Martino: "Tengo que hacer lo imposible para que México gane"

Se viene un día trascendental para el Grupo C, con el choque entre Argentina y México que puede definir la continuidad de ambos equipos en el Mundial de Qatar 2022. Los argentinos cayeron sorpresivamente con Arabia Saudita y están obligados a ganar, mientras que los mexicanos igualaron contra Polonia, gracias al penalti que Ochoa desvió a Lewandowski.

En la rueda de prensa previa, la primera pregunta que debió responder Gerardo Martino fue, obviamente, sobre la posibilidad de dejar fuera de su último Mundial a Lionel Messi, el mismo que pidió por él cuando jugaba en Barcelona: "Yo te preguntaría: 'si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?' Seguramente buscarías que gane México. No hay otra respuesta, porque yo trabajo para esta selección. Yo sé dónde nací, sé el nombre del sanatorio, en qué año, te puedo contar las características de mi ciudad, pero tengo que hacer lo imposible para que México gane".

"No desconozco que el futuro de las dos selecciones depende mucho de lo que suceda en este partido. Pero cuando se hizo el programa de encuentros y nos tocó Argentina, nunca imaginamos este escenario. Aunque trabajamos para México y queremos lo mejor para México", concluyó el entrenador.

Por supuesto, ante Argentina, el propio Martino también se juega su futuro al mando de México, luego de muchos interrogantes que caen sobre él: "No entiendo eso de que la presión cae sobre uno, cuando en realidad todos trabajamos para la selección de México. Yo estoy dentro de ese proyecto. Después se verá, con el resultado puesto, en qué se hace hincapié, pero somos una sola cosa".

“Es difícil establecerlo sin entrar en el análisis. También hay otro partido que se va a jugar y que tiene sumo interés (Arabia Saudita - Polonia). A veces no mereces nada y el empate termina siendo bueno. En otras, mereces algo más, como nos pasó a nosotros con Polonia y el empate no te satisface", reflexionó.

Martino y Messi durante la época del 'Tata' en Argentina | Foto: Argentina

"Leo es el mejor futbolista de los últimos 15 años"

Sin poder escapar, el argentino tuvo que volver a responder preguntas sobre Messi: "Para mí, Leo es el mejor futbolista de los últimos 15 años. No hay mucho más para decir. Siempre tenemos que preparar el partido pensando que Messi va a tener la mejor versión. No podemos especular con otra cosa. Porque muchas veces, sin tener 90 minutos en plenitud, en sólo cinco te resuelve un partido. Siempre hay que tener máxima atención sobre él".

Por último, el ex entrenador de Barcelona y la Selección Argentina, se refirió a Scaloni, con quien compartió equipo en Newell’s: "Si te digo que me acuerdo de algo de cuando jugué con él, podría decirte una mentira grande, pero prefiero decir que no me acuerdo nada. Él era un chico de 16 años, qué puede decir en ese momento, cuando todavía tenía una carrera por delante, de un futuro como entrenador".

"Lo que hizo como DT es lo que muestra la Selección Argentina hoy, cómo encaminó el proyecto, cómo los jugadores se alinearon detrás de ese proyecto y la forma en la que fue mutando su forma de jugar para terminar en la expresión del último año y medio, que es distinta a la inicial. Ha transformado a la Argentina en lo que todos hemos dicho en la previa a este Mundial: en un candidato al título. Y eso no cambió a pesar de la derrota con Arabia Saudita", finalizó.