Resumen de la semana 32 en la MLS 2018: tres nuevos clasificados

La Major League Soccer 2018 parece empeñada en demostrar que, a pesar de las grandes diferencias existentes a nivel de puntuación entre las franquicias punteras y las más modestas, nadie ha dicho aún su última palabra. ¡Ni muchísimo menos! Esta competición, igualada como pocas en el planeta fútbol, es capaz de sorprender a propios y a extraños con resultados del todo inesperados cada jornada. Es más, los aficionados de este maravilloso deporte pueden estar seguros de que, hasta la última semana de competición, ningún equipo tirará la toalla.

Conferencia Este: Philadelphia Union clasificada a los PlayOffs

Atlanta United se mantiene en la cima con 66 puntos, el segundo conjunto sensación en la Conferencia Este, esta semana ganó 2-1 frente a New England Revolution. Los rojinegros sumaron tres puntos. Gerardo Martino recuperó la confianza en el tramo crucial de la temporada regular. New York Red Bulls salió airoso (3-1 ante San Jose Earthquakes). New York City FC descansó. Los "Newyorkers" volverán a jugar el 21 de octubre. Philadelphia Union goleó 5-1 a Minnesota United y clasificó a los PlayOffs.

En la parte baja de la tabla, los reds anhelaban seguir en contención, . Los canadienses perdieron 2-1 con Vancouver Whitecaps y no podrán defender el título. DC United se impuso por el mismo marcador ante Chicago Fire, Wayne Rooney anotó un doblete . A dos jornadas para el final de la temporada regular, la lucha se puso a tiro.

Conferencia Oeste: Sporting Kansas City y Los Angeles FC avanzaron a lo postemporada

FC Dallas ganó 2-0 ante Orlando City, los vaqueros marchan primeros con 57 puntos y acumulan cinco partidos invictos. Por su parte, Los Angeles FC y Sporting Kansas City accedieron a la próxima instancia. Los Angeles Galaxy se mantiene en contención con 45 unidades. Zlatan Ibrahimovic marcó su vigésimo primer tanto en el actual curso.

Resultados MLS Semana 32

Clasificación MLS Semana 32