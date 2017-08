Pascal Wehrlein: "Mi objetivo es pilotar para una flecha plateada y poder ganar carreras y mundiales"

Wehlrein, Hungría 2017 / Fuente: Zimbio

La mala suerte está presente en el Gran Circo en todo momento. Ejemplo de ello puede ser una rotura de motor como la que le sucedió a Hamilton en Malasia el año pasado; la cual le costó el campeonato. Sin embargo, este año, Pascal Wehrlein podría haber estar luchando por victorias con la escudería germana, pero, ha sido Bottas el elegido para correr con los alemanes.

La temprana edad del alemán no convenció, a pesar de ser campeón de DTM la temporada pasada con Mercedes, a los actuales campeones de Formula 1.

Sobre si Wehrlein es un piloto difícil con quien trabajar, se rumorea que los ingenieros no están del todo cómodos con él. En una entrevista para la web soymotor.com el alemán ha dejado las cosas bastante claras.

"No lo sé. ¿Soy un piloto difícil con el que tratar? ¿Qué dices tú? -refiriéndose a la jefa de prensa, quien admite no ser una persona difícil- Ya sabes, todo el mundo tiene lo suyo. Creo que es lo mismo que con mi lesión. Estaba lesionado y la gente decía que yo debería pilotar y que ellos pilotarían en mi posición, sin saber qué me sucedía exactamente. Quizá me llevo mal con una persona del paddock y ha empezado este rumor, así funcionan las cosas. Yo solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible e intento ser agradable. En pista soy diferente. Ahí estaría de acuerdo, quizá la gente me odia en pista, pero me gusta correr y siempre intento ganar y si a alguien no le gusta… yo solo quiero lo mejor para mí en pista”, comentaba tajante el de Sauber.

Wehrlein y Vettel, Londres Show 2017 / Fuente: Zimbio

Admite que su color favorito es el rojo, pero, también aclara no saber qué colores vestirá la próxima campaña. Ajeno a todo el ruido, el joven piloto campeón de DTM confía en poder sustituir a Valtteri Bottas para 2018.

“Eso espero. Espero que me consideren como candidato algún día. Obviamente ese es mi objetivo, el pilotar una flecha plateada y poder ganar carreras y mundiales, aunque para eso falta mucho. De momento estoy centrado en Sauber y en que debemos sumar más puntos este año y debo intentar tener buenas actuaciones para que me tengan en cuenta en algunas listas en el futuro"

Sin embargo, el campeón más joven de la competición de turismos alemanes, admite que no descartaría otras ofertas de equipos que no estén ligados a Mercedes; siempre y cuando ésta dé el ok.

"No creo que sea algo fácil. Si quisiera irme a otro equipo debería pedir permiso a Mercedes, porque a mí me contratan ellos, así que dependería de Mercedes"

Sobre si Sauber (que no montará motores Honda en 2018), puede quedar por delante de McLaren Honda, el de 22 años se muestra paciente y realista:

"Ojalá podamos ganar a McLaren, pero cuando empiecen a acabar carreras será difícil estar a su altura. Son mucho más rápidos que nosotros y parece que Honda progresa y cada vez es más rápido. McLaren no es un equipo contra el que podamos luchar en cuanto a rendimiento global. El equipo es muy diferente a Sauber”, ha concluido para finalizar.