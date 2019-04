Juventus vs Atalanta en vivo y en directo online en Serie A 2018

El partido queda aplazado por la fuerte nevada. Más información en breve en VAVEL.

Juventus: Buffon, Liechsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah, Pjanic, Mautidi, Marchisio, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic y Costa

Atalanta: Golini, Toloi, Mancini, Palomino,Gosens,Haas, De Roon, Castagne, Melegoni, Rizzo y Cornelius

Ya hay alineaciones confirmadas

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Juventus de Turín vs Atalanta BC en vivo, perteneciente a la vigesimo sexta jornada de la COMPETICIÓN. El encuentro tendrá lugar en el Allianz Stadium de Turín a partir de las 18:00 horas.

Árbitro: Maurizio Marianide de la sección Aprilia ha sido el elegido.El colegiado, originario de Roma, ha dirigido a los bianconeri como local en 2016 contra Cagliari con cuatro a cero y en 2017 contra Bolonia tres a cero y Empoli dos a cero.

El Juventus Stadium (oficialmente por motivos de patrocinio Allianz Stadium) es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad italiana de Turín, capital del Piamonte. Su propietario es la Juventus Football Club, siendo el primer equipo italiano en tener un estadio en propiedad.? Fue inaugurado para la temporada 2011/12. Posee unas dimensiones de 105 x 68 metros. Con capacidad de 41.507 espectadores. La construcción tuvo un coste de 155.000.000 €. Su apertura tuvo lugar el 8 de septiembre de 2011.

Estadísticas curiosas: En cada uno de los últimos 3 partidos de Atalanta se marcaron menos de 2.5 goles.

Atalanta no ha perdido en sus últimos 4 partidos.

Juventus no ha perdido en sus últimos 12 partidos

Juventus encadena 9 partidos consecutivos sin empatar.

Juventus ha ganado sus últimos 9 partidos.

Juventus no ha encajado ningún gol en sus últimos 6 partidos.

Juventus ha marcado en sus últimos 9 partidos y Atalanta en los últimos 4 partidos.

Atentos a: Josip Ilicic, el esloveno que hizo delicias en Palermo y Fiorentina, viene jugando casi todo este curso con el Atalanta y no sólo es el máximo goleador en liga junto a Cristante, si no que entra mucho en el juego del equipo y ayuda en tareas defensivas, jugador con calidad y de gran compromiso con el equipo cuando se necesita trabajo. No anotado en liga todavía en 2018 y tendrá ganas de anotar en un gran partido. Ha disputado 24 partidos con siete goles.

Atentos a: Miralem Pjanic, el centrocampista bosnio es clave en el centro del campo italiano, es el eje y si el funciona e equipo funciona también. Maneja los tiempos del partido y el decide si se mete una marcha más o no. No sólo es si no que además posee uno de los mejores golpeo del fútbol europeo. Sus tiros libres son un peligro para cualquier portero y es una amenaza de gol. Esta temporada suma 21 partidos y cuatro goles.

Juventus: Mayor victoria en casa fue en la Liga Italiana 1951/52 con un Juventus 7-1 Atalanta. Atalanta: Mayor victoria fuera de casa en la Liga Italiana 1989/1990 con Juventus 0-1 Atalanta. Resultado más repetido ha sido el dos a uno, el dos a cero y el uno a cero a favor de la Juventus, ocurriendo en siete ocasiones

Head to Head: En total han disputado 123 partidos con 68 victorias para la Juventus (55%) 41 empates (33%) y 14 victorias para Atalanta (11%). En Serie A han jugado 113 partidos con 64 victorias (57%) 38 empates (34%) 11 victorias para Atalanta (10%). Coppa Italia han jugado en 10 ocasiones con cuatro victorias para Juventus (40%) tres empates (30%) y tres victoria para los de Bérgamo (30%). Jugando la Juventus como local suma en total 60 partidos disputados con un balance de 41 victorias (68%) 15 empates (25%) y cuatro derrotas ante Atalanta (7%). En Serie A 56 partidos con 38 victorias de los de Turín (68%) 14 empates (25%) y cuatro derrotas (7%). En Coppa Italia cuatro partidos jugados con tres victorias (75%) un empate (25%) y ninguna derrota (0%)

Higuain anotando en el partido de ida | Foto: Juventus

Antecedentes: Para la Juventus vencer a Atalanta no ha sido nada sencillo esta temporada, así la historia esta temporada comenzó con un verdadero partidazo en el partido de ida de la Serie A en el Atleti Azzuri de Bergamo que finalizó en empate a dos goles, en donde Juventus tenía todo controlado con dos goles tempraneros de Federico Bernadeschi y Gonzalo Higuaín y luego aparecería Caldara( Jugador en propiedad de la Juventus) y Cristante para poner el 2-2, pero la historia no finalizó allí, ya que en la última jugada de peligro se hizo presente el famoso VAR para dar un penalti a la Vecchia Signora pero Paulo Dybala no pudo ganar la partida a Berisha. Meses después jugaron el partido de ida de la semifinal de la Coppa de Italia y Juventus la ganó con gol tempranero de Gonzalo Higuaín

Entre tanto, los dirigidos por Gian Piero Gasperini no pudieron conseguir el objetivo de clasificar a los octavos de final de la UEFA Europa League y así a mitad de semana sólo pudo sumar un empate a uno ante Borussia Dortmund de Alemania. Y es que el el conjunto de Atalanta ha bajado su gra nivel en estas últimas semanas, hasta el punto que con dicho empate sumó su cuarto juego sin saborear un triunfo y en la Serie A viene de dos empates a un gol primero ante uno de los equipos que lucha la permanencia como es el Crotone y luego ante Fiorentina. Estos resultados lo tienen fuera del pelotón de equipos que de momento estarían clasificando a la competición de UEFA Europa League pero también sabe que no puede rendirse ya que son apenas tres puntos los que lo separan de la Sampdoria, y ahora que tienen la mente puesta únicamente en la Serie A creemos que pueden remontar y meterse dentro de los seis primeros puestos de la tabla clasificatoria

Alex Sandro anotando el gol que dio la victoria ante el Torino | Foto: Juventus de Turín

Los dirigidos por Massimiliano Allegri se pudieron reponer de lo que fue ese empate a dos goles ante Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y en su último encuentro liguero el pasado fin de semana vencieron cero a uno al Torino con gol del carrilero izquierdo Alex Sandro, en lo que fue una nueva versión del Derbi de Turín. Esta victoria fue la novena consecutiva en la Serie A de Italia donde incluso las seis últimas las consiguió sin recibir goles, de esta manera la Vecchia Signora sigue en el segundo lugar con un punto por debajo del líder Nápoles por lo que un triunfo aquí lo pone en la cima, claro está esperando que pueda hacer el líder en su visita a Cagliari.

Para este encuentro Allegri tiene que estar preocupado ya que no podrá contar con jugadores como Mattia De Sciglio y Bernadeschi quienes se suman posiblemente el argentino Gonzalo Higuaín; aunque no todo es mala noticias ya que Mario Mandzukic y Blaise Matuidi ya están listos para ser tomando en cuenta.