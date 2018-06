Dzyuba: "No buscamos culpables: ganamos y perdemos juntos"

Varios jugadores rusos hablaron tras la derrota ante Uruguay aunque tenían la clasificación asegurada para la siguiente fase. “Hay algo en lo que trabajar, hay mucho en qué pensar, para muchos fue una lección. Estamos muy enfadados, porque no hay más derecho a cometer un error”, afirmaba Artem Dzyuba.

Godín golpeó en la nariz a Dzyuba y los periodistas le preguntaron sobre esto a lo que el ruso respondió: "No sé, específicamente o no, él dijo que simplemente no me había visto. Tenía miedo de que me rompiera la nariz. También le pregunté a Samedov cómo estaba mi nariz y me dijo que estaba torcida”.

La temperatura en el estadio afectó tanto a rusos como a uruguayos: “Fue difícil para nosotros y para los uruguayos. De todos modos, era necesario ganar”, añadía Cheryshev tras ser sustituido tras la expulsión de un jugador ruso. “Si escuchamos a todos, entonces podemos terminar el fútbol. Debemos pensar en lo que el entrenador nos dice, lo que hacemos en el campo, sacar conclusiones de nuestros errores y seguir adelante”, contestaba Denis a las críticas relacionadas con la derrota de Rusia.

Muchos se preguntan si los jugadores tienen preguntas para los árbitros tras finalizar los partidos. El jugador Samedov responde a esto: “Por extraño que parezca, las hay. El árbitro a veces tomaba decisiones muy extrañas, no las entendemos”. “Perdimos porque realizamos muchos errores en los primeros 20 minutos por lo que nos anotaron los dos goles. Uruguay jugó con sus mejores jugadores y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar”, señaló Samedov.

“Es desagradable perder, claro. Queríamos complacer a los aficionados que lo están dando todo por nosotros y así poder quedar primeros pero esto no pasó”, finalizaba Samedov.

Rusia se enfrentará a España el próximo domingo a las 16:00, hora española, en los octavos de final de este Mundial.