Claudio Tapia: "Tenemos un compromiso con todos los hinchas de la Selección"

Sonaba el pitido final en Nóvgorod y todo un país se llevaba las manos a la cabeza al ver cómo su equipo se encontraba al borde de la eliminación tras haber hecho un desatroso partido frente a Croacia. Millones de argentinos comenzaron a buscar culpables: Leo Messi, los jugadores y Sampaoli fueron los principales señalados, siendo este último quien más críticas acaparó.

La prensa llegó a publicar que se estaba produciendo un motín de los jugadores en contra del entrenador argentino, que ya ha dejado entrever su marcha al final del torneo. La situación era crítica para Argentina, pero la victoria de Nigeria permitió a hinchas y jugadores calmar los ánimos y volver a creer en que su equipo pudiera lograr el pase para la siguiente fase.

A raíz de esta situación, Claudio Tapia convocó una rueda de prensa para dar explicaciones sobre el asunto y alentar a todos los argentinos para que apoyen hasta el final: "Realmente tenemos una posibilidad deportiva importantísima. Hemos trabajado y nos hemos reunido porque entendemos que tenemos que aprovecharla. Tenemos un compromiso, con todos los hinchas. A todos los que vemos llorar o sufrir por un resultado adverso, decirles que acompañen a este grupo, a este cuerpo técnico, a este sueño y a esta posibilidad que tenemos de lograr la clasificación el martes próximo."

Además, el presidente de la AFA dejó un par de recados a la prensa argentina y mundial acerca de las distintas difamaciones y rumores sobre la reunión con Sampaoli y los jugadores: "Nosotros hemos tenido la reunión que todos saben, todo lo que ha sucedido después corre por cuenta de ustedes. Hay diferentes maneras de ejercer el poder. Con esta función que ustedes tienen, trascienden, instalan y tergiversan."

Junto a Claudio Tapia también se encontraban Javier Mascherano y Lucas Biglia, cuyas palabras siguieron la línea de las del que presidía las esperanzas en la sala de prensa.

Javier Mascherano habló sobre las expectativas que el equipo tiene puestas en el próximo duelo: "Creo que está todo claro. Después del partido con Croacia, hablamos del resultado que no pudiera favorecer. Obviamente seguimos dependiendo de lo que pase en el otro partido. Tuvimos una reunión con el afán de que cada uno ponga el granito de arena para salir de esta situación, para mejorar y para conseguir la clasificación a octavos de final."

La mayoría de preguntas fueron acerca de la famosa reunión protagonizada entre los jugadores de Argentina, donde se llegó a rumorear que se había formado un motín en contra del técnico. Javier Mascherano salió a aclararlo todo: "La relación con el entrenador es totalmente normal. Cuando sentimos alguna incomodidad, se la planteamos buscando el beneficio colectivo porque somos un equipo. Tenemos que hacer todo lo posible para que todos lleguemos con la mayor cantidad de certezas al encuentro. Los mejores entrenadores del mundo también le piden opinión al jugador porque es el que decide adentro del campo, es el que te da las herramientas en las que cree y porque quiere saber cómo se siente el jugador dentro de la cancha."

Por último, a Mascherano se le preguntó sobre su reacción al primer gol de Croacia, que se debió a raíz de un error del portero Willy Caballero: "Lo que pasó con Willy es una fatalidad y nosotros, a estas alturas de la vida, no vamos a estar apuntándonos y echándonos la culpa."

Por su parte, Lucas Biglia intentó variar el discurso de los dos anteriores entrevistados, sacando aspectos más positivos del equipo: "No todo es negativo. El segundo tiempo con Islandia fue algo positivo. El partido ante Croacia, hasta el gol, estaba controlado. Apareció una nueva oportunidad. El resultado ante Nigeria depende de nosotros. Es una oportunidad muy linda para revertirlo todo."

El mediocentro de la Associazione Calcio Milan culminó la rueda de prensa exculpando a su seleccionador, alegando que no es sencillo el trabajo que realiza: "Cuando cambias de un sistema a otro, cambian los nombres y el funcionamiento. No es tan simple. Realmente no hemos tenido el fútbol que a nosotros nos gustaría tener. Hay que tener calma, tenemos que juntarnos y plantear lo que pensamos que puede ser mejor para nosotros e ir para adelante."