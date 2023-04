Manchester United sufrió más de la cuenta para vencer al Aston Villa

No han sido semanas cómodas las que ha vivido el Manchester United en este último tramo de la temporada. Más allá de haber conseguido el pase a la gran final de la FA Cup, luego de vencer al Brighton por penaltis, los ‘Red Devils’ fueron humillados en su gran objetivo de la campaña, la UEFA Europa League, por el Sevilla, en un día imposible de olvidar por la competencia entre Maguire y De Gea para ver quién se llevaba el premio al error más grosero.

A todo eso, se sumó el traspié de la última semana, cuando iban venciendo cómodamente al Tottenham Hotspur por 2-0, un resultado aceptable contra un rival que suele entregarle a sus aficionados decepción tras decepción. Sin embargo, el United se durmió en esa ventaja y los ‘Spurs’ acabaron igualando un partido que hubiera significado la casi segura clasificación de los de ten Hag a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Por este motivo, los de Old Trafford no podían decepcionar ante su gente, en la visita de un Aston Villa que continúa luchando por los puestos de clasificación europea. El entrenador ten Hag volvía a apostar por un 4-1-4-1 para enfrentar al equipo de Unai Emery, con Lindelof y Luke Shaw como dupla central improvisada, mientras que Casemiro aparecía como único relevo defensivo en el mediocampo. Por delante, Eriksen y Sabitzer se encargarían de nutrir a un ataque comandado por Bruno Fernandes y que tenía como punta de lanza a Rashford.

Del otro lado, buscando repetir el 3-1 de la primera rueda, Emery planteó un 4-2-3-1 con el ‘Dibu’ Martínez en portería, Ashley Young por banda derecha, regresando al campo del club en el que levantó cinco trofeos, contando Premier League, EFL Cup, FA Cup, Community Shield y UEFA Europa League.

Muchos se repitieron de aquel duelo en Birmingham, a excepción de los laterales, como por ejemplo, el polaco Matty Cash, hoy reemplazado por Ashley Young, y Lucas Digne, cuyo lugar fue ocupado por el español Álex Moreno.

Comenzó el partido y hubo que esperar a los 11 minutos para ver la primera ocasión de peligro a favor de uno de los equipos. Rashford quedó mano a mano con el ‘Dibu’ y el primer duelo se lo llevó el argentino, ahogando la definición del delantero inglés. El propio guardameta fue quien tuvo que corregir un error de su defensa, apenas segundos después, pero su rechazo quedó corto y, de haber calibrado Eriksen el punto de mira, el United podría haber sacado ventaja en esa jugada.

Casemiro y un campo que fue protagonista del partido | Foto: Manchester United

Respondió el Villa unos minutos más tarde, con Buendía enviando un pase rasante a la altura de la línea de meta, Ollie Watkins no llegó a definir y luego una buena intervención de David De Gea le negó la chance a Moreno. El campo lucía inestable, el mal tiempo no ayudaba y los resbalones eran constantes, por lo que un mal cálculo podía derivar en algún error no forzado para cualquiera de los futbolistas.

Bruno Fernandes, siempre presente

En ese contexto de partido, el Aston Villa sacó de portería, rechazo en campo del Manchester United y otra vez Rashford apareciendo en las espaldas de los defensores rivales, se fue en completa soledad con destino a portería, pero su remate fue evitado por el ‘Dibu’, aunque poco pudo hacer Martínez en el rebote, ya que Bruno Fernandes fue quien lo capturó y envió el balón a dormir contra la red.

Complemento en marcha, la primera chance fue para los de Birmingham, con un buen centro de Ashley Young que Lindelof llegó a rechazar cuando ya Ollie Watkins se relamía con un frentazo a gol. Pasada la hora de juego, previo a un remate de Casemiro que se fue rozando el poste izquierdo, todo Old Trafford reclamó penalti por una infracción contra Rashford, pero Jarred Gillett hizo caso omiso y no consideró que hubiera una falta de Chambers contra su compatriota.

Obligado por el resultado, el equipo visitante comenzó a adelantar sus líneas y, si ya durante el partido su defensa había perseguido siempre de atrás a los atacantes del United, con ese planteamiento fue incluso peor. Viendo esto, ten Hag rápidamente envió a Antony y a Martial al campo de juego, para intentar aprovechar los espacios con dos atacantes veloces.

Un susto final

Sin embargo, los aficionados que dijeron presente en Old Trafford tuvieron su instante para sufrir, cuando una serie de rebotes en su área le quedó a Douglas Luiz para que este buscara el ángulo superior izquierdo, pero Lindelof se vistió de superhéroe y logró despejar el remate del brasileño para evitar la caída de la valla local y, otra vez, un empate en los minutos finales.

Concluyó así el encuentro y el United logró dejar los tres puntos en su casa, casi asegurando ya su participación en la edición 2023/24 de la UEFA Champions League, ya que ocupan el cuarto lugar, a siete puntos del Liverpool y con un partido menos, por lo que esa diferencia podría acrecentarse si los de Old Trafford continúan firmes en su objetivo de permanecer en el top 4 de la Premier League y regresar así al máximo certamen europeo.