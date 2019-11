Higuaín: "Sabemos lo que estamos jugando, lo que estamos representando"

Gonzalo Higuaín ha sido en el centro de las críticas en la primera mitad del campeonato mundialista. Su falta de gol y de ritmo ha sido el objeto de análisis hasta el duelo que disputó Argentina frente a Bélgica, correspondiente a los cuartos de final. En él, el atacante del Nápoles hizo el único tanto del encuentro, estrelló un disparo en el larguero y fue considerado el MVP del partido. Todo ha cambiado en la visión hacia él y ahora la afición albiceleste se encomienda a Higuaín como otro de los jugadores que les puede llevar a la gloria.

En declaraciones a TyC Sports, el exjugador del Real Madrid, aseguró que "estaba tranquilo, estaba trabajando, tenía la confianza y sabía que iba a llegar. El gol te da esa confianza extra. A los goles los disfruto siempre de la misma manera. A los que sirven para ganar. Obviamente, en un Mundial lo disfruto muchísimo". Además, acerca de este tema agregó que "el delantero no vive sólo del gol. Uno trata de ayudar, de darle una descarga al equipo, siempre trato de dar lo mejor. Sin duda un jugador sale a matarse, sabemos lo que estamos jugando, lo que estamos representando".

Higuaín también quiso salir en su propia defensa y se excusó de su flojo arranque de campeonato: "Tuve un progreso físicamente pero era algo lógico ya que desde el 4 de mayo que no jugaba. Estuve parado y me cuidé para llegar a esto por lo que luché mucho y me costó llegar. Al primer partido no llegue en plenitud pero con el correr de los partidos mejoré. Yo me sentía bien y sabía que estaba progresando. Me siento mucho mejor que al principio, estoy feliz por el progreso".

El Pipita también analizó la situación que se vive en la actualidad en la expedición albiceleste, apenas un día antes a medirse con los Países Bajos por un puesto en la final. "En estos momentos es difícil estar tranquilo sabiendo que estás tan cerca de algo por lo que estuviste luchando desde el primer día de eliminatorias. No es algo que se da todos los días, uno se siente privilegiado sabiendo que hay mucha gente apoyando atrás, que está la familia, que sufre como uno que juega, es algo muy lindo de vivir. Lo tenemos cerca, depende de nosotros pero hay otras tres selecciones que quieren lo mismo. Si llegamos hasta acá, podemos hacerlo. El sueño está latente, quedan dos pasitos y ojalá podamos hacerlo", comentó.

Interés del Barça y muerte de Di Stéfano

Higuaín también habló de la muerte de Alfredo Di Stéfano y sobre el supuesto interés que hay sobre él del FC Barcelona. Sobre el mito hispanoargentino, el delantero solo tuvo palabras de aprecio y comentó que "es una durísima noticia. Como lo dije, llegué con 18 años al Madrid y fue una de las primeras personas que vi. Me abrazó y me dijo que podía triunfar en ese equipo. Compartí muchos momentos íntimos, charlas, historias... No se puede explicar con palabras. Que la leyenda del fútbol que fue hable siempre bien de mí me ha enorgullecido. Fue un hombre que quise mucho. Son momentos duros, le mando muchísima fuerza a su familia".

En relación al tema del conjunto blaugrana, el Pipita simplemente dijo que "tengo contrato y la verdad que estoy agradecido a las palabras de Leo (Messi). Me pone feliz que se fijen en mí pero tengo contrato y en el Napoli me trataron muy bien desde que llegué".