Portugal - Dinamarca: un punto y a Francia 2016

No todo acaba como empieza, todo lo contrario a lo que reza el refrán "lo que mal empieza, mal acaba". Nadie hubiera podido imaginar que, tras la derrota en la primera jornada en Lisboa ante Albania (0-1) y la posterior destitución de Paulo Bento, Portugal no cayera derrotada más hasta el momento y que tuviera en su mano el pase como primera de grupo en la penúltima jornada. La llegada de Fernando Santos tras esa dolorosa derrota ha cambiado totalmente el rumbo de la selección en cuanto a resultados (cinco victorias en cinco partidos), pero no en cuanto a sensaciones. Ahora, los portugueses reciben a Dinamarca en Braga para sumar el punto que les dé el billete a la Eurocopa de Francia 2016, pero para ello tendrán que batir a una Dinamarca que se está jugando la otra plaza directa del grupo I.

Un empate es suficiente para los portugueses

Eso es lo mínimo que necesita la Seleção das Quinas: un empate. La impecable fase de grupos del combinado portugués desde la llegada de Fernando Santos debe culminarse en Braga con al menos un empate, para así viajar a Serbia a vivir una última jornada donde jueguen los futbolistas menos habituales. Todo empezó el 7 de septiembre de 2014, meses después de un Mundial de Brasil donde Portugal fracasó, cuando comenzaba la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia. Portugal recibía a una débil Albania en la Luz con el objetivo de conseguir la victoria para olvidar el pasado, pero nada más lejos de la realidad. El gol de Bekim Balaj heló el graderío portugués y esto provocó la destitución de Paulo Bento, a quien ya le quedaba poco crédito.

Portugal suma 15 puntos y necesita solo uno más para obtener la clasificación para la Eurocopa 2016

La llegada de Fernando Santos suponía un cambio de ciclo en la selección, algo que de momento se está cumpliendo. El primer partido del que fuera seleccionador de Grecia fue precisamente ante Dinamarca en Copenhague. Se vio un cambio de sistema (4-4-2) y una leve mejoría en el juego de los lusos en el país escandinavo. Un gol de Cristiano Ronaldo de cabeza cuando el partido estaba en el minuto 95 dio la primera victoria a la Seleção, acompañada después por otras ante Armenia (1-0), Serbia (2-1), de nuevo Armenia (2-3) y Albania (0-1). Todas estas victorias han sido conseguidas con mucho sufrimiento y con goles en el último suspiro como el de Miguel Veloso en Albania en el minuto 92. Las cinco victorias portuguesas han sido por la mínima y sin un gran dominio.

Para estas dos últimas jornadas de selecciones, el técnico Fernando Santos ha apostado de nuevo por combinar la juventud con la experiencia, o lo que es lo mismo, el debut del lateral benfiquista Nélson Semedo con la vuelta tras sanción del mediocentro atlético Tiago. Además, vuelven a la convocatoria Eduardo (sustituyó a Anthony Lopes, lesionado), Coentrão, Neto o Rafa Silva, mientas que Pepe, Beto, Raphael Guerreiro, Vierinha, Adrien Silva y Silvestre Varela no han sido convocados con respecto a la última convocatoria por diversos motivos. La lista de 24 convocados se debe a que la más que posible clasificación ante Dinamarca hará que los menos habituales disputen el partido de la última jornada ante Serbia. Además, el partido también puede entrar en la historia, ya que Fernando Santos se convertiría en el primer técnico luso en ganar seis partidos de clasificación de manera consecutiva si consigue derrotar a Dinamarca.

Ganar y esperar los resultados de Albania

Dinamarca llega al partido ante el líder del grupo en una situación muy complicada. En su lucha por el segundo puesto con Albania, los daneses tienen un partido más, este, ante la selección más potente, pues en la última jornada descansan. Y para clasificarse deberán ganar y que Albania no gane los dos partidos; empatar y que Albania no gane un partido o perder y que Albania pierda sus dos partidos. Por ello, los escandinavos necesitan la victoria para, al menos, tener el margen de que Albania pueda ganar un partido, pero no dos, aunque Portugal no es una plaza fácil para que Dinamarca pueda ganar, más aún cuando a Portugal le vale el empate para clasificarse.

Dinamarca es segunda en el grupo con un punto y un partido más que Albania

No está siendo buena la fase de clasificación del combinado de Morten Olsen. Tras el sorteo del grupo, la selección rojiblanca se presentaba como la segunda favorita, la que acompañaría sin grandes problemas a Portugal para ocupar las dos primeras plazas que dan billete directo, pero no ha sido así. Tras comenzar la clasificación venciendo 2-1 a Armenia en Copenhague, los daneses empataron 1-1 en su visita a Albania y cayeron derrotados 0-1 ante Portugal en el último suspiro del encuentro. Las dos victorias consecutivas ante una Serbia sin opciones (1-3 y 2-0) les hizo mantenerse en la segunda plaza. El problema ha llegado en las dos últimas jornadas, cuando dos empates a cero frente a Albania en casa y en su viaje a Armenia, selección que no se jugaba nada, ha provocado que el combinado danés no dependa de sí mismo para este sprint final.

Para este importantísimo partido, Morten Olsen ha convocado a Vestergaard, Christian Eriksen, Kahlenberg y Rasmussen en lugar de Jörgensen, Hansen, Duncan y Christensen. La baja más importante es la de Jörgensen, extremo izquierdo que suele ser habitual en los onces de la selección danesa, aunque esto se contrapone con la vuelta del que quizás sea el mejor jugador de la selección, Christian Eriksen, jugador del Tottenham. Dinamarca volverá a usar su habitual 4-2-3-1 con el objetivo de sorprender al contragolpe al combinado luso.

Último partido entre ambas selecciones

En el partido de ida, Dinamarca y Portugal parecían destinadas a repartirse un punto cada una. Fue un encuentro muy igualado, con ocasiones claras tanto para daneses como para lusos, hasta que llegó uno de los mejores jugadores del mundo para desequilibrar la balanza. Un centro desde la banda derecha de Ricardo Quaresma fue cabeceado en el primer palo por un Cristiano Ronaldo que se elevó muchísimo y se impuso al defensa y al portero para darle los tres primeros puntos a su selección y a Fernando Santos, quien debutaba a los mandos de la nave portuguesa. Desde entonces, Portugal cuenta todos sus partidos oficiales por victorias (5).

Estadio del partido

El partido se disputará en el Estádio Municipal de Braga. Situado en esta ciudad del norte de Portugal, la casa del Sporting de Braga tendrá un lleno absoluto para vivir el más que posible pase de Portugal a la Eurocopa 2016. Serán ocupados los 30.154 asientos del estadio bracarense, construido en 2003 para la disputa de la Eurocopa 2004 de Portugal. Además, es un estadio muy peculiar en cuanto a su estructura y su localización, pues está construido en plena montaña y por ello no tiene ningún graderío detrás de las porterías. Ganó el Premio Pritzker de arquitectura en 2011.

