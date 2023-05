El Chelsea, más cerca del abismo que nunca

El Chelsea afronta el final de temporada en el peor momento posible, tras nueve partidos sin conocer la victoria y a tan solo nueve puntos del abismo. Tras gastar más de 600 millones de euros entre los mercados de fichajes de mercado e invierno, el objetivo de los ‘blues’ podría ser luchar por la Premier League, dando por hecho su clasificación europea. Sin embargo, un inicio de temporada complicado por la destitución de Tuchel y la adaptación del equipo al nuevo sistema, un paso decepcionante de Potter por el club y un final de temporada en caída libre con Lampard en el banquillo han hecho que el Chelsea esté más cerca del descenso que de Europa.

Quien juega con fuego, se quema

A falta de cinco jornadas para el final de la Premier League 2022/2023, el Chelsea se encuentra en una sorprendente duodécima posición con 39 puntos tras 33 jornadas. Los de Frank Lampard ven desde la lejanía los puestos europeos, al estar a quince puntos del séptimo clasificado, el Aston Villa. No tan lejanos quedan los puestos de descenso, marcados por los 30 puntos que tiene el Nottingham Forest. Por tanto, el Chelsea debe tratar de sumar cuatro puntos lo antes posible, para superar los 42 puntos que obtendría el Forest en caso de vencer todos sus partidos restantes. Aunque hay cinco equipos más entre el Chelsea y los puestos de descenso, los londinenses tienen la peor racha de resultados junto con el Southampton y el Leeds United, con tan solo un punto en los últimos cinco partidos.

El Chelsea suma nueve partidos sin ganar | Imagen: Getty Images

Las ‘finales’ a las que se enfrenta el Chelsea

Más allá de evitar el descenso, el Chelsea tiene cinco partidos por delante para tratar de maquillar una temporada decepcionante para sus fans. Sin embargo, el calendario no le sonríe a los ‘blues’, quienes no se enfrentarán a ningún equipo que no tenga nada en juego.

En primer lugar, los de Lampard visitarán al Bournemouth el próximo 6 de mayo. El equipo de Gary O’Neil se presenta como la gran revelación de la Premier League, sumando los mismos 39 puntos que el Chelsea, y contando con una racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos.

El último encuentro en el que el Chelsea partirá como favorito será frente al Nottingham Forest, el próximo 13 de mayo en Stamford Bridge. En caso de vencer el encuentro los de Lampard podrían certificar su salvación. Sin embargo, en caso de ser doblegados por el Forest entrarían de lleno en la pelea por la permanencia.

El 21 de mayo el Chelsea visitará el Etihad Stadium para visitar al líder de la Premier League, el Manchester City. El único factor que puede jugar a favor de los londinenses es la fecha, ya que los de Pep Guardiola vendrán de disputar la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid tan solo cuatro días antes. Sin embargo, los 'citizens' seguirán la lucha por la Premier League.

Sin cambiar de ciudad, el Chelsea visitará Old Trafford el 25 de mayo, ante un Manchester United que podría estar jugándose su entrada en la próxima Champions League.

Por último, el Chelsea cerrará la temporada el 28 de mayo en su casa frente al Newcastle United, con una situación similar al United, al estar el equipo de Eddie Howe en la lucha por la tercera y la cuarta plaza.

En la primera vuelta, los ‘blues’ tan solo vencieron al Bournemouth de los equipos a los que debe enfrentarse, empatando frente al Nottingham Forest y el Manchester United, y perdiendo frente al Manchester City y el Newcastle.