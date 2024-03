El Leverkusen consigue sacar un empate in-extremis en Azerbaiyán gracias a un gol de cabeza en el descuento de Patrik Schick, en un partido en el que cada equipo ha dominado una parte y se queda el resultado abierto de cara a la vuelta en el BayArena.

El esfuerzo físico de los chicos de Gurbanov se ha quedado en vano pese a conseguir un buen resultado, se han quedado sin la recompensa de la victoria, la cual acariciaban con los dedos.

Bajas

El club azerí contaba con las bajas de Julio Romao por acumulación de tarjetas amarillas y del defensa Elvin Cafarquliyev que vio la cartulina roja en el último encuentro de Europa League ante el Sporting Clube de Braga. Mientras que de los alemanes no han viajado Victor Boniface por una lesión en la ingle y Arthur por una lesión muscular.

Los locales, en volandas los primeros minutos

Los primeros minutos fueron dominados por el conjunto azerbayano, que consiguió no sólo tener más la posesión, sino que también fueron los primeros en generar ocasiones de peligro gracias a la velocidad y el desborde de Juninho. Los minutos iban pasando y el equipo de Xabi Alonso no conseguía estar cómodo en el encuentro, mientras que la afición del Qarabağ llenaba el estadio y animaba sin parar.

Disputa por un balón bajo la lluvia de Azerbayán / Fuente: X del Bayer Leverkusen

Primera parte sorprendente

Continuaba avanzando el cronómetro y seguían llegando los locales, esta vez con un disparo lejano de Jankovic que se topó con el palo. Poco después, tras una mala salida de balón, Juninho se anticipó a Tah y se marchó en velocidad, dejando un pase al punto de penalti para que Benzia desatase la locura en Bakú. Tras el gol, el Leverkusen seguía sin reaccionar, costándole la vida sacar la pelota jugada. Y justo antes del descanso, en la última jugada cuando parecía que se iban a los vestuarios, recuperó Leandro Andrade y dio un pase en profundidad a Juninho que arrancó la carrera en su propio campo y definió con una genialidad para batir a Kovar.

Foto de Juninho celebrando su doblete / Fuente: X del Qarabag

A modo de resumen de este primer tiempo, el Leverkusen cuajó la peor primera parte de lo que llevan de temporada y se vieron sorprendidos por la presión alta que hacía el Qarabağ, que se desfondó, aunque aguantó.

Dominio del Die Werkself

Es cierto que el equipo de Xabi Alonso salió con otra cara en la segunda parte, pero no consiguió incomodar al cuadro de Azerbaiyán que seguía muy a gusto buscando las contras. Pero tras la doble sustitución en las que entraron Xhaka y Wirtz, estos cambiaron el partido.

Comenzaba a generar peligro y a llegar una y otra vez los visitantes, con un Florian Wirtz que hacía mucho daño. El Leverkusen se volcaba al ataque dejando así alguna posibilidad de contra, que los locales no conseguían aprovechar debido al desgaste físico que acumulaban (además hasta el minuto 80 no hicieron ningún cambio). El 2-1 llegaría tras un clamoroso error en el pase atrás, que dejó solo ante el portero al 10 alemán, el cuál aprovechó la salida de su ex portero para picársela.

Continuaban en los últimos minutos la tónica de esta segunda parte, aunque avisaban los locales con sentenciar el encuentro con una carrera desde el centro del campo de quién sino, de Juninho que se plantó en el mano a mano ante Kovar, que desvió la pelota, posteriormente, el propio delantero echó la pelota fuera y se tiró al suelo agotado.

Hasta que finalmente, después de tanta insistencia, tras un centro de Robert Andrich, Schick cabeceó para mantener la racha de 39 partidos invictos y dejar la eliminatoria más fácil para la vuelta. Antes del pitido final, los de Xabi Alonso tendrían una ocasión de cabeza de Frimpong para remontar el partido pero se marchó rozando el larguero, firmando así las tablas.

Imagen de la planilla del Leverkusen agradeciendo el apoyo a sus aficionados desplazados / Fuente: X del Bayer Leverkusen

Jugadores destacados

Sin ninguna duda, el mejor jugador del encuentro ha sido el punta brasileño, Juninho. Y por los visitantes, el jugador más desequilibrante fue Wirtz. En los locales también destacaron el autor del primer tanto, Benzia y el mediocentro caboverdiano Patrick Andrade. En los visitantes destacó el autor del empate final, Schick, y Robert Andrich.

Estadísticas

Los locales tuvieron 36% de posesión de balón y realizaron un total de 11 remates siendo 6 de ellos a portería. Además, tuvieron a su favor 3 córneres, hicieron 7 faltas y Lunev hizo 2 paradas.

Mientras que por parte de los visitantes, estos mantuvieron el 64% de la posesión, chutaron 11 veces y 4 fueron a puerta. Lanzaron 8 córneres, hicieron 12 faltas, Kovar paró 4 balones.

Declaraciones

El central alemán Jonathan Tah ha declarado tras el final del partido, "Sabíamos de los puntos fuertes del Qarabag, pero no pudimos aprovecharlos en la primera parte. En la segunda parte cambiamos las cosas y sacamos nuestro juego al campo".

También elogió a sus compañeros, "Hemos tenido muchos partidos en los que los suplentes hicieron un trabajo excelente. Pero por supuesto Flo y Granit son jugadores diferenciales que nos ayudan en todo momento".

Ficha técnica

Qarabağ Futbol Klubu: Andrey Lunev, Bayramov, Huseynov, Mustafazada, Vesovic, Marko Jankovic, Patrick Andrade (80' Matheus Silva), Zoubir (90' Xhixha), Benzia (90' Isayev), Leandro Andrade y Juninho (84' Nariman Akhundzade).

Bayer 04 Leverkusen: Matej Kovar, Grimaldo, Tapsoba, Jonathan Tah, Kossounou (80' Stanišić), Nathan Tella (46' Frimpong), Robert Andrich, Palacios (58' Xhaka), Amine Adli, Adam Hložek (58' Wirtz) y Borja Iglesias (80' Patrik Schick).

Estadio: Tofiq Bahramov Stadium (Bakú)

Asistencia: 30.423 espectadores

Árbitro: Benoît Bastien.

Cartulinas amarillas: 8' Juninho.

Goles: 1-0 (26' Benzia) 2-0 (45+2' Juninho) 2-1 (70' Wirtz) 2-2 (90+2' Schick)