Guía VAVEL Bundesliga 2018/19: Schalke 04, sobre la continuidad de la renovación

El Veltins-Arena se prepara para vivir una temporada mágica, llena de recuerdos y de ilusiones renovadas. Tras el periodo de oscuridad en liga que se vivió en la temporada 16/17, ‘Los Mineros’ han visto llegar a sus filas un halo de luz y de esperanza. La llegada del prometedor Domenico Tedesco al banquillo técnico del equipo azul ha sido un ‘renacer’ total para la institución.

El buen fútbol volvió a Gelsenkirchen. El dinamismo de un equipo joven, la intensidad de la entrega y, como un plus, los resultados han sido el denominador del Schalke 04 en el curso pasado. El liderazgo impreso por el entrenador y los referentes del plantel ha significado un revivir para ellos.

Una revolución táctica con respecto a lo que se venía haciendo en el club, fichajes estratégicos y un sentido espíritu de grupo levantaron al club. Lo levantaron de tal manera que pasaron de terminar decimos, en la mediocridad de la media tabla, a terminar segundos. Fieles perseguidores del flamante —y ya conocido— campeón de la Bundesliga, el Schalke regresó a la Champions League.

Schalke 04 en uno de los amistosos de pretemporada | Foto: schalke04.de

Una temporada para enmarcar gracias a un trabajo serio y constante. Esto le brindó a Tedesco la oportunidad de renovar su contrato. Un nuevo vinculo hasta el año 2022 fue firmado y con él, la promesa por la continuidad de una renovación del club.

No obstante, como suele ocurrir con los equipos de primer nivel que no son considerados ‘gigantes’, el mercado los suele golpear duro. Esta no es la excepción. ‘Los Mineros’ perdieron a cuatro de sus principales figuras. Dos partieron libres, las perlas de la cantera dejaron al club sin estrellas y sin un reconocimiento económico: Goretzka y Meyer se bajaron del barco tras finalizar su contrato. Höwedes armó sus maletas con destino a Rusia —aunque no fuese al Mundial—. Finalmente, el joven Thilo Kehrer arribó a Paris, dejando cerca de 37 millones de euros en las arcas del club, pero dejando un vacío difícil de llenar.

Ahora, tras el golpe al proceso de continuidad, el Schalke parece preparado para encarar una temporada repleta de desafíos emocionantes. Con nuevas y jóvenes caras en el plantel, sumadas a fichajes con experiencia en Bundesliga, el club azulón dará inicio a una nueva temporada en la máxima división alemana.

Análisis de la plantilla

Si bien la plantilla del Bayern Múnich es la más completa y lujosa de la Bundesliga, la plantilla que ha conformado el Schalke 04 puede ser una de las mejores por detrás de la bávara. Aunque los nombres que dejaron el club harían pensar en alarmas para los de Gelsenkirchen, los nuevos fichajes no desentonan con las expectativas. Por esto, al analizar línea por línea lo que tiene el equipo de Tedesco es imposible no ilusionarse con buen juego y rendimiento.

La portería está cubierta por el gran capitán del equipo, Ralf Fährmann. El cancerbero de 29 años es de los más destacados del equipo y la temporada pasada fue un aporte importante para él. Jugó 39 partidos y dejó su arco invicto en 16 de ellos, recibiendo 39 goles, un promedio bastante bueno. Su competencia será el joven Nübel y el veterano Langer.

Por lo general en el curso pasado, Tedesco formó la defensa con Naldo, Stambouli y Kehrer o Nastasić. Seguramente, en esta temporada con la partida del joven alemán, la línea tendrá que reformarse. Para eso ha llegado un refuerzo al equipo ‘minero’. La contratación de Salif Sané responde a la necesidad de complementar a la zaga con un jugador de calidad y que brinde poderío aéreo, tal como Naldo.

Los entrenamientos de los jugadores del Schalke | Foto: schalke04.de

Además, en cuanto a los carrileros del equipo hay gran variedad. Tedesco puede usar lateral puros como Baba, Oczipka o el nuevo fichaje Mendyl; o puede utilizar jugadores más ofensivos como Caligiuri, Schöpf o Konoplyanka.

El centro del campo fue la zona que más sufrió. La partida de Meyer y de Goretzka a coste cero son bajas sensibles para el conjunto azul. Sin embargo, los fichajes de la directiva parecen idóneos para lo que plantea Tedesco. Se mantienen McKennie y Bentaleb; y llegaron Mascarell, Serdar y regresó Geis de su cesión.

Finalmente, decidir quiénes serán los dueños del ataque ‘Minero’ será una decisión más que compleja por el alto nivel de los competidores. Tirados hacia los costados pueden ir Embolo, Skrzybski, Goller o el ya mencionado Konoplyanka. Por el centro, aunque con mucho movimiento, Tedesco cuenta con Burgstaller, Di Santo, Teuchert o el recién llegado Uth.

La juventud del banquillo

Próximo a cumplir 33 años de edad, Domenico Tedesco se ha tomado la Bundesliga por asalto. Parte de la nueva generación de técnicos en Alemania, el entrenador nacido en Italia ha revitalizado a su equipo. A penas en su segunda experiencia como entrenador a nivel mayores y en su primer año dirigiendo a un equipo en primera división, Tedesco ha conseguido dotar de personalidad y estilo al Schalke 04.

Tedesco, uno de entrenadores revelación | Foto: schalke04.de

Años entrenando a las categorías juveniles del Stuttgart y del Hoffenheim le valieron al DT un lugar como director técnico del Erzgebirge Aue de la segunda alemana. En la 2. Bundesliga, Tedesco recibió a un equipo en puestos de descenso y con una complicación grave para mantenerse en la categoría. A pesar de las dificultades, el estratega mantuvo a su equipo en la división alcanzando 20 puntos de 33 posibles, un record positivo para un equipo en esos apuros.

No llego a cumplir cuatro meses al mando de dicho equipo cuando el Schalke llamó a su puerta. Los azules apostaron por la juventud y vitalidad de Tedesco y, hasta el momento, han sacado mucho redito de aquella decisión.

El entrenador con nacionalidad alemana e italiana implantó en el equipo ‘minero’ un estilo de juego vertical y dinámico. Con un sistema compuesto por tres defensores centrales, dos carrileros ofensivos, varios mediocampistas talentosos y delanteros versátiles, el Schalke consiguió adquirir un estilo claro y distinto.

Apuestas como la reconversión de Meyer a un rol más retrasado o como el uso de extremos ofensivos en el puesto de carrileros, llevaron a que el equipo de Tedesco fuera uno de los más importantes animadores del campeonato. La segunda posición de la tabla no fue una casualidad, el trabajo intenso en la presión y en la efectividad con velocidad han dado sus frutos para el joven entrenador.

Jugadores a tener en cuenta

Guardián y capitán

La valla del Schalke 04 está protegida por una defensa férrea y compacta, pero, en caso de fallos, Tedesco tiene un seguro de vida. Ralf Fährmann ha defendido el arco azul desde las categorías sub-17 —con un breve paso por el Frankfurt—. El portero lleva toda una vida en el pórtico del Veltins-Arena y de qué manera lo ha protegido.

Como un buen hijo, el arquero de 29 años es el fiel portador de la cintilla de capitán y es, junto a Naldo, el líder de una escuadra unida. Los 16 arcos en cero conseguidos la temporada anterior lo acreditan como uno de los porteros más seguros y más talentosos de la liga. De hecho, Fährmann fue el arquero que más veces consiguió sacar su arco invicto en el curso pasado logrando superar por uno los 12 de Ulreich, Bürki y Zieler.

Fährmann y Nastasic, vitales en el esquema de Tedesco | Foto: schalke04.de

El muro de contención: Naldo y dos más

Como ya se mencionó, la defensa habitual de Tedesco está conformada por un trío de centrales que se reparten las tareas de recuperación. Sin embargo, dentro de la lógica del técnico, la defensa está conformada por el veterano brasileño Naldo y dos defensores más que hacen un buen trabajo.

El rol que cumple Naldo dentro de la zaga y el equipo es, sencillamente, central. El espigado defensor acostumbra ocupar el puesto del centro de la línea de tres, sirviendo como una especie de libero. Su ubicación y funciones le permiten adentrarse esporádicamente en la fase ofensiva del equipo.

Además, es importante para el desarrollo del juego del Schalke, siendo la principal arma en el juego aéreo. Tanto en el aspecto del balón parado ofensivo como en el defensivo, los 198 centímetros de altura del brasileño son una constante. Por si fuera poco, el central aporta goles a su equipos, consiguiendo siete la temporada pasada.

Profundidad y gol

Generalmente, los sistemas definidos en un 3-4-3 o sus variantes están determinados por la capacidad atlética y de decisión de los carrileros. Sin ser la excepción, el Schalke participa de la misma tendencia de manera positiva para ellos. En este rol destaca Daniel Caligiuri.

El volante italiano con nacionalidad alemana, tal y como su técnico, se ha adaptado de manera sobresaliente a su nuevo rol. Partiendo usualmente desde el carril derecho, el jugador de 29 años cumple con sus labores de ida y vuelta, pero también aporta con valores prácticos y estadísticos.

Desde su posición en la temporada pasada, Caligiuri anotó seis goles y asistió once para ayudar a su equipo en la gesta del segundo lugar. Su entendimiento con sus compañeros es vital para el juego del carrilero. Faltará ver cómo se adapta y relaciona con el nuevo fichaje, Steven Skrzybski.

Futuro asegurado

Con la salida de Kehrer de la institución azulona, se termina de definir la abismal proyección de los jugadores ofensivos en la plantilla. Quizá el defensor era el balance positivo que tenía la retaguardia en este rumbo, pero ahora el ataque se llevará todas las luces. La pareja que formaran Harit y Serdar en el mediocampo del Schalke será una fuente de ilusión constante, especialmente, si se tiene en cuenta que por delante de ellos estará Embolo.

Embolo, el llamado a dar el salto en este curso | Foto: schalke04.de

El delantero suizo será el principal beneficiado de todo el talento que posee su equipo en la medular. El marroquí Harit viene de firmar una temporada revelación y tendrá el reto de consagrarla con un rendimiento aún mejor. Por su parte, Suat Serdar es uno de los recientes fichajes y tendrá que adaptarse, no obstante, el talento y despliegue mostrado en el Mainz le auguran un futuro brillante.

XI titular tipo