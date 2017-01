Liberty Media aprueba la compra de la Fórmula Uno

Foto: Getty

Liberty Media, el grupo de medios de comunicación estadounidense liderado por John Malone ha anunciado hoy que el proceso para convertirse en los accionistas mayoritarios de la categoría sigue en marcha, y que el consejo de accionistas accedió, en su última reunión, a hacerse con el resto de participaciones de Delta Toppco, empresa matriz de la F1. Asimismo, se ha acordado el cambio de nombre de la entidad a 'Formula One Group' como señala el acta del consejo: "Los titulares de sus acciones con derecho a voto aprobaron: (I) una propuesta relativa a la emisión de acciones de Liberty Media Series C a la conexión con la adquisición pendiente de la Fórmula 1 y (II) una propuesta relativa a la aprobación y modificación íntegra del nombre 'Media Group' y 'Liberty Media Common Stock' a 'Formula One Group' y 'Liberty Formula One Common Stock', respectivamente".

La noticia llega meses después de que el grupo se hiciese con una porción que rondaba el 19% de las acciones de la misma, convirtiéndose así en un socio minoritario, mientras CVC, empresa de Bernie Ecclestone, por el momento, sigue manteniendo la mayoría de las acciones.

Tras votar los accionistas a favor de continuar con el plan previsto, Liberty Media se hará, en los próximos meses con el 100% de las acciones de la Fórmula Uno, convirtiéndose así en su único dueño. Para que esto se lleve a cabo, primero será necesaria una aprobación expresa de la FIA, que ha convocado una reunión extraordinario de su Consejo del Deporte Mundial del Motor para aprobar de manera definitiva la compra. Si todo sigue según lo previsto, el órgano aceptará la compra, de modo que la categoría pasará a formar parte de Liberty Media, que ya posee el equipo de béisbol estadounidense de los Atlanta Braves y, asimismo, ha manifestado interés en hacerse con los derechos de la Fórmula E.