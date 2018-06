Eden Hazard: "Tengo la sensación de que debería ser mi Mundial"

Google Plus

Entramos en la segunda fecha del mundial Rusia 2018 y los partidos ya comienzan a ser cruciales para unas selecciones, en especial para aquellas que no consiguieron puntos en la primera fecha, por lo que deben salir a por todas para no quedar eliminados, es el caso de Túnez rival de turno de Bélgica, una de las favoritas del torneo, no tanto por su nombre propio pero si por los hombres de calidad que tiene en su plantilla, razón por la cual muchos piensan que es el momento de esta selección, la mayoría tiene ya un mundial como experiencia y Rusia es una bonita oportunidad para demostrarlo.

Una de las estrellas de esta selección Eden Hazard, habló al respecto de este tema: “Yo también tengo la sensación de que debería ser mi Mundial. Tengo 27 años, es mi segundo Mundial y he completado una temporada potente a nivel individual. Todos los elementos se suman para jugar un buen torneo” comentó el extremo en rueda de prensa.

Además, el jugador del Chelsea también habló acerca de la situación del delantero del equipo Romelu Lukaku: “Si queremos llegar lejos, le necesitamos. Sabemos que va a marcar goles, pero lo necesitamos más implicado en el juego del equipo para poder encontrarlo. Hablamos en el descanso y en la segunda parte se movió más y anotó dos goles”.

Sin duda alguna, para ganar partidos y sobretodo para ganar un mundial, es muy necesario un gran trabajo en equipo y más cuando se cuenta con tanta calidad junta, aunque las individualidades también son importantes en momentos determinados, el éxito de un equipo siempre deriva en el buen juego colectivo, es por ello que Bélgica debe aprovechar de la gran calidad de jugadores que tienen para generar un buen juego y ser candidatos en esta copa del mundo.