Hulkenberg: "Mejoramos constantemente el rendimiento del coche"

Google Plus

Fuente: Getty Images

El equipo Renault sigue en su proceso de desarrollo del monoplaza en esta primera semana de test, donde han ido de menos a más. Tanto Nico Hulkenberg como Jolyon Palmer se sienten cómodos con el progreso y el rendimiento que les ofrece el nuevo RS17.

Durante la jornada de hoy, ha sido Jolyon Palmer quien ha empezado con mal pie, aunque ha sabido revertir la situación. El británico ha completado 51 vueltas en la tercera jornada de test en el circuito de Barcelona-Catalunya. Una salida de pista al estar sus neumáticos más fríos parecía trastocar sus planes, pero eso no le ha impedido seguir rodando y sumar kilómetros a su monoplaza: "No ha sido un comienzo perfecto por los neumáticos fríos esta mañana, pero aparte de eso, hemos hecho un gran progreso en términos de configuración" afirmaba Palmer, que aprende cada día más del rendimiento de su nuevo monoplaza: "El coche parece muy fácil de entender para los ingenieros y para los pilotos, hace que el progreso sea sencillo. He completado 51 vueltas, algo satisfactorio y aprendemos constantemente, estamos mostrando el rendimiento".

Hulkenberg, positivo con su rendimiento

Por su parte, Nico Hulkenberg ha completado 42 vueltas, nueve menos que su compañero, pero no es un motivo ni mucho menos para que esté a disgusto con su nuevo monoplaza: "Es positivo que pudiéramos completar tantas vueltas hoy. Mi rodaje por la tarde fue muy limitado por problemas menores, pero hicimos un trabajo de calidad realizado con 42 vueltas. Estamos mejorando constantemente el rendimiento del coche y estoy entendiendo cada vez mejor el funcionamiento de cada pieza. Mañana rodaremos en mojado y será interesante, estoy abierto a lo que pueda pasar. Será divertido, por lo que quiero ver qué sucede".

Con el trabajo llevado a cabo en la suspensión y la aerodinámica, Renault sigue acumulando más kilómetros para el desarrollo del monoplaza y mejorar su posición del año pasado, cuando tenían muchos problemas incluso para entrar en Q2. Veremos si los de Enstone son capaces de seguir en la buena dinámica que llevan esta semana la próxima jornada de test