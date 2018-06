Shin Tae-Yong: “Nos falta experiencia”

Google Plus

Corea del Sur y México se enfrentaron este sábado en Rostov por la segunda jornada del Grupo F. Los dirigidos por Shin Tae-Yong, tal como en el debut ante Suecia, volvieron a ser derrotados, en esta ocasión, ante el conjunto azteca dirigido por Juan Carlos Osorio por 2-1.

Los goles mexicanos fueron marcados por Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández, descontó para el equipo coreano Son Heung-min sobre el final del encuentro con un tremendo remate de zurda desde fuera del área, imposible para el portero mexicano.

En conferencia de prensa, el estratega Shin Tae-Yong analizó la derrota de su equipo y reconoció que el poco tiempo de adaptación que tuvieron sus jugadores a su estilo de juego han sido el motivo de las dos malas presentaciones en el campeonato del mundo.

“Debemos pensar en mejorar nuestro juego y trabajar con gente joven, nos falta experiencia, solo pude disponer de algunos meses para prepararme para este campeonato mundial, con más tiempo y menos lesiones creo que podríamos haberlo hecho algo mejor”, sostuvo.

Analizando lo que fue el partido, indicó que su equipo fue totalmente superado por el rival de turno. “No tenemos nada que lamentar, ellos lo dieron todo jugando en equipo hasta el último minuto. Quizá debemos acumular experiencia para el futuro, tenemos buenos jugadores”, indicó.

Shin Tae-Yong señaló que ambos goles encajados fueron producto del infortunio y desatenciones de sus dirigidos, “El primer gol fue de mala suerte, en el segundo dejamos demasiados espacios”. Sin embargo, el estratega del conjunto coreano hizo incapié sobre el segundo tanto señalando apreciar una falta en la jugada previa al gol marcado por “Chicharito” Hernández. “Todavía no he visto detenidamente las imágenes, pero en mi opinión desde donde estábamos nos dio la sensación de que hay una falta al comienzo de la acción, pero el árbitro no lo pitó”, añadió el DT.

Siguiendo con el tema, el entrenador habló sobre la no utilización del VAR en la mencionada jugada, “Si el VAR no se utiliza en estas situaciones, corre el riesgo de perder credibilidad. Se debe aclarar los momentos en los que el VAR se utiliza”, declaró.

Por último, Shin Tae-Yong declaró que tratarán de limpiar su imagen y buscarán terminar de manera digna su participación en el Mundial. “Todavía tenemos el partido contra Alemania, con los penales en contra mis defensores han perdido algo de confianza, pero espero que la vuelvan a recuperar en el último juego”, indicó.