El West Ham agrava la crisis del Manchester United

El London Stadium albergaba el encuentro de la jornada 18 de la Premier League entre West Ham y Manchester United. Los locales llegaban con una trayectoria impecable en su estadio en los últimos meses, ya que tan solo cosechaban dos derrotas hasta el momento durante esta temporada ante Manchester City (1-3) y Everton (0-1). Sin embargo, los de David Moyes llevaban un mes de diciembre algo extraño, tras sumar victorias de mérito como el 1-2 ante el Tottenham en campo de los ‘Spurs’, pero también habían sufrido goleadas destacadas, como el 5-0 contra el Fulham en Craven Cottage o la derrota 5-1 en Anfield en los Cuartos de Final de la EFL Cup frente al Liverpool. En lo que respecta a los visitantes, sumaban una racha de tres encuentros seguidos sin ganar (incluyendo todas las competiciones), aunque la jornada anterior obtuvieron un meritorio empate en el condado de Merseyside ante el conjunto de Jürgen Klopp. A pesar de ello, la campaña de los pupilos de Erik ten Hag está marcada por el caos y las lesiones, donde son incapaces de cosechar una buena racha de juego, puntos y sin tener bajas.

Era un duelo trascendental en la lucha por los puestos que dan acceso a competiciones europeas. Este año, la Premier League está más igualada que nunca y cualquier fallo puede tener sus consecuencias a final de temporada. Además de ello, el nuevo formato de las competiciones UEFA a partir del curso que viene, también es un incentivo para todos los equipos ingleses, ya que hasta ocho conjuntos podrían tener el billete vía Europa. En estos momentos, solo tendrían este premio los equipos de la Serie A y la Bundesliga, pero, habrá que ver cómo transcurren las eliminatorias de la Champions, Europa y Conference League para saber que dos ligas domesticas obtienen esta recompensa.

El partido comenzaba con dominio local, que buscaba acechar en todo momento el areá de los red devils, quienes han salido con un once marcado por la juventud, en especial por la presencia de Willy Kambwala y Kobbie Mainoo. En el 5’, Emerson ha tenido una gran ocasión con un disparo desde la frontal para poner el 1-0 en el marcador, pero, André Onana ha respondido de manera brillante tras una brillante parada. En cambio, el resto del primer tiempo ha estado marcado por idas y venidas de ambos equipos, pero, ninguno ha creado gran peligro, donde los más destacado ha sido una jugada individual de Alejandro Garnacho dentro del área que ha interceptado la defensa ‘hammer’.

@Maxppp

A la vuelta del túnel de vestuarios, los locales le han metido una marcha más al encuentro y han tenido las oportunidades más importantes. Las dudas en el conjunto mancuniano eran visibles a la hora de sacar el balón por la asfixiante presión de los pupilos de David Moyes. Hasta que en el 72, Jarrod Bowen tras recibir un pase preciso de Lucas Paquetá ha puesto el 1-0 en el marcador. El guardameta camerunés ha detenido la primera intentona, pero, el rechace ha pegado en el atacante inglés para abrir la lata. Seis minutos más tarde, tras un error en la salida del juego de Kobbie Mainoo, Paquetá ha vuelto a filtrar otra asistencia, en este caso a Mohammed Kudus, quien tras revolverse en el borde del área y dispara a la esquina inferior izquierda de la portería ha transformado el 2-0 definitivo. Con esta victoria el West Ham se sitúa 7º a nueve puntos del liderato, a falta del Liverpool-Arsenal y el Manchester United sigue inmerso en su crisis en la 8ª posición dejando más que señalado a Erik ten Hag.

Exhibición brasileña

Lucas Paquetá desde que llegó a la Premier League para recalar en las filas del West Ham procedente del Olympique de Lyon por 42 millones de €, es una de las piezas clave del conjunto ‘hammer’. Tras la gran actuación que firmó la jornada anterior ante los Wolves con 3 asistencias, en este encuentro ha vuelto a ser importante en la victoria del equipo londinense, con 2 pases de gol. Durante el pasado verano sonó para el Manchester City de Pep Guardiola, pero, el acuerdo se malogró debido a que el jugador brasileño fue acusado por apuestas en el futbol y la Asociación de Futbol (FA) le abrió una carpeta de investigación. Con la marcha de Declan Rice dirección al Arsenal, el ex jugador del AC Milan ha cogido la batuta del equipo de David Moyes y sin hacer mucho ruido, están inmersos en la pelea por las posiciones europeas en la Premier League y clasificados para los Octavos de Final de la Europa League. Además de todo ello, con los 5 pases del gol que suma en los últimos dos encuentros el internacional carioca, oposita al premio de mayor asistente del campeonato inglés, que lideran estos momentos Pedro Neto, Kieran Trippier y Mohamed Salah con 7.

@WestHam

Nueva joya en Manchester

De lo poco positivo de este partido para el Manchester United ha sido la actuación de Willy Kambwala, con 89% (75/84) en la precisión de pases, 3 recuperaciones de balón y un bloqueo clave. El central francés de 19 años que llegó al conjunto mancuniano desde la cantera del Sochaux, debutaba ante el West Ham como red devil. Su entrenador le destacaba en los instantes previos en TNT Sports: “Es atlético, calmado con el balón, ahora tiene su oportunidad”. En un momento que el United no hace más que sumar bajas, que sus canteranos den buen nivel es una bendición. Habrá que ver la importancia que va adquiriendo Kambwala en los próximos partidos y no sea un caso similar al de Axel Tuanzebe, quien tras realizar una actuación defensiva espectacular en Champions League ante el Paris Saint Germain de Kylian Mbappe y Neymar JR en la temporada 2020/21, no se volvió a saber nada más de él.

AFP

FICHA DEL PARTIDO

West Ham (4-2-3-1): A.Aréola, V.Coufal, K.Mavropanos, Kurt Zouma, Emerson, Edson Álvarez, Tomáš Souček, M.Kudus, J.Ward.Prowse, Lucas Paquetá y Jarrod Bowen.

Manchester United (4-2-3-1): André Onana, A.Wan-Bissaka, Willy Kambwala, Jonny Evans, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Scott Mctominay, Antony, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho y Ramus Højlund.

Goles: Jarrod Bowen (West Ham) 72’ 1-0 y M.Kudus (West Ham) 78’ 2-0.

Tarjetas: Amarilla: M.Kudus 43’, Jonny Evans 45+2’, Bruno Fernandes 51’, Lucas Paquetá 74’ y Luke Shaw 90+6’

Cambios: Marcus Rashford por Ramus Højlund (MUD) en el 57’, F.Pellistri por Antony (MUD) en el 73’, Sergio Reguilon por Willy Kambwala y C.Eriksen por A.Garnacho (MUD) en el 85’, Pablo Fornals por Jarrod Bowen (WHU) en el 88’ y Ben Johson por M.Kudus (WHU) en el 90+4’

Estadio: London Stadium

Árbitro: Simon Hooper