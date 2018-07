Gareth Southgate "Jugamos muy bien en la primera parte, controlamos la situación y tuvimos oportunidades de hacer el segundo gol"

Google Plus

Llegó la esperada semifinal entre las selecciones de Croacia e Inglaterra en el Estadio Luzhniki, uno de los juegos más esperados, ya que ambos equipos dejarían todo en el terreno de juego por el preciado pase a la final de la Copa del Mundo Rusia 2018.

A pesar de haber tenido un primer tiempo controlado y con la ventaja por la mínima, Inglaterra terminó siendo vencida por una selección croata que no se rindió y que recuperó terreno en el segundo tiempo y que en los tiempos extras dio su máximo para conseguir la victoria.

Gareth Southgate, técnico de la selección de Inglaterra, visiblemente consternado por el resultado comentó: "En esta competición el margen de error es pequeño y perdimos. Hemos hecho un camino increíble hasta aquí", manifestó el inglés.

Ante los cuestionamientos de cómo valoraba esta eliminación, respondió: "Creo que jugamos muy bien en la primera parte, controlamos la situación y tuvimos oportunidades de hacer el segundo gol. En el segundo tiempo estuvimos peor porque teníamos en la cabeza la opción de jugar la final del Mundial. También Croacia hizo un gran segundo tiempo, tiene jugadores de mucho nivel" recalcó.

En cuanto a la opción de ser tercer lugar argumentó: "No es el partido que uno quiera jugar. Tenemos dos días para prepararnos, trataremos de hacer un buen papel. No habrá dudas al respecto. Iremos a ganar y a ser terceros. Pero por supuesto nos va a costar asimilar en las próximas horas que tenemos que disputar este partido y no la final". Hay que recordar que aún deberán jugar contar la selección de Bélgica disputando el tercer lugar.

Acerca de las preguntas relacionadas sobre el capitán inglés Harry Kane y su desempeño en el encuentro ante Croacia, comentó: "Él lo ha dado absolutamente todo por el equipo. Ha sido el capitán del equipo, ha hecho un gran Mundial y hay que estar contentos. Todos estuvimos bien, pero en el segundo tiempo no hemos tenido el control del partido y el partido ha sido un ida y vuelta. Ahí se nos fue", acerca de la oportunidad que tuvieron de estar tan cerca de la final atinó: "Cuando llegas a este punto y ves cómo hemos jugado en el primer tiempo... Es difícil asimilar este momento. Quiero volver a remarcar el papel que hicieron estos jugadores. Creo que la reacción de los aficionados al final es un reflejo de lo que hemos sentido. Inglaterra debe ser positiva con su selección. Todo el país ha estado pendiente de nosotros durante los últimos días, se lo agradecemos".

Para finalizar Gareth Southgate argumentó sobre el futuro en al selección inglesa: "En los próximos días iremos valorando. Ha habido un progreso en cuanto nuestro a nivel respecto a los anteriores campeonatos. Esta es experiencia nos va a servir para ser un equipo ganador y estas semanas de trabajo nos vienen muy bien. Nadie puede garantizar que oportunidades como la de hoy pueden volver a repetirse, pero tenemos que pensar que es posible que seamos un equipo que juegue finales y semifinales".