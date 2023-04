Crónica general de la jornada 29 de la Premier Legue: que siga la fiesta

La Premier League no ha defraudado en ningún momento de la temporada y en este tramo final no iba a ser menos. Se intensifica la pelea en prácticamente todos los frentes clasificatorios, tras partidos apasionantes entre rivales que se juegan objetivos entre sí. Además, la jornada nos deja con dos nuevos entrenadores cesados de dos equipos que no les están saliendo las cosas como esperaban (Chelsea y Leicester City).

Manchester City 4-1 Liverpool

Nueva victoria contundente de los de Pep, que no quieren perder la estela del Arsenal. Pese al gol de Salah en el minuto 17, los 'sky blues' fueron infinitamente superiores a los de Jurgen Klopp, que agravan aún más su situación deportiva. Julián igualaba el marcador (27') y en un inicio de segunda mitad apabullante, De Bruyne (46') y Gundogan (53') pusieron una buena renta. Grealish cerró el marcador con un gol en el minuto 73, que cerraba definitivamente el choque.

Julián Álvarez y Jack Grealish celebrando uno de los goles que arracó al Liverpool. Fuente: Getty Images

Arsenal 4-1 Leeds United

Nuevo golpe de autoridad de los de Arteta a la Premier. La vuelta de Gabriel Jesús hizo del Emirates una fiesta absoluta durante los 90 minutos. El brasileño se guisó él solito un penalti en el 35', que transformaría a posteriori. Ya en la segunda parte, a los dos minutos de comenzar ésta, White llegó desde su lateral a un centro de Martinelli para ampliar la ventaja y una combinación extraordinaria entre Trossard y Gabriel Jesús hizo ampliar la diferencia a 3 goles. Kristensen recortaría diferencias con el gol del honor en el 76', pero aún quedaría tiempo para otro gol, de Granit Xhaka entrando desde atrás a un gran centro de Martin Odegaard.

Gabriel Jesús volvió a reír y disfrutar después de varios meses lesionado. Fuente: Getty Images

Nottingham Forest 1-1 Wolverhampton

Reparto de puntos entre equipos que están en la pomada por no descender. A pesar del buen partido de los locales, la insistencia y efectividad del equipo de Julen Lopetegui hizo que el partido finalizara en empate. Brennan Johnson, que está destacando y salvando al Forest con grandes registros en esta temporada, adelantó al cuadro de Steve Cooper en el 38'. En la segunda parte los visitantes respondieron y Daniel Podence igualó el choque en el minuto 83.

Disputa de un balón entre jugadores de Nottingham y Wolves. Fuente: Getty Images

El propio Podence fue protagonista de la acción más polémica del partido. No quedaban muchos minutos para que el colegiado se llevara el silbato a la boca para señalizar el final del partido cuando, el jugador portugués escupió un par de veces hacia jugadores locales. El árbitro, con revisión del VAR incluida, decidió no expulsar al jugador, lo que provocó numerosas quejas de hinchas y jugadores del cuadro local.

Bournemouth 2-1 Fulham

Victoria importantísima del Bournemouth ante uno de los equipos revelación de la temporada. Andreas Pereira adelantó a los visitantes al cuarto de hora tras una buena jugada combinatoria que finalizó con un disparo que pilló a Neto a contrapié. El público local alentó a su equipo a resistir a los ataques visitantes y a generar ocasiones clarísimas. En el rechace de un córner, Marcus Tavernier frotó la lámpara y colocó un zurdazo con rosca a la escuadra de la portería en el minuto 50. Finalmente, los de O'Neil se llevaron el triunfo con un gol de su killer Solanke en el minuto 73.

Solanke firmó el gol de la victoria. Fuente: Getty Images

Crystal Palace 2-1 Leicester

Victoria agónica del Palace sobre el Leicester, que entra en la zona roja de la tabla. La derrota ha costado la cabeza de Brendan Rodgers tras cuatro años al mando de los foxes. Hasta la segunda mitad no íbamos a disfrutar de goles, cuando Ricardo Pereira, con un derechazo, mandó el esférico al fondo de las mallas y así adelantar a los visitantes en el minuto 56. La alegría no sería excesiva, ya que 3 minutos después Eze estrelló una falta en el travesaño e Iversen no evitó que el balón rebotara en su espalda y entrara en la portería. En el último minuto, Mateta aprovechó un gran pase de Ayew e hizo justicia en el marcador.

Mateta, en el disparo que daría la victoria merecida a los locales. Fuente: Getty Images

Brighton 3-3 Brentford

No apto para cardíacos este tremendo enfrentamiento entre las dos grandes revelaciones de la Premier League. El cuadro de De Zerbi realizó 33 (sí, 33) disparos sobre la portería de Raya, que estuvo inmenso y evitó aún más goles.

Pontus Jansson adelantó a los visitantes con un gran cabezazo en el 10'. En el 21', la revelación Mitoma igualó el choque con una hermosa vaselina, pero tan solo un minuto después, el cuadro de Thomas Frank volvió a ponerse por delante tras un despiste de la defensa local que aprovechó Toney. Llegábamos al descanso con empate gracias al remate de cabeza de Welbeck a centro de March en el 28'.

Ben Mee junto a Solly March en la disputa de un balón. Fuente: Getty Images

Nada más comenzar el segundo tiempo, Pinnock remató un centro tras un saque de falta para adelantar por tercera vez a los visitantes. La insistencia sin acierto local llevó a la desesperación de los propios, pero en el 90', Hickey evitó con la mano un disparo local, por lo que se señalizó penalti. Mac Allister no perdonó y anotó la pena máxima, poniendo el empate definitivo en el marcador.

Chelsea 0-2 Aston Villa

Nueva pesadilla en Stamford Bridge. A pesar del buen partido realizado por los de Graham-Potter, los de Emery supieron cómo aprovechar la más mínima de sus oportunidades para liquidar al Chelsea, y unas horas después, a su entrenador.

Enzo Fernández lamentándose durante el partido. Fuente: Getty Images

Un mal despeje de Cucurella propició el mano a mano entre Watkins y Kepa, con el que se adelantaron los visitantes en el minuto 18. El Chelsea trató de llegar al área contraria por todos los medios, pero le fue imposible acabar de concretar alguna acción y, McGinn con un zurdazo, cerraba el encuentro en el 56', ya que tras el segundo gol visitante, el cuadro londinense bajó los brazos.

Ollie Watkins celebrando. Fuente: Getty Images

West Ham 1-0 Southampton

Otro partido donde ambos equipos luchan por un mismo objetivo: mantener la categoría. El cuadro de Londres respira, mínimamente, tras el gol de Aguerd en el 25'. Las paradas de Łukasz Fabiański fueron determinantes para que los locales pudieran defender su mínima renta ante el que sigue siendo colista, que sigue hundido en el fondo de la clasificación, pero a tan solo 3 puntos de la salvación. Por su parte, los hammers escalan hasta la posición 14, pero continúan solo 1 punto por encima del descenso.

Aguerd celebrando su gol junto a Kurt Zouma. Fuente: Getty Images

Newcastle 2-0 Manchester United

Duelo clave por la lucha para entrar en Champions de cara al año próximo. Desde el primer momento se vieron las intenciones de cada conjunto. Las hurracas salieron desde el primer instante a comerse al United, que sin Casemiro sufren mucho. De Gea salvó la primera mitad para los intereses de los de Ten Hag. En el 65' y tras una gran jugada rápida de los locales, Willock adelantaba a su equipo. De Gea volvió a salvar al United, pero no pudo evitar el segundo gol, cuando Wilson remató impecablemente un centro de Trippier para cerrar el partido en el 87' e igualar a puntos en la tabla clasificatoria.

Callum Wilson y Dan Burn celebrando el gol de la sentencia. Fuente: Getty Images

Everton 1-1 Tottenham

No arrancó bien la era de Stellini con el Tottenham. Se escaparon dos puntos en el último minuto, cuando Michael Keane empató el encuentro con un trallazo al que Lloris no pudo hacer nada. Se había adelantado el Tottenham con un gol de penalti de Harry Kane en el minuto 68. El partido fue bastante controvertido, ya que ambos conjuntos se quedaron con 10. Doucouré fue expulsado por un golpe en la cara a Harry Kane en el 58' y Lucas Moura fue expulsado en el 88' tras una durísima entrada. El Everton sale del descenso, pero está a tan solo un punto de la zona roja. El Tottenham , por su parte, está sucumbido en un triple empate junto a United y Newcastle (aunque con 2 partidos más).