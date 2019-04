Entrevista. Jonathan Ñíguez: "La idea de salir de España me seducía"

Jonathan Ñíguez Esclápez es un futbolista español nacido en Elche, Alicante, el 2 de abril de 1985. Actualmente milita en las filas del Rio Ave portugués desde el pasado mes de agosto. Su padre, José Antonio Ñíguez, más conocido como Boria, también fue futbolista profesional. Además, sus hermanos Saúl Ñíguez y Aarón Ñíguez también son futbolistas y juegan en la Liga BBVA. Jonathan es el mayor de los tres hermanos.

Jony, como es conocido actualmente, juega en la posición de mediocentro defensivo. Comenzó su carrera deportiva en la cantera del Elche CF. Ha pasado por las canteras de equipos como Valencia o Real Madrid, donde debutó en el fútbol profesional. Tras su paso por equipos de 2ªB como Mirandés o Ontinyent, donde tuvo una gran actuación, consiguió volver a dar el salto a la Segunda División, jugando dos temporadas para el Guadalajara y otra, en la 2013/14, para la AD Alcorcón. En el equipo madrileño era uno de los fijos en el centro del campo. En agosto de 2014 decide cambiar de aires y ficha por el Rio Ave FC, equipo de la Primeira Liga de Portugal que juega la UEFA Europa League.

Pregunta: Para quien no le conozca, ¿quién es Jonathan Ñíguez Esclápez?

Respuesta: Soy un jugador de fútbol de 29 años de edad nacido en Elche, provincia de Alicante. Soy hijo de futbolista, Boria, y tengo dos hermanos, Aarón y Saúl, que actualmente están jugando en la Liga BBVA en el Elche y Atlético de Madrid, respectivamente..

Me he formado en la cantera del Elche CF. Después jugué en los filiales de Valencia, Espanyol, Villarreal y Real Madrid Castilla, donde debuté en la Segunda División española en el año 2006. En 2ªB jugué en Ontinyent CF y CD Mirandés, mientras que en la Liga Adelante en el Guadalajara CF y A.D Alcorcón.

P: Como bien sabemos, sus hermanos también son futbolistas. ¿Le comparan con sus hermanos? Descríbame a Saúl y Aaron.

R: Es una pregunta que me han hecho muchas veces, pero curiosamente somos muy diferentes entre nosotros, aunque hay alguna similitud con el pequeño, Saúl (risas).

Aarón (Elche C.F) tiene 25 años, es un jugador que se maneja mejor en banda, pero puede actuar en cualquier posición de ataque gracias a su velocidad y verticalidad. Tiene un buen manejo con ambas piernas.

Saúl (Atlético de Madrid) es el pequeño de la familia. Su evolución nos ha sorprendido a todos, por la madurez y rapidez con la que ha ido superando etapas. Es un jugador muy completo, medio centro "box to box" con gran capacidad física y mucho talento.

P: Tras una buena trayectoria, subiendo de nivel de equipos en los que ha jugado poco a poco, ahora le llega un cambio importante. ¿Cómo se afronta el salto de Segunda a un equipo que ha conseguido entrar en Europa League? ¿Se nota la crisis en Portugal al igual que en la Segunda División de España?

R: Lo afronto como un reto personal y a la vez con mucha ilusión. Sé que es un paso adelante en mi carrera deportiva y por eso quiero aprovechar al máximo esta oportunidad. Pienso que a día de hoy la crisis está presente en muchos países, pero también considero que en otros aspectos se ha evolucionado positivamente.

P: ¿Qué ha pesado en la decisión de Jony para que venga a jugar a la Primeira Liga?

"Cuando surgió la opción de Portugal no me lo pensé"

R: Estaba en un momento de mi carrera que necesitaba un cambio y la idea de salir del país me seducía. Cuando surgió la opción de Portugal no me lo pensé, por la cercanía a mi país natal y por ser considerada una de las cinco mejores ligas de Europa.

P: En España se ha llegado a decir que la Liga Adelante tiene mayor nivel que la liga portuguesa. ¿Encuentra alguna diferencia en la forma de jugar de la Liga Adelante y la Primeira Liga?

R: Es cierto que he escuchado ese comentario y considero en el poco tiempo que llevo en Portugal que tiene algunas diferencias, como el ritmo de competición, jugadores internacionales determinantes,...

P: ¿Conocía al Rio Ave FC? ¿Qué sabe sobre el club y qué objetivos tiene el club para esta temporada?

R: Si, había escuchado hablar del equipo la temporada pasada debido a la gran temporada que hicieron llegando a dos finales de Copa. Es un club familiar, humilde, considero que está en crecimiento y personalmente pienso que los objetivos deben ser el trabajo y el esfuerzo diario.

P: Lleva algo más de tres meses en Vila do Conde. ¿Qué tal la adaptación a un nuevo club, a una nueva liga, a un nuevo país, a una nueva lengua?

R: Mi adaptación esta siendo rápida gracias a que la lengua no es muy diferente al español. También he de decir que los compañeros y la gente del club me han ayudado mucho para esto y estoy muy agradecido. En cuando a la ciudad, estoy encantado.

P: El Rio Ave disputó dos finales el año pasado, ¿Cree que es posible repetir alguna de ellas?

R: Como comenté en la respuesta anterior, pienso que no debe ser nuestra meta, debe ser el trabajar a diario para crecer como equipo, y si con ello llegan finales será como recompensa al trabajo bien hecho.

P: Dínamo de Kiev, Steaua de Bucarest y Aalborg son los rivales del Río Ave en la Europa League. Después de dos derrotas, ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es el objetivo en Europa?

"Rio Ave es un club familiar y humilde que está en crecimiento"

R: Uno de los objetivos marcados a principio de temporada fue pasar a la fase de grupos y para nosotros ha sido una alegría inmensa y algo histórico conseguirlo. No te voy a mentir, difícil, pero debemos afrontar estos partidos compitiendo al máximo para acostumbrarnos a este nivel.

P: No ha comenzado con buen pie su andadura portuguesa ya que todavía no ha debutado con el Rio Ave hasta ahora, ¿a qué se debe?

R: Todo cambio requiere su adaptación. Trabajo a diario para estar preparado cuando me toque participar y aportar al equipo.

P: ¿Qué conocía del fútbol portugués aparte de los tres clubes más conocidos? ¿Seguía la Primeira Liga?

R: No, sólo conocía a los tres equipos importantes, pero me gusta seguir otras ligas aparte de la española. También tengo a algún amigo participando en ella como Javier Balboa, del Estoril.

P: Además de la clasificación europea, Rio Ave comenzó la temporada como un tiro, pero poco a poco va perdiendo fuelle. ¿Se debe a que, como al Athletic en España, se centró demasiado en superar la previa europea? ¿Cuánto de ese estado de gracia del equipo al comienzo de temporada es responsabilidad de Pedro Martins?

R: Nuestro inicio fue muy bueno en cuanto a resultados, nos dio mucha confianza para afrontar los siguientes partidos, pero sabíamos que en algún momento ésto podía cambiar, nuestro juego no ha cambiado mucho, pero bien es cierto que los resultados sí. Pienso que Pedro (Martins) desde el primer día nos transmitió su confianza y espíritu ganador, y eso hizo subir la autoestima del grupo.

P: En cuanto a la plantilla, tendrá que hacerse con un puesto en un centro del campo que mezcla hombres experimentados como Tarantini y jóvenes como Diego Lopes, ¿Con qué opciones se ve para tener minutos durante la temporada?

R: No me paro a pensar eso, sólo estoy centrado en mejorar y superarme día a día. Lo otro no está en mis manos.

TEST

Campeón Primeira Liga

FC Oporto

Subcampeón Primeira Liga

SL Benfica

Tercero Primeira Liga

Río Ave

Posición del Rio Ave en Liga

Tercero

Posición del Rio Ave en Europa

Confío en llegar a las eliminatorias

Un gol suyo

Cualquiera es motivo de alegría

Su jugador favorito

Zinedine Zidane

Su entrenador favorito

Con el que más he "madurado" deportivamente hablando es Carlos Terrazas, aunque de todos he aprendido algo.