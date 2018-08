Clasificaciones con una sorpresa en la Europa League

La finalización de los partidos correspondientes a la vuelta de la fase previa de la Europa League, ha dejado los resultados esperados, salvo una, o incluso dos sorpresas. El histórico AZ Alkmaar y el Rio Ave perdieron en sus respectivas eliminatorias y no disputarán la Europa League.

AZ Alkmaar y Rio Ave no continuarán en la Europa League

Partidos y resultados

Domzale 1-1 Ufa (1-1): El Ufa pasa de ronda gracias al doble valor del empate cuando juega fuera de casa.

Girondins Bordeaux 2-1 Ventspils (3-1): El Girondins no se complicó y ganó al Ventspils para pasar de ronda.

La Fiorita 0-3 FK Spartaks (0-9): El Spartaks ya tenía la eliminatoria sentenciada, pero en este partido tampoco dio ocasión al Fiorita para lucirse.

Pyunik 1-0 Tobol Kostanay (2-2): Tras perder 2-1 fuera de casa, el Pyunik hace valor de la doble valía de los goles fuera de casa y se clasifica para la siguiente ronda.

Vitesse 3-1 Vitorul Constanta (5-3): El Vitesse no se complicó y goleó al Vitorul para continuar en la Europa League.

AZ Alkmaar 2-1 Kairat Almaty (2-3): Pese a ganar, el AZ no logró remontar el 2-0 de la ida y se despide de la Europa League.

FCSB 4-0 Rudar Velenje (6-0): El FCSB no dio opciones al Rudar de remontar el 2-0 de la ida.

Slovan Bratislava 3-1 Balzan Youths (4-3): El Slovan logró remontar el 2- en contra que llevaba del partido de ida.

FH Hafnarfjordur 0-1 Hapoel Haifa (1-2): El Hapoel rompió el empate del partido de ida.

Vikingur Gota 0-4 Torpedo Kutaisi (0-7): El Torpedo le sumó cuatro goles más al resultado de la ida.

Maribor 2-0 Chikhura (2-0): El Maribor rompió el empate de la ida ganando.

FK Drita 1-1 F91 Dudelange (2-3): Pese al empate, el Dudelange pasa de ronda gracias al resultado de la ida.

Häcken 1-1 RB Leipzig (1-5): El Leipzig pasa de ronda tras el 0-4 de la ida.

Illichivents Mariupol 2-1 Djugardens (3-2): El Illichivets rompió el empate de la ida.

Flora 2-0 APOEL (2-5): El Flora no logró remontar.

Progrès Nidderkuer 2-1 Budapest Honved (2-1): El Progrès avanza.

Laçi 0-2 Molde FK (0-5): El Molde amplió el resultado.

Valletta FC 1-2 Zrinjski (2-3): El Zrinjski rompió el empate de la ida.

FC Vaduz 1-1 Zalgiris Vilnius (1-2): El Vilnius hizo valer la victoria de la ida.

Admira Wacker Mödling 1-3 CSKA Sofia (1-6): El CSKA Amplió el resultado.

Radnicki Nis 2-2 Maccabi Tel Aviv (2-4): El Maccabi pasa gracias a la victoria de la ida.

Rio Ave 4-4 Jagiellonia Bialystok (4-5): La victoria de la ida le da el pase al Jagiellonia.

Lech Poznan 3-1 Shakhtyor Salihorsk (4-2): Rompieron el empate de la ida.

Lillestrom SK 1-2 LASK Linz (1-6): El Linz no le dio opciones al Lillestrom.

Atromitos 1-1 Dinamo Brest (4-5): El equipo de Maradona pasa de ronda.

AIK Solna 0-1 Nordsjaelland (0-2): El equipo visitante amplió el resultado.

Lincoln Red Imps 1-1 The New Saints FC (2-3): El New Saints no le dio opciones al Lincoln.

Fola Esch 1-4 Genk (1-9): El Genk amplió la goleada.

Trencin 4-1 KS Górnik Zabrze (5-1): El Trencin sumó goles.

Alashkert 0-0 Sutjeska (1-0): Valió el resultado de la ida.

Slavia Sofia 2-3 Hadjuk Split (2-4): El Hadjuk pasa de ronda.

Besiktas 6-0 B36 Torshavn (8-0): Goleada del Besiktas para clasificarse.

Crusaders 1-1 NK Olimpija 2005 (2-6): No le sirvió el empate al Crusaders.

Valur Reykjavik 3-0 FC Santa Coloma (3-1): El Valur remontó el resultado de la ida.

Sarpsborg 1-0 St. Gallen (2-2): Al Gallen le sirvió el resutado de la ida.

FK Trakai 1-1 Partizan Beograd (1-2): Al Partizan le sirvió la victoria de la ida.

Apollon Limassol 3-1 Zeljeznicar (5-2): El Apollon volvió a ganar

Sarajevo 0-8 Atalanta (2-10): El Atalanta goleó al Sarajevo tras el empate de la ida.

Burnley 3-1 Aberdeen (4-2): El Burnley se clasifica tras romper el empate de la ida.

Rangers FC 1-1 Osijek (2-1): El Rangers hace valer el 1-0 de la ida.

AEK Larnaca 4-0 Dundalk (4-0): El AEK Larnaca rompía el empate de la ida goleando.

Sparta Praha 2-1 FK Spartak Subotica (2-3): Pese a la victoria local, se clasifica el Spartak Subotica.

Asteras Tripolis 1-1 Hibernian FC (3-4): De poco le sirvió el empate al Ateras Tripolis.

Dinamo Minsk 4-1 DAC (7-2): El Minsk no dio opciones al DAC de remontar el 3-1 de la ida.

Kobenhavn 5-0 Stjarnan (7-0): Tras el 2-0 de la ida, el Kobenhavn goló y sentenció.

Ujpest 1-3 Sevilla (1-7): El Sevilla, tras golear en el partido de ida, volvió a golear.