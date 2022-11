Previa Irán vs Estados Unidos: la verdadera ‘Finalissima’ del grupo B

Irán ganó 2-0 a Gales y mantiene intactas sus opciones para acceder a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022. La selección iraní nunca superó la fase de grupos en las seis ediciones anteriores, entre Argentina 1978 y Rusia 2018. Los dirigidos por Queiroz buscan dar el batacazo en la última jornada del grupo B, acumulan una victoria y una derrota tras dos partidos mundialistas disputados.

Por su parte, Estados Unidos, la actual campeona norteamericana, llega en una situación delicada con apenas dos puntos producto de dos empates al hilo, en la jornada anterior igualó sin goles con Inglaterra. El combinado de las barras y las estrellas también puede clasificarse a la fase eliminatoria, aunque tiene que corregir muchísimos aspectos pensando en la última jornada.

Irán ya se ha enfrentado una vez ante los Estados Unidos en el Mundial de Francia 1998, en aquella edición el combinado iraní ganó 2-1 en Lyon y no superó la fase de grupos. Paradójicamente dicho encuentro será crucial para ambas, en el grupo B aún no hay selecciones clasificadas a la siguiente ronda, el martes 29 de noviembre a las 20:00, hora española es el día clave.

La selección de Irán se repuso tras el durísimo mazazo que recibió en la primera jornada, la derrota 6-2 ante Inglaterra, obligada a los persas a no tener más margen de error en un duelo clave ante Gales, superándola 2-0 y sueña con alcanzar los octavos de final.

La Federación de Irán y el comando técnico están molestos con Jurgen Klinsmann por sus polémicas opiniones, aunque el exfutbolista alemán se ha defendido negando rotundamente haber menospreciado el estilo de juego iraní.

Irán en Rusia 2018 no superó la fase de grupos y ahora depende de sí misma en un partido clave en la última jornada ante los Estados Unidos en Doha. Con cuatro goles a favor y seis en contra, Queiroz no se guardará nada ante la actual campeona norteamericana.

Estados Unidos no atraviesa un gran momento en el grupo B con apenas dos puntos de seis en disputa, se la juega a todo o nada ante Irán. El combinado de las barras y las estrellas empató 1-1 ante Gales y 0-0 ante Inglaterra. Gregg Berhalter es severamente criticado por la prensa especializada estadounidense.

La actual campeona norteamericana no tiene más margen de error en la última jornada, sigue dependiendo de sí misma para acceder a la fase eliminatoria del Mundial de Qatar 2022. Estados Unidos había generado muchísima expectativa en su retorno mundialista.

Irán se ha enfrentado una vez ante los Estados Unidos en la fase final de los Mundiales FIFA. El único antecedente mundialista se produjo en Francia 1998.

21 de junio de 1998: Estados Unidos 1-2 Irán.

Antonio Mateu Lahoz, el experimentado colegiado español, impartirá justicia en el crucial partido entre Irán y Estados Unidos válido por la última jornada del grupo B en Doha. El 25 de noviembre del corriente dirigió un partido mundialista, Qatar 1-3 Senegal y mostró seis tarjetas amarillas.

El Estadio Al Thumama ubicado en Doha será el recinto deportivo que acogerá el partido entre Irán y Estados Unidos válido por la última jornada del grupo B. Dicho recinto cuenta con capacidad para 44,400 espectadores, acogiendo cuatro encuentros mundialistas hasta el momento, entre ellos destacan: España 7-0 Costa Rica y Bélgica 0-2 Marruecos.

Irán: Hossein Hosseini, Rezaeian, Majid Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi, Gholizadeh, Azmoun, Taremi.

Estados Unidos: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Pulisic, Weah, Wright.

IR Iran is currently second in Group B with 3 points. #USMNT x @BioSteelSports