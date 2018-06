Previa Bélgica - Túnez: hora de confirmar lo logrado

Google Plus

Rusia 2018 ya concluyó su primera jornada, con muchas sorpresas, y ahora se acerca al final de la segunda. Varios candidatos sucumbieron o empataron ante rivales que, en los datos previos, parecían ser infinitamente inferiores a ellos, pero que, igualmente, les complicaron los preparativos. Argentina, Brasil, incluso Inglaterra, debieron transpirar más de la cuenta para lograr rescatar al menos un punto, sin contar que los ‘Three Lions’ lo lograron en el último minuto y que otros candidatos, como Alemania, perdieron.

Sin embargo, uno de los nombres fuertes y que cumplió con las expectativas iniciales, fue Bélgica. Los dirigidos por Roberto Martínez vencieron sin problemas a Panamá con un impecable 3-0, gracias a los goles de Dries Mertens y el doblete de Romelu Lukaku. De esta forma, los belgas sumaron tres puntos en el debut, los obligados, ante un rival extremadamente inferior como los panameños, que debutaban en un Mundial.

Se sabe que este grupo será dirimido entre Bélgica e Inglaterra, un mano a mano que se dará recién en la última jornada, pero para llegar lo mejor posible a ese duelo, los de Martínez querrán ganar estos nuevos tres puntos, ante Túnez, un combinado que le presentó un duro desafío a los de Gareth Southgate, pero que poco podrá hacer si las figuras de Bélgica están inspiradas.

Capacidad goleadora al servicio

Tres goles en el primer partido no son una casualidad para Bélgica, más bien todo lo contrario. Con uno de los ataques más poderosos de toda la competencia, los belgas saben que contarán con muchas oportunidades de vencer la valla rival, gracias a la habilidad de sus creadores de juego, como Eden Hazard o Kevin De Bruyne, y la potencia goleadora de Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku, la apuesta de gol | Foto: FIFA

Si equipo que gana no se toca, entonces poco podrá esperarse de Roberto Martínez en cuanto al armado del once inicial. Ante un Túnez que difícilmente salga a ser protagonista, Bélgica tendrá que estar con todas las luces encendidas para doblegar a su rival de turno, que buscará ser la piedra en el zapato para ellos.

Confiar y esperar será la estrategia

Difícilmente sea el Mundial en el que Túnez pueda dar una sorpresa, pero cerca estuvo de incomodar más de la cuenta a Inglaterra, a quien casi le arrebata un empate en el primer partido. Aun así, Nabil Maaloul enviará a lo mejor que tiene disponible, tomando en cuenta los incidentes ocurridos en la fecha pasada.

Túnez no pudo con Inglaterra | Foto: FIFA

Mouez Hassen, guardameta de Túnez, no podrá ser de la partida debido a la lesión que sufrió ante los ingleses, por lo que Farouk Ben Mustapha ingresará en su lugar. Oussama Haddadi ocupará el sector izquierdo de la defensa, en reemplazo de Ali Maaloul, como las únicas dos variantes que tiene previstas el entrenador.

Historial

Solamente tres encuentros se han disputado entre estos dos países, con el último antecedente datando de un amistoso en 2014. Previo a eso, se vieron las caras en otro Mundial, Corea Japón 2002, mientras que el primer duelo fue en 1992.

De estos tres partidos, hubo una victoria para cada escuadra, con un empate cerrando la cuenta, justamente, el único oficial, en el Mundial de 2002.

La palabra de los entrenadores

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, reconoció que "Trabajamos para ser un equipo en el que puedan brillar los talentos individuales. Nosotros vamos a tratar de repetir lo que hicimos bien contra Panamá y mejorar los errores que cometimos".

Sobre su próximo rival, el español comentó: "Juegan a un ritmo desenfrenado y nos van a obligar a estar concentrados todo el partido. No nos puede pasar como en el segundo tiempo contra Panamá, cuando nos olvidamos un poco de que estábamos en un Mundial".

Por su parte, Nabil Maaloul no le esquivó a las responsabilidades y aseguró que "No hay duda que los ojos del mundo árabe están sobre Túnez para obtener al menos una victoria. Nos concentraremos sobre nuestro equipo. Tenemos más presión y responsabilidad, no podemos decepcionarles, tenemos que ser un equipo árabe eficiente".

"Contra Inglaterra salimos a ganar, pero hay cosas que no podemos controlar. Ellos tienen jugadores muy rápidos, por eso tuvimos que retrasar la defensa. Bélgica es diferente y por eso vamos a tratar de ser más ofensivos", afirmó.

Árbitro

Jair Marrufo, colegiado estadounidense, será la máxima autoridad dentro del campo de juego durante este partido, asistido por su compatriota, Corey Rockwell y Juan Zumba, de Eslovenia. Por su parte, el uruguayo Andrés Cunha será el cuarto árbitro.

Posibles alineaciones