con el que muchos no contaban de cara a la segunda mitad de temporada, aterriza en Hungría con buenas sensaciones después de los buenos resultados cosechados en Gran Bretaña y Alemania.

No caben cuestiones de que Force India va a por todas en Budapest para postularse como la cuarta fuerza de la parrilla. No obstante, son conocedores del gran potencial de Haas y Renault, que les pondrán las cosas muy difíciles. De otra parte deben mantener la cabeza fría con los rumores sobre la llegada de los Stroll al equipo, con el consiguiente baile de pilotos.

McLaren, a pesar de cambiar de motorista, sigue sin alcanzar sus objetivos, mostrándose lejos del liderato de la zona media. La unidad Renault no es la esperada por el equipo británico, y a parte, el rendimiento aerodinámico del monoplaza tampoco esta siendo el óptimo, por lo que los chicos del naranja papaya siguen sin saber que hacer para volver arriba, donde siempre han pertenecido.

Hungría, desde que McLaren se separó de Mercedes, ha sido posiblemente el mejor trazado, en el que el equipo siempre ha puesto más esperanzas, y en el que tenían marcado en rojo, aunque este año la curva lenta lo parece una de las bondades de un MCL33, que trae algunas mejoras que esperan que mejore una situación poco alagüeña para los de Woking, que parecen más centrados en desarrollar el coche de 2019.

Vandoorne atraviesa un momento muy delicado | Foto: @McLaren

Los de Faenza encaran la última carrera antes del parón veraniego con ganas, pero con incertidumbre, ya que saben que es un circuito comprometido para su equipo. Además, no gozan de una buena posición en el mundial de constructores, tal y como sí venían haciendo los últimos años.

La actual racha del equipo es bastante mala y, aunque esperan luchar por conseguir algún punto, después del verano es probable que sigan las pruebas de Honda con la unidad de potencia, ya que en 2019 esa estará montada en la parte trasera del Red Bull.

La escudería tiene en Hungría la posibilidad de conseguir puntos con alguno de sus pilotos e incluso de poder adelantar a Toro Rosso en el Mundial de Constructores. El equipo ha anunciado ya que detendrán el desarrollo del coche de este año para centrarse en el del año que viene con miras a ser la cuarta escudería, después de Ferrari, Red Bull y Mercedes.

La Q3 se ha convertido en un objetivo razonable en las últimas carreras y esperan poder mantener esa inercia positiva e irse de vacaciones con un buen sabor de boca.

Stroll es el único que ha puntuado esta temporada de los de Grove y la situación no parece mejorar según avanza la temporada, aunque Sirotkin hizo una buena clasificación en Alemania, un Gran Premio que resultó ser un desastre para ellos el domingo tras la llegada de la lluvia.

Bajas expectativas para un equipo que va de mal en peor, dejando muy atrás la época dorada de los 90, donde eran el equipo a batir.