Crónica general de la jornada 30 de la Premier League: encarando el final de temporada

Con la jornada 30 llega el tramo final de la Premier League, los partidos en los que se deciden todo, los momentos donde los equipos tienen que afrontar cada encuentro como una final para conseguir su objetivo, ya sea la permanencia, la clasificación a competiciones europeas o la lucha por el título. Cada equipo tiene un objetivo y ahora empieza el sprint final para intentar alcanzarlo.

Manchester United 2-0 Everton

Los de Ten Hag consiguen una victoria clave en la lucha por los puestos de Champions League. El partido entre Manchester United y Everton se ha saldado con victoria por 2 a 0 a favor de los locales, quienes se llevaron el encuentro gracias a los goles de McTominay y Martial en el 36’ y 71’, respectivamente. La malas noticia para los Red Devils llegaron con la lesión de Marcus Rashford, el inglés abandonó el terreno de juego con molestias musculares en el minuto 81’. A falta de pocos días para su partido ante el Sevilla en Europa League, el Manchester United pierde a su mejor jugador de la temporada.

Rashford saliendo lesionado | Foto vía: Getty Images

Por otro lado, con esta derrota, el Everton vuelve a tantear la zona roja de la clasificación, colocándose en el puesto 17, pero empatado a puntos con su perseguidor más cercano, el Nottingham Forest, en el puesto 18.

Aston Villa 2-0 Nottingham Forest

Nueva victoria para Unai Emery y su Aston Villa. Tras ganar en casa ante el Nottingham Forest con goles de Bertrand Traoré en el 48’ y de Ollie Watkins en el 90+5’, los de Birmingham se colocan en sexta posición en la tabla adelantando al Brighton (aunque estos tienen dos partidos menos jugados). Gran trabajo del técnico español al frente de los villanos, quienes ya suman cuatro victorias consecutivas.

Watkins celebrando | Foto vía: Getty Images

El Nottingham Forest, en cambio, ve como tendrá que remar a contra marea si quiere conseguir la permanencia en esta Premier League, se encuentra empatado a puntos con el Everton el la posición 18, y quedan 8 partidos más para el final.

Brentford 1-2 Newcastle

Alex Isak vuelve a vestirse de santo para los suyos y consigue tres puntos de oro de cara a la lucha por puestos de Champions League. Los Magpies derrotaron al Brentford en un partido donde la mayor noticia fue el fallo de penalti de Ivan Toney, el delantero Inglés falló desde los 11 metros, cosa que no hacía desde el 6 de octubre de 2018, cuando todavía jugaba en League One con el Peterborough United. Con este error de penalti, se le corta una racha de infalibilidad desde los 11 metros en Premier League, había marcado los 10 penaltis que había tirado anteriormente, además, con este error no facilita que su equipo consiga un empate y el Newcastle se llevó la victoria.

Isak celebrando su gol | Foto vía: Getty Images

Fulham 0-1 West Ham

Harrison Reed y su autogol dieron la victoria al West Ham. Jarrod Bowen buscó el centro raso desde el flanco derecho, Reed intentó despejar el balón, pero la suerte no estuvo de su lado y lo que parecía ser un despeje, terminó siendo un disparo en su propia portería.

El West Ham celebrando y el Fulham lamentándose | Foto vía: Getty Images

El West Ham consigue tres puntos claves para alejarse de la zona baja de la clasificación y poder poner algo de espacio con los que se encuentran en descenso, quienes están a 3 puntos. El Fulham, en cambio, ya acumula cuatro derrotas consecutivas y no para de caer en la clasificación, colocándose en el puesto 10.

Leicester 0-1 Bournemouth

Primer partido sin Brendan Rodgers, pero la dinámica no cambia para los Foxes, quienes suman una nueva derrota, esta vez ante el Bournemouth, y ya se encuentran cada vez más asentados en los puestos de descenso. En cambio, Philip Billing le da la victoria a su equipo gracias a un gol en el minuto 40’. Con esta victoria, el Bournemouth asciende al puesto 15 y, al igual que el West Ham, se encuentra tres puntos por encima de los puestos de descenso.

Billing aplaudiendo | Foto vía: Getty Images

Tottenham Hotspur 2-1 Brighton & Hove Albion

Primera victoria para Stellini en el Tottenham. Un partido agónico donde su dupla legendaria tuvo que aparecer una vez más para resolver el partido. Heung-Min Son se inventó un gol desde fuera del área en el minuto 10’, abriendo el marcador. Además, con este gol, Son llegó a los 100 goles marcados en Premier League, siendo el primer asiatico en lograr dicha hazaña. Más tarde, en el 34’ Lewis Dunk empató, haciendo el 1-1. Ya en la segunda parte Danny Welbeck marcó gol en el 55', pero el VAR lo anuló, y poco más tarde, en el 79’ Harry Kane marcó el segundo para los suyos, consiguiendo la victoria y los tres puntos.

Son celebrando su gol | Foto vía: Getty Images

Wolves 1-0 Chelsea

Ni con Tuchel, ni con Potter, ni con Lampard. Este Chelsea tiene problemas mayores que el entrenador y no consigue arrancar en liga, por eso de su puesto 11 en la tabla. Contra el Wolverhampton Wanderers los errores en la salida de balón y la falta de ideas en ataque estuvieron a la orden del día. Precisamente, debido a un error en la salida del balón es que los Wolves consiguen marcar con un rechace que encuentra Nunes dentro del área. El portugués vio la oportunidad de disparar de volea el balón y no lo desaprovechó, disparo potente al palo largo y Kepa no pudo hacer nada. Victoria y tres puntos para los de Lopetegui.

Nunes después de marcar gol / Foto vía: Getty Images

Southampton 1-4 Manchester City

Los de Guardiola no detienen su ritmo aplastante en Premier League y van directos a por el liderato en liga. El Southampton no pudo hacer nada ante un Manchester City que hizo lo que quiso en todo momento. Dos goles de Haaland (quien ya suma 30 sólo en liga), uno de Grealish y otro de Julián Álvarez dieron la victoria a los suyos. Después de esta victoria se encuentran a solamente 3 puntos por debajo del Arsenal y con un partido menos.

Haaland marcado gol / Foto vía: Getty Images

Antes del despido de Vieira, los Eagles no habían ganado un solo partido en 2023, desde entonces se han llevado la victoria en sus últimos dos partidos. Goleada fuera de casa contra el Leeds United que aleja a los de Hodgson de la zona de descenso, colocándose en el puesto 12, justo después del Chelsea y a siete puntos de la zona roja. Por otro lado, la dura derrota sufrida por el Leeds dejó muy tocado al equipo de Yorkshire, quienes se encuentran a solamente dos puntos de la zona de descenso, con el que llevan coqueteando gran parte de la temporada.

El Crystal Palace celebrando | Foto vía: Getty Images

Liverpool 2-2 Arsenal

Empate entre Reds y Gunners que no beneficia a ninguna de las dos partes. El Arsenal se adelantó rápidamente en el marcador, para el minuto 28 ya iban ganando por dos goles de ventaja, anotados por Martinelli y Gabriel Jesus. Justo antes del descanso Salah puso el 1-2 en el marcador y al inicio de la segunda parte tuvo la opción de empatar el partido mediante un penalti, pero el egipicio lo falló y el partido siguió 1 a 2 a favor del Arsenal. Al final, en los compases finales del juego, Firmino marcó gol dándole el empate a los suyos.