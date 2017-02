Nico Hülkenberg sobre el RS17: "Cuando lo ví me sorprendió"

Google Plus

Fuente: Getty Images

Renault ya ha dado a conocer el monoplaza con el que afrontará la temporada de 2017. El RS17 ha visto la luz por primera vez en Inglaterra rodeado de un centenar de periodistas y fotógrafos ansiosos por ver como Renault se había adaptado a la nueva normativa de esta temporada.

A la nueva estrella del equipo, Nico Hülkenberg, el RS17 le ha parecido “sexy”. Hülkenberg ha contado en la presentación que desde el primer momento el coche le sorprendió: "Cuando lo vi por primera vez en el túnel de viento me impresionó".

El alemán está contento de formar parte del nuevo proyecto de Renault, aunque sabe que hay mucho trabajo por hacer: “Hay mucho trabajo por delante y ambos estamos buscando una relación positiva a largo plazo. 2017 viene después de un año de desarrollo en 2016 donde hubo mejoras y crecimiento crucial en muchas áreas para el futuro", ha comentado.

Fuente: Getty Images

El presidente de Renault sport, Jermoe Stoll, ha apuntado que el objetivo del equipo francés es llegar a ser quintos en el campeonato y Hülkenberg ha reafirmado este compromiso. "El objetivo es avanzar a la mitad de la parrilla la temporada que viene y estar a punto para dar otro paso adelante en 2018.", ha comentado el alemán que ha afirmado conocer bien las metas del equipo para la temporada.

Esta nueva temporada no solo representaba un reto para los ingenieros, sino también para los pilotos. Han tenido que intensificar su entrenamiento para soportar las fuerzas Gs que recibirán. El alemán ha explicado que empezó a trabajar en diciembre y desde entonces no ha parado. "He estado trabajando mucho. Mi preparación comenzó temprano con un campo de entrenamiento en diciembre, y continuó durante enero y febrero”, ha comentado.

Un nuevo equipo representa también un cambio de compañero. Jolyon Palmer repetirá este año con el fabricante francés y Hülkenberg ya ha vaticinado que entre ellos habrá una buena relación. “No lo conozco muy bien todavía, pero eso va a cambiar en los próximos meses. Estoy seguro de que vamos a trabajar positivamente para los intereses del equipo y para empujarnos fuerte el uno al otro. Estoy deseando que llegue" ha concluido Hülkenberg.