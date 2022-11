Previa Argentina vs Arabia Saudita: el sueño de Messi y Argentina

Comienza el sueño para uno de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo de Qatar 2022. Argentina enfrentará a Arabia Saudita en el Estadio Lusail, escenario que será el mismo de la gran final, el próximo 18 de diciembre.

Los argentinos llegan con un invicto récord, que querrán mantener en lo que será, según sus propias palabras, la última gran chance de Lionel Messi de quedarse con su máximo anhelo, la Copa del Mundo. Del otro lado estará una humilde Arabia Saudita, que sabe que tiene pocas chances de avanzar más allá de fase de grupos, pero que igual querrá dejar una buena imagen en este torneo.

La actualidad de Argentina

Tras el vendaval de lesiones y molestias físicas que tuvo durante los últimos días, Argentina puede respirar ya con una plantilla confirmada, luego de los ingresos de Ángel Correa y Thiago Almada en reemplazo de Joaquín Correa y Nicolás González.

Messi sueña con alzar el trofeo en su último Mundial | Foto: Argentina

En las últimas horas, se habló mucho de Lionel Messi y una supuesta molestia en uno de sus tobillos, lo cual hizo que el delantero del PSG entrenara diferenciado durante las últimas sesiones. Sin embargo, el propio Messi declaró estar en óptimas condiciones para el debut y Scaloni podrá tener a todos sus convocados para armar el once inicial.

La actualidad de Arabia Saudita

Dirigidos por el francés Hervé Renard, Arabia Saudita clasificó sin mayores dificultades a su segunda cita mundialista consecutiva y la sexta de toda su historia. Si bien se presume que es el equipo más débil del grupo, intentarán volver a superar esta fase como hicieron en Estados Unidos 1994, cuando alcanzaron los octavos de final, donde fueron derrotados por Suecia.

Historial

Argentina y Arabia Saudita se han enfrentado en cuatro ocasiones a lo largo de su historia, teniendo la peculiaridad de que uno de esos fue en la primera edición de la hoy conocida como Copa Confederaciones de la FIFA, en ese entonces llamada Copa King Fahd.

Ese torneo agrupó a Argentina como campeón de la Copa América, Estados Unidos como ganador de la Copa de Oro de la CONCACAF, Costa de Marfil por su título de campeón en la Copa Africana de Naciones y Arabia Saudita por ser el país organizador.

La ‘Albiceleste’ derrotó 4-0 a Costa de Marfil y se enfrentó en la final a Arabia Saudita, que había vencido 3-0 a los Estados Unidos. Finalmente, se coronó campeón Argentina con un categórico 3-1.

El duelo más reciente fue en 2012, un empate sin goles | Foto: FIFA

Previo a eso, se vieron las caras en dos ocasiones amistosas, un empate 2-2 y un triunfo para Argentina por 2-0, ambos en 1988, mientras que el duelo más reciente fue en 2012, cuando igualaron 0-0.

Como particularidad, Scaloni y Renard ya tienen un antecedente de enfrentamiento entre ambos como entrenadores. En 2019, Argentina venció 1-0, con gol de Ángel Correa, al Marruecos que dirigía el entrenador francés.

Declaraciones

Lionel Scaloni comenzó hablando sobre los futbolistas que tuvieron que reemplazar en los últimos días: “La decisión de los dos jugadores que se han ido, con todo el dolor del mundo, es porque no daban garantías de poder estar bien en el resto de la competición. Fue una decisión dolorosa, pero siempre pensamos primero en el equipo”.

“Luis Enrique habla de Leo porque lo entrenó, lo conoce y sabe lo que significa. Sus palabras son bienvenidas. Yo cuando puedo entrenarlo lo disfrutamos. Lo que esperamos es que todos lo disfruten, porque es una maravilla verlo y que pueda jugar un Mundial. Todos los elogios a Leo se quedan cortos porque él va a seguir y hay que disfrutarlo y nada más”, elogió Scaloni a su principal figura, Lionel Messi.

Por último, acerca de los favoritos, Scaloni aseguró que “los grandes favoritos nunca ganan los mundiales. Pero sí hay ocho grandes equipos que están preparados para pelear hasta el final. Creo que habrá detalles que definirán este Mundial, aún sabiendo que suele pasar que no gana el que mejor juega”.

Renard buscará amargar el debut de Argentina | Foto: FIFA

Hervé Renard, por su parte, reconoció que a su equipo le da confianza llegar con pocas expectativas desde afuera: “Nos encanta cuando se olvidan de nosotros desde fuera. Esto nos gusta, que nos consideren como el equipo más pequeño. No nos importa. Está justificado si tenemos en cuenta el ránking FIFA. No creo que pasemos a la siguiente ronda, pero estamos para luchar contra los pronósticos. En los Mundiales hay sorpresas y esa es la mentalidad que tenemos”.

“Cristiano y Messi son leyendas del fútbol y gracias a ellos el fútbol es diferente. Es un honor estar aquí y jugar contra ellos. Cuando hay un combate hay que estar motivado al cien por cien para ganar a los mejores. Esa es la belleza del deporte. En el deporte puede haber sorpresas siempre. Tenemos que estar listos. Sobre todo tenemos que ser muy buenos en los tres partidos, no sólo en el de Argentina. Los tres son igual de importantes”, señaló el entrenador francés.

“A la hora de convocar a los jugadores no me fijo del club del que vienen. Espero que algún día a jugadores saudíes les fichen de equipos de fuera más alto para que tengan más experiencia en las grandes citas. Ya ha cambiado para los egipcios. En su momento no salían de su país y ahora los fichan de otras ligas. A los japoneses también. Espero que puedan salir los saudíes jóvenes para que tengan experiencia”, apuntó Renard sobre la polémica de que todos sus convocados sean de la liga de ese país, con una gran parte perteneciente al club Al-Hilal.

Árbitro

El esloveno Slavko Vincic será la máxima autoridad dentro del campo de juego, asistido por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, mientras que el senegalés Maguete N’Diaye oficiará como cuarto árbitro del encuentro.

Este es el primer Mundial que dirige Vincic, aunque ya cuenta con un amplio recorrido internacional, con antecedentes como las Eliminatorias de la UEFA y la UEFA Champions League, en la que arbitró, por ejemplo, el Inter – Barcelona que tuvo como ganador al conjunto italiano por 1-0.

Finalmente, el neerlandes Paulus Van Boekel estará al mando del VAR, acompañado por el alemán Danker Bastian y los asistentes serán Abdelhak Etchiali (Argelia) y Ricardo de Burgos (España).

Posibles alineaciones