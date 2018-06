Pavón: "Es un momento único debutar con la selección"

Tras el partido que enfrentó a Argentina y a Islandia en el encuentro inaugural del Grupo D, y que terminó con empate 1-1 con goles de Agüero y Finnbogason, comparecieron algunos jugadores para hablar de dicho empate y del siguiente partido ante Croacia. Uno de los más jóvenes de la plantilla, Cristian Pavón, fue uno de los encargados de valorar el partido ante los islandeses y aprovechó también para analizar el encuentro a nivel personal.

Argentina no ha comenzado con muy buen pie esta andadura por Rusia. De hecho, son múltiples las críticas que han recibido desde la prensa argentina tras no lograr un triunfo en el debut ante Islandia. No obstante, la plantilla confía en que terminarán logrando la clasificación para octavos, aunque saben que Croacia será un hueso duro de roer. Después del sufrimiento que se vivió en el país sudamericano para lograr la clasificación para el Mundial, el empate ha sentado como un jarro de agua fría entre la afición albiceleste. No obstante, el objetivo entre los internacionales argentinos parece ser el de repetir la final disputada en Brasil.

Pavón, jugador de Boca Juniors, fue uno de los que compareció ante los medios y aprovechó para definir su debut en un Mundial con la albiceleste: "Es un momento único debutar con la selección". Además, se mostró satisfecho por la oportunidad que le brindó Sampaoli: "Estoy muy agradecido y muy contento de haber debutado en el último partido".

Asimismo, el futbolista de Boca habló sobre la demarcación que ocupó o podría ocupar durante este Mundial. "Yo creo que si en Boca jugué por la derecha y por la izquierda, creo que me siento cómodo en los dos lados", aseguró el extremo argentino.

Cristian Pavón también aprovechó para manifestar su compromiso para con el combinado nacional. "Siempre hago lo mejor para el equipo", aseguró el jugador de Boca en la rueda de prensa.