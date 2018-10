Sarri: "Desconozco si mañana jugará Kepa de titular"

La conferencia de prensa previa al inicio de la temporada liguera en Inglaterra, se presentaba en el Chelsea como una oportunidad para conocer las impresiones del entrenador del equipo acerca de los movimientos de relumbrón que se han dado en los últimos días.

La llegada de Kepa Arrizabalaga por una cantidad económica nunca antes invertida en un guardameta y la salida de Courtois con destino al Real Madrid, han convertido la actualidad del equipo Blue en el punto de mira de Europa por la inclusión al mismo tiempo de la cesión del centrocampista subcampeón del mundo Mateo Kovacic.

Con esta situación, se terminaron de ordenar las piezas del club inglés para esta campaña en el apartado de altas, y Maurizio Sarri fue preguntado en su rueda de prensa previa al inicio de la liga, donde se enfrentarán al Huddersfield, mayormente por los movimientos mencionados que por el propio encuentro que tendrá lugar en el Kirklees Stadium.

"El mercado está cerrado así que no podemos incorporar jugadores ahora" comenzó indicando el ex entrenador del Nápoles cuando veía que se agolpaban preguntas del mercado.

Uno de los temas que trató, fue el futuro de Eden Hazard, estrella del club, quién aún podría salir del equipo por posibilidades, debido a que todavía se permite que los equipos ingleses vendan sus futbolistas a otros conjuntos de otras ligas.

"El peligro en el mercado está siempre latente pero, tras hablar con él tres o cuatro veces de todo, jamás me ha mencionado nada de otro club, de modo que considero que está feliz aquí con nosotros" puntualizó un tajante Sarri, que no dudó de finiquitar el debate con un contundente "Sigue con nosotros, Hazard no es un problema ahora".

Con esta sentencia por parte del míster de 59 años, pasó a ser preguntado por el baile de porteros que ha sufrido el equipo de Stamford Bridge: "Thibaut quería irse a Madrid por razones personales. Hemos perdido a uno de los mejores guardametas del mundo".

Lejos de mostrarse abatido por la salida del meta belga, expresó su ilusión por el sustituto que han adquirido desde Bilbao, el arquero Kepa Arrizabalaga, de quién afirmó que considera "uno de los porteros jóvenes más importantes de Europa", a la vez que indicó que se siente "feliz" de poder contar con sus servicios pero que, por sus "23 años, no es Courtois por el momento".

Respecto a Kovacic y su llegada al equipo, quiso mostrarse confiado en el croata, de quien dijo que "es muy técnico" y que "puede jugar entre las líneas del rival, siendo provechoso para nosotros y muy importante".

En cuanto a la posibilidad de nuevas cesiones de jugadores de la plantilla, el italiano habló de la posibilidad de salida de Bakayoko indicando su desconocimiento del asunto, pero declarando que considera al equipo "demasiado grande" y que deberán realizarse salidas porque su idea es contar con "23 o 24 jugadores y 3 o 4 muy jóvenes".

Al ser cuestionado por el asunto de la capitanía del equipo en el partido de mañana, declaró su primera opción que es "Azpilicueta, que no tiene por qué ser el definitivo". "Tomaré la decisión una vez conozca bien a toda la plantilla" decretó el entrenador.

Para concluir, reseñó otra duda acerca del partido contra el Huddersfield, al no tener seguridad sobre la presencia o no de Kepa Arrizabalaga en la meta Blue, decidiendo mañana el jugador que ocupará esa demarcación.