Dybala: "Tenemos al mejor jugador del mundo y hay que aprovechar eso"

Argentina empató a un gol el pasado sábado ante Islandia, pero sin tiempo que perder comenzaron a pensar en su próximo encuentro para conseguir la primera victoria en el Mundial de Rusia que les daría alas para poder clasificarse para la próxima fase. No será fácil, porque el jueves tendrán como rival a Croacia, que venció en su estreno por 2-0 ante Nigeria, y lidera el grupo D. Ansaldi y Dybala analizaron la actualidad de Argentina, y dejaron las siguientes declaraciones.

"Cubrí muchas posiciones desde que empecé a jugar al fútbol y siempre me sentí cómodo. Soy optimista. No me ha tocado estar entre los titulares todavía, pero encaro todos los entrenamientos como si lo fuera. Siempre estoy pensando que voy a poder entrar porque uno tiene que estar preparado. Además trato de dejar todo en cada entrenamiento y si me toca entrar, intentaré que sea de la mejor manera", comentaba Dybala sobre la no participación en el primer encuentro ante Islandia. "Siempre creí que estaba haciendo las cosas bien para estar en el Mundial. Pienso que tengo las mismas posibilidades de entrar que todos mis compañeros", siguió.

Dybala: "Messi no tiene ningun suplente, ni acá ni en ningún equipo del mundo" Respecto a Messi y el penalti fallado, el delantero de la Juventus de Turín no dudó en defenderlo: "Messi es el primero en querer revertir esta situación. Estamos todos aquí para apoyarlo. Creo que somos todos protagonistas, en el rol que a cada uno le toca. Tenemos al mejor jugador del mundo y hay que aprovechar eso para atacar de una mejor manera. Messi no tiene ningún suplente, ni aquí ni en ningún equipo del mundo. Obviamente que podemos jugar juntos", declaró. "Bajar los brazos es imposible. Tengo 24 años y estoy viviendo uno de los momentos más lindos de mi carrera. Uno siempre sueña con meter un gol en un Mundial. Hace seis años estaba jugando en la B Nacional con Instituto, viviendo otra realidad. Me toque jugar o no, estoy disfrutando mucho el hecho de estar aquí", finalizaba.

Ansaldi en conferencia de prensa [Foto AFA.com]

Su compañero Ansaldi también habló sobre las sorpresas que se están produciendo en esta primera jornada del Mundial: "Se está viendo un Mundial muy parejo, a todos los equipos grandes les está costando ganar. Croacia no va a tirarse atrás. Probablemente se dé un partido de ida y vuelta. Estamos tranquilos porque sabemos que vamos por un buen camino. El Mundial está demostrando que no hay que subestimar a ningún equipo. Nosotros estamos buscando ganar siempre, ese es nuestro objetivo, atacando y jugando por abajo", comentaba.

Sobre Messi y la situación del equipo, el defensa argentino manifestó lo siguiente: "Todos sabemos lo que Messi representa para nuestro país. No solamente es el mejor dentro de la cancha, sino también fuera. Él sabe cómo manejar todo esto. Estos momentos se superan ganando. Estamos trabajando duro para volver a la victoria. No estamos mirando qué sucede con otros resultados. Si queremos ganar el Mundial, tenemos que ganarles a todos. En este fútbol moderno, el defensor tiene que adaptarse rápido. Todos los técnicos tienen diferentes formas de jugar", finalizó.