Previa Uruguay-Francia: La hora de la verdad

Los octavos de final de este Mundial de Rusia ya depararon dos cruces muy atractivos y emocionantes como lo fueron el Francia-Argentina y el Uruguay-Portugal. Primero europeos y más tarde los sudamericanos demostraron que llegaron a Rusia con la clara intención de vencer el campeonato. Ahora bien, tras este partido, únicamente uno seguirá con opciones reales de serlo. Por ello, los cuartos de final han deparado de nuevo un auténtico partidazo entre Francia y Uruguay.

La potencia en su máxima expresión

La Francia de Didier Deschamps entró en el Mundial de Rusia con no muy buen pie, con dudas. Realizaron una fase de grupos algo insípida pero a la hora de la verdad, en cuartos de final contra Argentina, demostraron el porqué han llegado hasta aquí. Encuadrados en un grupo C con Perú, Australia y Dinamarca, la selección gala ganó a los oceánicos con muchos apuros (2-1), a los sudamericanos con algo más de solvencia (1-0) y empató en la última jornada frente a los europeos en un partido en el que prácticamente no hubo batalla porque el empate les valía a ambos para lograr su objetivo (0-0).

Francia se clasificó como primera de grupo con siete puntos de nueve posibles, tres goles a favor y uno en contra

Clasificados como primeros de grupo, los chicos de Deschamps se enfrentaban al segundo clasificado del grupo D, que fue la selección Argentina. Una primera piedra de toque y un primer encuentro en el que ver las aspiraciones de los galos en este Mundial. La respuesta estuvo a la altura y los franceses demostraron ser muy superiores a los sudamericanos. Si bien es cierto que el partido se complicó (1-2), tuvieron todo el partido bajo control a la albiceleste para acabar ganando 4-3.

Ese partido fue una fiel demostración de lo que es esta selección. Calidad y seguridad, pero sobre todo, músculo y potencia. A la seguridad mostrada por Lloris y la línea defensiva o la calidad de Antoine Griezzmann, se une un despliegue físico y una potencia inigualable de jugadores como Pogba, Kanté, Matuidi o Kylian Mbappé. Este último emergió en el partido frente a Argentina para realizar un partido memorable y demostrar unas cualidades que ya han provocado comparaciones incluso con Ronaldo Nazario. A este se unió el mejor partido de Paul Pogba en este campeonato para destrozar a la defensa argentina y demostrar que, si salen a la contra, te pueden matar. Será interesante ver quién tiene la batuta del juego y quien espera para salir a la contra, pues Uruguay también se siente muy cómoda jugando al contragolpe.

Para este encuentro Didier Deschamps tendrá que hacer frente a un contratiempo, aunque viendo la amplia nómina de jugadores con los que cuenta, el problema es algo más reducido. Unas protestas en el fragor de la batalla frente a los argentinos privará a Blaise Matuidi de poder disputar los cuartos de final. Ahí se abre un abanico de posibilidades por ver quién le sustituye y entran en escena nombres como Thomas Lemar, Ousmane Dembelé o Nabil Fekir, aunque el que cuenta con más opciones es Tolisso, medio centro del Bayern de Múnich.

El alma uruguaya

Francia se caracteriza por el músculo y la calidad mientras que Uruguay podría definirse como la garra, el coraje en estado puro. No dar un balón por perdido es una de las consignas que Tabarez propone en su juego. Además, una de las señas de identidad de el combinado celeste es su seguridad defensiva y su olfato goleador de la dupla Suárez-Cavani. Por ello, los uruguayos no recibieron ni un solo tanto en contra en toda la fase de grupos y encajaron su primer gol en los octavos de final frente a Portugal a la salida de un córner.

Uruguay se clasificó como primera del grupo A con nueve puntos de nueve posibles, cinco goles a favor y ningún gol en contra.

La pareja de centrales que forman los jugadores del Atlético de Madrid Godín y Giménez han dotado de una seguridad a la defensa que suma a la experiencia del guardameta Muslera. Además, cuentan con un centro del campo joven que ha sido una de las sensaciones del torneo con jugadores como Torreira, Nández o Bentancur. Todo ello se une a una de las duplas más temibles de este campeonato como es la pareja formada por Luis Suárez y Edinson Cavani. Muchos son los que quitaban méritos a la fase de grupos de los uruguayos por la supuesta facilidad de su grupo (Rusia, Arabia Saudí y Egipto), pero en octavos de final mostraron también superioridad frente a Portugal y se clasificaron con mucha justicia.

Para el duelo frente a los galos la cosa se tuerce un poco. El plan inicial de esperar en su campo para armar rápidos contragolpes aprovechando el talento de sus delanteros queda cojo por la casi imposible presencia de uno de sus baluartes, Edinson Cavani. El delantero del PSG cayó lesionado frente a Portugal y casi se descarta su titularidad frente a Francia. Una lesión edematosa en el gemelo de su pierna izquierda le impedirá al charrúa ser de la partida, aunque los servicios médicos confían en que pueda sentarse en el banco de suplentes.

Posibles onces

En cuanto a las posibles alineaciones, Uruguay tan sólo tiene la baja de Edinson Cavani (parece que es segura), la cual parece que Tabarez la suplirá con la inclusión al once de Stuani, delantero del Girona. Por su parte, Deschamps cuenta con la baja de Blaise Matuidi únicamente, la cual suplirá casi con total seguridad con Tolisso. Salvo esos contratiempos, ambas selecciones apostarán por los jugadores que les han hecho llegar hasta aquí y por su forma de jugar.