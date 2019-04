Previa Juventus - Napoli: Una final para la Serie A

Extraordinaria campaña la que están llevando a cabo ambos clubes, cada uno con sus características, tanto de juego como de la psicología a aplicar respecto al rival. El Napoli de Sarri está realizando, en cuanto a puntos se refiere, la mejor temporada del club. Todos los futbolistas y el cuerpo técnico, desde que finlizó la temporada pasada y se fueron de vacaciones, tenían en la mente el objetivo puesto en éste 'Scudetto'. Tanto es así, que la plantilla, aunque sea un poco corta, apenas se cambió, para no alterar los mecanismo que el entrenador toscano viene empleando desde que cogió las riendas del equipo, y que como proyecto puede que tenga a este año como su culminación. De ahí el afán por hacerse con el título, habiendo incluso dejado de lado, de manera descarada en agunas ocasiones, las cometiciones europeas, así como la Coppa Italia. Todo para endosar hasta la última gota de esfuerzo en este campeonato y poder derrotar a la poderosa Juventus.

Pero si bien el Napoli está consiguiendo números de récord, la Juventus no se esta quedando atrás. El equipo de Turín, a 5 jornadas para el final, podría alcanzar todavía los 100 puntos en la clasificación. Y esque, se ha dicho muchas veces que la Juventus no ha tenido rival en la mayoría de campeonatos; pero tan verdad es que la Vecchia Signora, parece poder lseguir la velocidad que precisamente sus rivales le obligan a llevar. Este año, a pesar de la cantidad asombosa de puntos que ha conseguido el Napoli, han sido capz de viajar a una velocidad superior a la de otros años, para a día de hoy contar con una ventaja de 4 puntos respecto a su perseguidor. Otro ejemplo, sería hace dos temporadas, cuando los de Allegri comenzaron muy atrás en la tabla, y cuando todo parecía indicar que se pondría fin a la racha de Scudettos consecutivos, por la distancia a la que se encontraban del primero, Buffón y compañía consiguieron una cantidad alucinante de victorias consecutivas, que le dieron finalmente la que sería su quinta liga consecutiva.

Colchón de puntos engañoso

Es cierto, que sobre el papel, la Juventus podría ser la que diera más por bueno el empate de los dos equipos, ya que como hemos comentado, dispone de 4 puntos de ventaja sobre los napoletanos. Sin embargo, no haria del todo mal el equipo turinés en dar carpetazo final con una victoria, ya que si miramos el calendario, tendrán que visitar estadios complicadísimos como son el Olímpico de Roma para enfrentarse a la Roma y San Siro para hacer lo propio ante el Inter, ambos conjuntos luchando, junto a la Lazio, por un puesto en la próxima edición de la Champions League. Muy complicado por lo tanto.

El equipo viene de un partido muy flojo ante el Crotone, donde no solo se dejó dos puntos, sino que dió la sensación de no encontrarse en un gran momento de forma, especialmente psicológico o de querer ganar los partidos con el mínimo esfuerzo. La baja de Pjanic parece ser cada vez más importante, en un equipo que carece de creación de fútbol en el medio del campo cuando el bosnio no está disponible, ya que Marchisio no parece volver a ser el mismo desde que sufrió la grave lesión de rodilla. El cerebro de la Juventus, parece haberse recuperado y si no hay algún imprevisto estará, para alegría de su entrenador, en los once elegidos ante el Napoli.

De hecho las dudas de Allegri son otras; jugar con dos o tres centrocampistas, y una vez elegido uno de los dos esquemas, qué jugadores alinear en la parte ofensiva. A estas horas, el técnico parece orientado a jugar con un 4-3-3 donde sorprendentemente Dybala se quedaría fuera del once titular en lugar de Mandzukic, que acompañaría a Higuaín y al que está siendo de los más destacados, Douglas Costa. Y esque el argentino, volvió a estar muy espeso en la última visita al campo del Crotone, hasta el punto de ser sustituido en los minutos finales cuando su equipo buscaba el gol de la victoria. Además, las críticas coinciden en que quizás en el mejor partido de la Juventus de la temporada, la victoria en el Bernabéu ante el Real Madrid, él no estaba en el campo. La otras dos dudas del técnico parecen estar en la defensa: Benatia-Barzagli y Lichtsteiner-Howedes (De Sciglio es baja por lesión) se disputan un puesto. Por último, Marchisio no se encuentra en la convocatoria por un proceso gripal según ha informado el club.

Ahora o nunca

Todos en Italia admiran lo que Sarri ha logrado hacer con el Napoli. Incluso en Europa es alabado por el juego que practica su equipo. Ahora, lo que necesita para culminar un gran proyecto es un título como la Serie A, ya que alguna Supercopa de Italia ya ha conseguido ganar. No es nada sencillo estando en esa misma competición un conjunto como la Juventus, que en los últimos tres años ha disputado dos finales de la Champions League. Y esque Sarri y su Napoli, cuando llegan los partidos decisivos ante la Juventus suelen salir mal parados, hasta el punto que la que suele sacar ventaja de estos duelos directos suele ser la actual campeona de Italia.

Partido muy complicado para lo partenopeos, por jugarlo en un fortín como es el Allianz Stadium y por la estrategia a llevar a cabo. Una victoria les colocaría a un punto de la Juventus y con el factor moral muy a favor, pero claro no aseguraría ni mucho menos el título, al ir todavía por detrás en el campeonato; mientras que una derrota si que practicamente les dejaría sin opciones de victoria final. Por lo tanto, el dilema está en como plantear el encuentro, donde quizás un empate, teniendo en cuenta los complicados partidos que ya hemos comentado que le faltan a la Juventus, no sería a fin de cuentas tan negativo.

Sarri parece orientado a sacar el once conocido por todos de las últimas temporadas, con Mario Rui que esta sustituyendo al grave lesionado Ghoulam. La única duda, aunque parezca mentira, se la puede estar generando el delantero centro. Mertens viene ocupando esa posición como falso nueve, anotando una gran cantidad de goles, pero el buen momento de Milik y no el mejor suyo han puesto a debate esa posición en el campo. Favorito sigue siendo el primero, aunque el segundo por su corpulencia podría enfrentarse mejor, o con otras características a los potentes y físicos centrales juventinos.

Precedentes

81 partidos han disputado estos dos equipos en Turín entre Serie A, Serie B, Coppa Italia y Copa de la Uefa, con 53 victorias pra la Juventus, 21 empates y 7 victorias del Napoli. La última victoria local fue el 29 de octubre de 2016 con goles de Bonucci, el ex de Higuaín y Callejón; el último empate fue a dos goles el 22 de mayo de 2011 ( anotaron Maggio y Lucarelli para el Napoli y Chiellini y Matri para la Juventus); mientras que para encontrar la última victoria visitante hay que remontarse al 31 de octubre de 2009 y fue por 2-3 con tantos juventinos de Trezeguet y Giovinco y de Datolo y doblete de Hamsik para los napoletanos.

Batalla psicológica

Numerosa declaraciones durante la temporada, por parte de sus entrenadores, con el fin de desestabilizar al adversario o simplemente de quitar presión a su propio vestuario, especialmente por parte de Sarri que ha repetido en numerosas ocasiones que "nosotros no tenemos que ganar un campeonato donde hay un conjunto que factura el doble que nosotros cada año y que dispone de dos onces titulares". Por su parte Allegri, que ha obviado muchas veces entrar en ese juego, contestaba precisamente en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana diciendo que "es justo que la Juventus gane porque ellos siempre dicen que no tienen presión en nada, ni en Europa ni en SerieA. Qué afortunados son... Por lo que es justo que ganemos nosotros".

Posibles alineaciones