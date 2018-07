Tite: "Bélgica fue más efectiva y por eso ganó"

Brasil se despide del Mundial de Rusia en cuartos de final. La canarinha máxima favorita para el título, se eliminó tras perder 1-2 contra Bélgica, en una de las mayores sorpresas del fútbol mundial.

El seleccionador de los diablos rojos, Roberto Martínez, planteó un partido perfecto, con De Bruyne de falso nueve en la presión y donde sobresalieron el centrocampista del City, Lukaku y Hazard. Los belgas aprovecharon una primera parte sensacional para irse con ventaja, y los brasileños solo pudieron maquillar el resultado, después de tener el empate en las botas de Neymar pero Courtois los salvó.

Partido atractivo y con dos selecciones apostando por el fútbol ofensivo

Tite el seleccionador de Brasil atendió en rueda de presa a los medios de comunicación lamentándose de la eliminación prematura de la pentacampeona del mundo: "Fue un gran partido, con dos equipos apostando por el fútbol de ataque y juego combinativo. Bélgica fue más efectiva para convertir las ocasiones en goles, y Courtois también salvó a su equipo con su parada a Neymar", resaltó el técnico brasileño.

Fue un auténtico partidazo, el mejor del Mundial de Rusia al enfrentarse dos de las mejores selecciones en el ranking FIFA, sólo por detrás de la vigente campeona Alemania: "Nos encontramos dos equipos con fantásticas condiciones técnicas. Admito la atracción de este encuentro, y a pesar de mi dolor fue un buen partido por parte de ambas", añadió.

Por último, se le preguntó por su posible destitución en el cargo al no cumplir con las expectativas de sumar la sexta Copa del Mundo, él no quiso hablar públicamente y no lo aclaró: "No quiero hablar de mi futuro ahora. No es apropiado este momento. Todavía estoy pensando en el partido, y los errores que nos han dejado fuera. El tiempo dirá. Después de dos semanas, la polémica se irá zanjando y tendremos la cabeza fría para discutir y decidiremos qué es lo mejor para Brasil", sentenció Tite.