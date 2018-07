Nishino: "Estamos a un paso de hacer algo histórico"

Google Plus

En la previa al encuentro entre Japón y Bélgica, el seleccionador nipón, Akira Nishino, atendió a los medios de comunicación para comentar los aspectos más destacados sobre el partido, después de que Japón se clasificara como segunda de grupo gracias al Fair Play, es decir, al tener menos amarillas que Senegal en el grupo G del Mundial de Rusia 2018. Para Nishino, su selección ha vivido "momentos complicados" y eso servirá para afrontar el partido ante los belgas.

"Japón ha sabido reaccionar. Ha vivido momentos complicados de los que ha podido salir. Ha hecho frente a rivales de todo tipo en los otros partidos y siempre ha luchado. Ahora ya no se puede hacer nada. Se ha hecho todo lo posible y simplemente hay que jugar el partido. Ahí se decide todo. No hay margen de error. Es una situación distinta a las anteriores. Estamos a un paso de hacer algo histórico. Tenemos a todo un país pendiente y sentimos su apoyo y queremos que tenga una satisfacción", indicaba Nishino.



Nishino apuntó que "la victoria o derrota solo se decide en el césped. A veces llega en un momento que no se espera. Un detalle marca el partido y la clasificación. Debemos estar atentos a eso. Seguro que vamos a tener nuestras opciones. Tendremos que estar atentos a cuando aparezca y aprovecharla. Tenemos virtudes y armas".

Sobre la posibilidad de llegar a la tanda de penaltis, el seleccionador comentó: "En mis experiencias previas en clubes y también con la selección nunca he ensayado los penaltis. Es imposible crear la tensión real que luego hay en un partido", dijo. Por último, confía en que "el partido esté decidido antes de tener que ir a los penaltis", agregó el preparador nipón, que reconoció la importancia del delantero belga Romelu Lukaku. "Es un gran jugador. A tener en cuenta. Pero hay otros muchos en Bélgica de gran nivel", finalizó.