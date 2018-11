Sarri: "Tenemos trabajo por delante"

Maurizio Sarri respondió a las preguntas de los periodistas tras sufrir su primera derrota liguera con el Chelsea contra un rival directo el Tottenham de Pochettino (3-1).

"Sabía muy bien que teníamos problemas para finalizar y eso hoy le ha quedado claro a todo el mundo", comentó el italiano. A los 15 minutos los blues ya perdían por 2-0, a lo que el italiano comentó " Tuvimos muchos problemas porque jugamos muy mal, físicamente,mentalmente y técnicamente, especialmente en la primera media hora".

El equipo venía mostrando un gran nivel defensivo durante toda la temporada y encajar 3 goles fue una sorpresa para los blues, "Tenemos que hacer algo con la fase defensiva, los jugadores ofensivos presionaron muy mal, los centrocampistas no defendían bien y por ello, la línea defensiva también fue un desastre", dijo el ex del Napoli.

El técnico blue también se mostró sorprendido con el cambio de sistema que utilizaron los Spurs, "Nos sorprendimos porque normalmente juegan con 4-2-3-1 o 4-3-3, pero hoy han jugado 4-3-1-2".

"Perdimos muchos balones y contra ellos es muy peligroso por que a los contraataques cortos son uno de los equipos más fuertes de Europa, fue un desastre y después de 20 minutos el 2-0 era mínimo", argumentó sobre los primeros goles, obras de Dele Alli y Harry Kane.

Con 2-0 en el marcador, se hablaba de un posible penalti sobre Eden Hazard a lo que Sarri comentó: "No creo que impactase en el resultado porque durante 90 minutos hubo una diferencia, tengo que estudiar el partido entero y no solo una acción, no sé si fue penalti desde mi distancia no lo pude ver correctamente".

En momentos puntuales también se pudo comprobar como Hazard jugaba más adelantado, "Lo hice por que tenía que probar algo para cambiar el partido, pero no fue importante porque hoy fueron mejores que nosotros, quería probar algo distinto, pero podría haber cambiado a los 11 jugadores con el mismo resultado",concluyó el italiano.