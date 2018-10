Previa FC Inter - AC Milan: Derby della Madonnina

Los equipos de Milán vienen en alza, y buscarán reivindicar su buen momento contra su clásico rival. Dos gigantes europeos que quieren volver a ser protagonistas en la lucha del campeonato, pero los últimos años no han conseguido el rendimiento necesario para pelear con el campeón Juventus.

Ganar o ganar

Tienen la obligación de vencer, el empate no le sirve a ninguno, Internazionale logró posicionarse en los primeros puestos de la tabla; un traspié en el derbi aparte de ser un duro golpe en la moral del grupo, podría implicar que baje puestos en la clasificación, sin mencionar que una victoria del Milán pone a los de Gattusso a un par de puntos del Inter, con un partido menos que ellos. Por otro lado Milán tiene la oportunidad única de meterse de lleno en la pelea por los puestos de Champions, una derrota los dejaría bastante rezagados, y en una situación preocupante pese a que recién arranca el torneo, ya que empezar la carrera desde atrás nunca es fácil.

Buen momento de los dos

Ambos equipos vienen con buenas rachas, el Inter logró reponerse de un mal arranque en el Calcio ganando sus últimas seis presentaciones, incluyendo los encuentros de Liga de Campeones; donde vencieron al Tottenham de Mauricio Pochettino y al PSV de Mark van Bommel, ambos partidos terminaron 2-1 y fueron remontadas del equipo de Spaletti. Por su parte el Milán -también de campaña irregular-, ha enlazado 3 victorias al hilo y tiene 8 partidos sin conocer la derrota, consiguiendo 5 victorias y 3 empates. Al igual que su acérrimo rival ganó los dos partidos en su competición internacional, en este caso Europa League, donde despachó al Dudenlage 1-0 y al Olympiakos 3-1 y se encuentra líder solitario en su grupo.

Internazionale no conoce la derrota desde el anterior 15 de Septiembre cuando cayó ante de Local 1-0 ante Parma, Milán perdió su último encuentro en el San Paolo cuando Nápoli le remontó un 0-2 el 25 de agosto.

El once de Spaletti

Luciano Spaletti ha mantenido un once similar a lo largo de la temporada, 4-2-3-1 que en defensa pasa a ser un 4-5-1. Donde más ha rotado es en el doble pivote y en los extremos, que todavía no han mostrado un gran rendimiento, pero de a poco han mejorado. El principal déficit del Inter pasa en la elaboración del juego y la falta de creatividad en el último tercio final de la cancha. No es coincidencia que la mejor versión del Internazionale en la actual temporada, fue cuando no tuvo la obligación de generar peligro a partir de la elaboración del juego, contra Tottenham los de Pochetinno se vieron incomodos con la presión alta Neazurri y en el juego directo.

Photo: Getty images

El planteamiento de Gattuso

Gennaro Gatusso busca que su equipo cree peligro a partir del ataque posicional, utiliza el 4-3-3 como esquema y ahora le empieza a brindar frutos, habrá que ver al equipo del Rino ante equipos de mayor calibre; pero ante los rivales de turno sus jugadores le han respondido.

Gennaro Gattuso photo: Getty images

La llegada de Higuaín ha potenciado el ataque Rossoneri, le da mucho más peso ofensivo al planteamiento de Gennaro por su capacidad asociativa, cosa que no era el principal fuerte de Cutronne (nueve titular de la pasada temporada.) El gran nivel de Suso también ha sido clave para tener esta buena racha, que esperan continuar este domingo contra su clásico rival.

Suso e Higuían photo: Getty images

Los últimos Derbis

Vienen siendo muy parejos y atractivos, de hecho, los más recientes encuentros entre estos dos dictan extrema paridad. En Serie A hay una victoria del Inter (3-2) con aquel triplete de Mauro Icardi y un empate a cero; en Copa Italia los de Gatusso, eliminaron a los de Spaletti 1-0 en tiempo extra con gol de Cutronne. Se han sacado la misma cantidad de puntos y se han marcado la misma cantidad de goles.

Icardi y Romagnoli peleando por el balón, photo: Getty images

Baja sensible en Inter

El uruguayo Vecino, que venía siendo una constante en el doble pivote junto a Brozovic en los partidos importantes del Internazionale, no será de la partida este domingo. Sufrió una molestia en la parte posterior del muslo derecho, durante el calentamiento previo al amistoso Uruguay-Japón, según la federación uruguaya de fútbol en su cuenta en Twitter.

Debut en Derbis para muchos

Šime Vrsaljko, Lautaro Martínez, Kwadwo Asamoah, Matteo Politano, Keita Baldé y Stefan Vrij son los jugadores del Internazionale que pueden debutar en el Derby de este domingo.

En el Milán Gonzalo Higuían, Tiemoué Bakayoko, Alen Halilovic, Diego Laxalt, Mattia Caldara y Pepe Reina, son los jugadores que de disputar minutos sería su primera presentación en el Derby della Madodinna.

Posibles formaciones de los equipos