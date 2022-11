Punto de Europa League para el Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen necesitaba sumar más puntos que el Atlético de Madrid en la última jornada del Grupo B de la Champions League para arrebatarle el 3r puesto y clasificarse para los 1/16 de final de la Europa League. Y lo consiguió. El 'Werkself' no pudo pasar del empate ante el Brujas en el BayArena, pero el Oporto le echó una mano derrotando a los madrileños y el empate fue suficiente.

Eliminado de la Champions League tras empatar 2-2 ante el Atlético de Madrid en la penúltima jornada, el Bayer Leverkusen afrontó su último partido en la máxima competición de clubes con el objetivo de dar una buena imagen y que esta le permitiese seguir vivo en Europa, con el premio de consolación de la Europa League como aliciente.

Los resultados sonrieron al Bayer Leverkusen, pero el empate sin goles ante el Brujas no dejó buen sabor de boca y, sin duda, no aleja la crisis del equipo alemán. Los muchachos de Xabi Alonso fueron mejores en la 2a parte que en la 1a y terminaron el partido más cerca del 1-0 que del 0-1, y el valioso punto no peligró en ningún momento. Pero el equipo de la aspirina se debe exigir más a sí mismo.

Mignolet y Hradecky, protagonistas

Como suele ocurrir en muchos de los partidos que acaban 0-0, los jugadores más destacados fueron los guardametas, pero solo en el 1r tiempo. En medio de un duelo en el que nadie lograba imponerse y en el que el Brujas parecía querer llevar la iniciativa del juego, la primera gran ocasión la tuvo el Bayer Leverkusen en las botas de Diaby, pero el tiro cruzado del francés se encontró con la buena parada de Mignolet. La ocasión animó a los locales, pero un error de Kossounou les estuvo a punto de condenar y solo la buena intervención de Hradecky pudo evitar el gol de Kamal Sowah. Al borde del descanso, Frimpong disparó desviado y el 0-0 no se movió.

Tempranero y último susto del Brujas

Al Brujas solo le valía la victoria si el Oporto ganaba al Atlético, cosa que al descanso ya estaba haciendo y por 2-0. El conjunto belga estuvo a punto de encontrar el 0-1 en la primera acción de la 2a parte. Tajon Buchanan remató al larguero un centro al segundo palo y Eduard Sobol se hizo con el rechace, pero su definición se fue rozando el palo.

El Bayer Leverkusen se había salvado, pero aquella fue también la última ocasión peligrosa del Brujas y el punto dorado no peligró más. El equipo de Xabi Alonso completó una 2a parte muy buena a la que solo le faltó el gol. Patrik Schick estuvo a punto de conseguirlo con un soberbio cabezazo en un saque de esquina en el 55', pero Mignolet lo evitó con una parada brillante. El veterano portero belga hizo un partido fantástico, demostrando que no ha sido imbatido en 5 de los 6 partidos de la fase de grupos de la Champions League por casualidad.

Schick tuvo la mejor ocasión del partido / FOTO: @bayer04fussball

El 'Werkself' de la 2a parte fue seguramente el equipo que quiere ver Xabi Alonso, el que más encaja con la propuesta futbolística del vasco, llevando la iniciativa con la posesión y acorralando al Brujas en su propio campo. Solo faltó más profundidad y colmillo en los metros finales, pero se vieron motivos para el optimismo.

El Brujas 2º, y el Bayer 3º

Finalmente, ni el Brujas arriesgó para buscar el 0-1 que le diese el liderato del Grupo B ni el Bayer Leverkusen quiso perder el punto que le daba el 3r puesto. Los alemanes consiguieron el objetivo y seguirán disfrutando del fútbol europeo, aunque sea los jueves. Los belgas, por contra, se quedaron sin un 1r puesto que les hubiese dado un cruce más asequible en 1/8 de final de la Champions League,, ronda en la que han conseguido el billete por méritos propios.