Los goles no hicieron falta en ningún encuentro en la fecha 23. La primera división alemana se ha caracterizado por su lluvia de goles y pasión de la hinchada, lo cual no decepcionó y dejó mucho por esperar para las restantes once fechas hasta el cierre de temporada y consagrar un único campeón.

La hinchada alemana, además, tiene un motivo más para celebrar y vitorear las anotaciones de su equipo favorito: las protestas en cada partido dieron su fruto y se concluyó que no se abrirá una oportunidad a inversores privados extranjeros a la liga. Recientemente, la directiva de la Liga Alemana de Fútbol tomó la decisión por unanimidad de no dar continuidad al proceso de la creación de contratos de fondos de inversión a personas ajenas a los equipos de fútbol.

Un acontecimiento especial para esta fecha 23, por lo anterior, respectó a que los encuentros entre los clubes volvieron a ser continuos debido al cese de las protestas de la hinchada que lanzaba elementos al campo. Después de varias semanas, los hinchas fueron escuchados y los partidos no volvieron a sufrir ninguna interrupción.

Viernes 23 de febrero: apertura de la fecha

Bayer Leverkusen vs Mainz 05 (2-1)

Xhaka y Andrich celebran un gol | Foto: Bayer Leverkusen

El imparable líder Leverkusen recibió al conjunto de Bo Henriksen, donde a pesar de tener el marcador a su favor, no se salvó de la ley del ex.

El encuentro estuvo totalmente dominado por el equipo local, que marcó territorio desde el minuto 3 gracias a una certera anotación de Granit Xhaka, que minutos después se vio opacada por el ex del Leverkusen, Dominik Kohr, que marcó el empate en el minuto 7.

Robert Andrich aprovechó la oportunidad y marcó la victoria en el minuto 68, mientras su equipo se llevaba por encima la posesión y tiros al arco de todo el encuentro. A pesar de dar continuidad a su invicto, las victorias del conjunto de Xabi Alonso se han mantenido por la mínima diferencia de goles en encuentros que a simple vista denotan dificultad. El Bayer Leverkusen mantiene su liderato absoluto, mientras que el Mainz se hunde cada vez más en los puestos de descenso.

Sábado 24 de febrero: los empates a la orden del día

Union Berlín vs Heidenheim (2-2)

En un encuentro en el que el Union Berlin consideraba una victoria cerrada, Jan-Niklas Beste dio el golpe en contra del cual los capitalinos no se pudieron recuperar.

El duelo fue entretenidamente equilibrado, con una ligera dominancia de la posesión por parte del local, que sufrió su primer gol en contra en tan sólo tres minutos después del pitido inicial, gracias a Nikola Dovedan.

El conjunto de la capital no se hizo esperar y sus dos balazos al arco a escasos minutos del final le otorgaron una victoria parcial en la primera mitad, gracias a Robin Gosens en el minuto 44 y a András Schäfer en el minuto 45+2. Posteriormente, ese triunfo momentáneo se borró en el minuto 71 por Heidenheim, que al final de la fecha se mantiene en el décimo puesto de la tabla, mientras que el Union Berlin cae al puesto catorce.

Borussia Mönchengladbach vs Bochum (5-2)

Foto: Borussia Mönchengladbach

En un partido lleno de emoción y vítores, el cuadro de 'Los Potros' demostró de qué está hecho. Bastó con la anotación de Nathan Ngoumou al minuto 28 y Julian Weigl en el 35' para que se confirmara la victoria del local en el primer tiempo, sin premeditar que destrozarían por completo a su rival al regreso.

Reitz al 72', Jordan al 78' y Honorat al 90+6' demostraron una gran diversidad del Gladbach en materia de tiros al arco concretados, donde aún Bochum tuvo dos anotaciones por Hofmann en el 75' y Schlotterbeck en el 88' para suavizar la fuerte goleada recibida de visita al Borussia Park.

Con esta certera victoria, Gladbach sube al puesto doce en la tabla y Bochum cae al quince al final de la fecha.

Werder Bremen vs Darmstadt (1-1)

Foto: Werder Bremen

El empate fue un vivo resultado del encuentro equilibrado presenciado en Bremen. La cantidad de disparos al arco varió en una pequeña cantidad para ambos conjuntos, además de que la posesión tuvo una poca diferencia para ambos aún teniendo una ligera favorabilidad para Bremen.

Sin embargo, ninguna de las anotaciones fue de Bremen. Por un error defensivo, Christoph Zimmermann terminó anotando en su propia cancha de Darmstadt al minuto 8, y que posteriormente su compañero Julian Justvan enmendó anotando el empate al minuto 33.

No mucho sucedió en el encuentro, donde Bremen al final de la fecha cayó al octavo puesto de la tabla y Darmstadt ya no puede dar patadas para mantenerse a flote en primera división, ahogándose en el último lugar.

Stuttgart vs Colonia (1-1)

Foto: VfB Stuttgart

En otro empate en paralelo, la emoción se vivió en los inicios de la segunda mitad del encuentro. Stuttgart no quería perder la oportunidad de mantenerse en el top 3 de Alemania después de una exitosa campaña que los hará volver a Champions League.

El cuadro local fue totalmente dominante en posesión, con cierta falta de precisión en los tiros al arco que pudieron ser anotaciones al desértico marcador. Fue gracias a Enzo Millot al minuto 53 que el partido tomó la ventaja merecida para el local, hasta que Eric Martel arruinó todos los planes de su rival.

Al cierre de la fecha, Stuttgart se consolidó como el tercer mejor equipo de Alemania, estando a seis puntos de su postor más cercano. Colonia, por desgracia, está en camino de disputar el play-off de descenso, en el puesto dieciséis de la tabla.

Bayern Múnich vs Leipzig (2-1)

Foto: Bayern München

Para ser el encuentro más esperado de la fecha por ser el duelo de dos equipos grandes de Alemania, las emociones se tuvieron a flor de piel. Bayern se mantuvo en el segundo puesto de la tabla y Leipzig está a un sólo punto de robarle el puesto de Champions a Borussia Dortmund al cierre de la fecha.

La verdadera fiesta en el Allianz Arena empezó al minuto 56 después de un primer tiempo sin emociones. Harry Kane anotó el primero, mientras que Benjamin Šeško igualó el marcador al minuto 70 después de tantos intentos de Múnich para agrandar la ventaja.

El doblete de Harry Kane que le salvó el pellejo a los locales no se hizo esperar, y por ello el inglés al minuto 90+1 logró marcar la real diferencia cuando la posesión era también algo a su favor. Y a pesar de las malas rachas de resultados de Múnich, Kane aún figura como uno de los más destacados de la competición.

Domingo 25 de febrero: sorpresas para los espectadores

Eintracht Frankfurt vs Wolfsburgo (2-2)

Foto: Eintracht Frankfurt

El equipo local supo darle la vuelta a un encuentro que al inicio jugó en su contra, y que al finalizar la jornada se mantuvo firme en el puesto de Conference League. Wolfsburgo, por desgracia, cayó al puesto trece por diferencia de goles en contraste al equipo que lo antecede en la tabla.

Para el encuentro sólo tuvieron que pasar escasos dos minutos para que Maxence Lacroix jugara su carta y resultara en la primera anotación de Wolfsburgo, que al minuto 14 Philipp Max le arrebató marcando el empate.

Y después de que Kevin Behrens quisiera sellar el marcador al minuto 36 para una victoria momentánea por el visitante Wolfsburgo, el milagro de Omar Marmoush llegó y finalizó en un disputado empate a dos.

Borussia Dortmund vs Hoffenheim (2-3)

Foto: TSG Hoffenheim

De todos los encuentros victoriosos en la fecha 23, todos fueron triunfos de local, excepto el encuentro en el Signal Iduna Park donde Dortmund fue víctima de un doblete y una derrota de local. Por este resultado, Borussia peligra en su lugar de Champions League y Hoffenheim escala al séptimo lugar de la tabla.

Ihlas Bebou no dio espera, y dos minutos después del inicio, anotó el primero. La recuperación de Dortmund fue lenta pero certera, gracias a la intervención de Donyell Malen al minuto 21 y Nico Schlotterbeck al 25'.

Pero la segunda mitad terminó convirtiéndose en una pesadilla para el local. Maximilian Beier marcó un doblete tan limpio y rápido que dejó anonadados a los espectadores neutrales en el encuentro. Fue tan sólo en los minutos 61 y 64 que el partido se cerró, y esta vez, a favor del visitante.

Augsburgo vs Friburgo (2-1)

Foto: FC Augsburg

A pesar de que Friburgo tomara la iniciativa de conseguir la primera anotación, las sorpresas de la segunda mitad le arrebataron el sueño de la victoria visitando el WWK Arena.

Fue Vicenzo Grifo que al minuto 19 le regala una alegría a la hinchada visitante por un buen rato. Sin embargo, sus disparos al arco fueron muy pocos en comparación a su rival local, que se convirtió en el conjunto resiliente que logró lo que quería después de intentarlo muchas veces.

Al minuto 72 Felix Uduokhai marcó el empate, y minutos después Arne Engels cerró el K.O. del encuentro, que le da un respiro de alivio a Augsburg, el cual ocupa el puesto undécimo de la tabla, mientras que el Friburgo cae a la novena plaza.