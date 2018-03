Previa LA Galaxy - LAFC: ¡bienvenidos a 'El Tráfico'!

Google Plus

¡Luces, balón y acción! El sábado 31 de marzo pasará a la historia. A eso de las 21:00 (hora peninsular), y las 13:00 (hora de Los Ángeles), se inaugurará una nueva rivalidad en la Major League Soccer: 'El Tráfico' (todavía no es oficial dicho sobrenombre). En él se medirán las dos franquicias angelinas, Los Ángeles Galaxy, y la "imberbe" LAFC.

Se ha venido anunciando incluso como si de un estreno en Hollywood se tratase. Y no es para menos. Es una película exclusiva, a pesar de que hace años atrás ya tuvo algunas ediciones cuando se medían los galácticos y las Chivas USA (desaparecidas en 2014). Pero esto ya se puede considerar como un auténtico derbi de la ciudad de californiana. La franquicia más laureada de la historia frente al gran aspirante, un declarado en rebeldía que buscará tomar la galaxia.

Además, como bonus track tendrá el posible debut de Zlatan Ibrahimović, quien llegó este mismo jueves y entrenó por primera vez el viernes. Al igual que el enfrentamiento entre mexicanos, como los Dos Santos Brothers y Carlos Vela. No obstante, hay diversas opiniones con respecto a este enfrentamiento. Muchos lo tildan de truco de marketing, como un derbi fabricado para monetizar ingentes cantidades de dinero, especialmente los otros grandes rivales de LA Galaxy, San José Eartquakes, con quienes disputan el 'California Clásico'.

Los Galácticos no pueden fallar

El partido tendrá como ligeros favoritos al cuadro local. LA Galaxy tiene que ganar sí o sí. ¿Por qué? Son la franquicia con más títulos de la liga (cinco), además de ser en su feudo, el StubHub Center. Por tanto, con esa vitola, tienen prácticamente la obligación de ganar ante los suyos. Aunque bien es cierto que la superioridad institucional deberán de combinarla con la deportiva, la cual se deberá demostrar en el verde, y es ahí donde se igualan las fuerzas.

El curso lo han arrancado de una forma un tanto irregular. Una victoria (Portland Timbers), un empate (Vancouver Whitecaps) y una derrota (New York City) es el balance que registran hasta ahora en las tres jornadas que han disputado. Es decir, cuatro puntos que les mantienen en este momento en la 7ª plaza de la Conferencia Oeste, un puesto fuera de los Playoffs.

Kamara y Alessandrini celebrando uno de los goles ante Portland Timbers. / Foto: lagalaxy.com

Sin embargo, las sensaciones que han dejado en esos primeros duelos son bastantes positivas. Confiando los mandos de la galaxia en Sigi Schmid, se demostró que el objetivo era el de organizar un ambicioso proyecto a largo plazo. Y es que, a diferencia de la campaña pasada, hoy en día, mantienen una de las mejores plantillas, teniendo en cuanta titulares y fondo de armario. Bingham, Cole, Kitchen, Carrasco, Lletget, Boateng, Alessandrini (será baja), los Dos Santos Brothers, Kamara y, como no, el recién aterrizado Ibrahimović. Aunque el técnico americano-alemán todavía no ha podido poner en liza el once de gala. Las bajas siempre han mermado sus esquemas, pero parece incuestionable su 4-2-3-1 -en Vancouver utilizó una especie de 3-5-2-.

La rebeldía Black & Gold

El estreno de la nueva franquicia angelina en la competición fue totalmente inmejorable. Inmaculado. De los dos primeros duelos que tuvieron que disputar -ambos fuera de casa-, los acabaron ganando. El primero nada más y nada menos que en el CenturyLink Field frente a Seattle Sounders. Mientras que el segundo en el Rio Tinto Stadium ante Real Salt Lake.

Lo más peculiar de estos dos triunfos fueron las dos caras que mostraron los pupilos de Bob Bradley. En Seattle demostraron un ejercicio brutal de resistencia, aguantando el 0-1 desde el minuto once como jabatos. Esa solidad defensiva fue en contraposición de lo ocurrido una semana después en Salt Lake City. Allí, a pesar de comenzar perdiendo, acabaron goleando por 1-5, dejando esa vez su sello ofensivo. Esos dos marcadores les mantienen en la 3ª posición de la Conferencia Oeste con seis unidades.

El estreno de LAFC está sorprendiendo gratamente. / Foto: lafc.com

Como toda franquicia de expansión, había dudas en el entorno de estos por cómo entrarían en rodaje en la MLS. De momento lo hacen satisfactoriamente. Para ello, desde las altas esferas quisieron brindar unos buenos mimbres a Bradley para que obrase el milagro como en Chicago en 1998 -ganó con el Fire en su primer año de existencia-. Miller, Ciman, João Moutinho (nº1 del SuperDraft), Beitashour, Feilhaber, Kaye, Rossi, Vela o Ureña son nombres que invitan a soñar. Además, habría que añadir la figura del portugués André Horta, fichado del Benfica, aunque estaba cedido en el SC Braga, convirtiéndose el mediocentro luso en el tercer 'Jugador Franquicia'.

Precedentes

Evidentemente, no hay ningún tipo de antecedentes entre LA Galaxy y LAFC. Eso sí, se podría tener en cuenta el número de partidos que se disputaron en el antiguo y conocido como Derby de Los Ángeles o SuperClásico, disputado por los Galaxy y Chivas USA. Se cuentan un total de 33 enfrentamientos (MLS temporada regular, MLS Playoffs y US Open Cup). Desglosándolos, uno se da cuenta de la superioridad tremenda que imponían los Galácticos con hasta un total de 19 triunfos. Por contra, los rojiblancos consiguieron solamente cuatro victorias. El resto (siete) se cuentan por empates.

El último tuvo lugar un 31 de agosto de 2014, en el que Los Ángeles Galaxy golearon a Chivas USA por 0-3. Fue precisamente el año de la disolución de los hermanos de Guadalajara cuando los Galácticos conquistaron su quinto título. Por aquél entonces, los goleadores de dicho duelo fueron Zardes con un doblete y Robbie Keane.

Beckham durante un partido frente a Chivas USA. / Foto: Gettyimages

Arbitrará Mark Geiger

El colegiado designado para también pasar a la historia como el encargado de impartir justicia en el primer 'El Tráfico' es Mark Geiger (en 2008 le nombraron como árbitro FIFA). Natural de New Jersey, de 43 años, debutó como árbitro en 1998. Desde entonces, su carrera ha ido creciendo a pasos agigantados. Eso sí, no exento de la polémica. En el recuerdo está su mala actuación en las semifinales de la Copa Oro de 2015 entre México y Panamá.

Ha pitado partidos de la extinta A-League, MLS, (desde el 2004), NASL (desde 2011), CONCACAF Champions League (absoluto y sub-20), Copa Oro, Mundial sub-20, en el Mundial de Brasil de 2014 o la Copa Confederaciones de 2017, entre otros. Su otra ocupación es la de profesor de matemáticas.

Mark Geiger. / Foto: fifa.com

Convocatorias

LA Galaxy: por confirmar.

LAFC: por confirmar.

Posibles onces