Anuario VAVEL 2016: Borussia Dortmund, cómo convertirse en invencible en el Signal Iduna Park | Fotomontaje: Gerard Faiges (VAVEL.com)

En pocos días se dará la bienvenida a un nuevo año. Un nuevo año en el que todos buscarán ser mejores que antes, obtener más éxitos y levantar lo máximos títulos posibles. Esto es lo que quiere el Borussia Dortmund de Thomas Tuchel. En los últimos 365 días, el conjunto borusser ha conseguido mantenerse como uno de los mejores equipos a nivel europeo: buen juego, intensidad y, quizás lo más importante, saber hacer del Signal Iduna Park –su estadio– un fortín inexpugnable para aquel que lo visita. Es hora de hacer memoria, de ver qué se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal. Al fin y al cabo, lo que se quiere es mejorar y, sin duda, el Borussia Dortmund buscará eso: poner rumbo fijo hacia nuevos retos, nuevas metas.

17 partidos sin perder: una racha fabulosa en el inicio del 2016

Des del 23 de enero hasta el 14 abril de 2016, el Borussia Dortmund no perdió ningún partido: 13 victorias y cuatro empates, en 17 encuentros.

El 2016 no pudo empezar mejor: victoria contundente ante el Borussia M’Gladbach por 1-3 en la visita al Borussia Park. Esa fue la manera de volver a la senda del triunfo tras la última derrota el 19 de diciembre de 2015. A partir de entonces, los de Thomas Tuchel cosecharon una racha estratosférica propia de los mejores clubes del mundo. Y es que el conjunto borusser sumó 17 partidos sin perder, sumando Bundesliga y UEFA Europa League. De hecho, los números son aún más mayúsculos, ya que el equipo solo empató cuatro de los 17 encuentros, es decir, 43 puntos de los 49 posibles. Una estadística que los mantuvo en la parte más alta de la clasificación hasta el 14 de abril de 2016, día en el que un viejo conocido puso punto y final a la imbatibilidad del Borussia Dortmund en más de tres meses sin perder tanto en la competición doméstica como en Europa. Pero entonces, un tal Jürgen Klopp apareció para aniquilar a su ex equipo en un partido loco: 4-3 ante el Liverpool en Anfield Road. Antes, el equipo de Thomas Tuchel consiguió algo insólito: ganar en White Hart Lane, un estadio en el que ningún equipo alemán había podido salir victorioso.

Mkhitaryan y Xabi Alonso disputan un balón en el Der Klassiker de la temporada 2015/16 / FOTO: kicker.de

Primer triunfo en el White Hart Lane

Fue el 17 de marzo cuando el Borussia Dortmund visitó el estadio del Tottenham Hotspur en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. Nunca antes un equipo alemán había ganado en el feudo inglés, hasta que llegaron Tuchel y compañía. El encuentro empezó muy bien para los intereses alemanes gracias al tanto inicial de Pierre-Emerick Aubameyang, que ponía por delante a su equipo en el minuto 24. Con el 0-1, se consumió casi todo el partido pero entonces llegó el gol de la sentencia, de nuevo gracias al delantero gabonés. Un 0-2, en el minuto 71, que dejaba el partido encarrilado y les daba el billete para disputar las semifinales europeas. Antes, sin embargo, el Tottenham Hotspur quiso poner emoción para el último cuarto de hora de partido con el gol de Heung-Ming Son. Pese a esto, el conjunto borusser se llevó de White Hart Lane un triunfo de prestigio y sumó un nuevo hito en el futbol alemán.

Aubameyang celebra uno de sus goles en White Hart Line / FOTO: Getty Images

Nunca antes un equipo alemán había ganado en White Hart Line. El Dortmund lo consiguió y se citó con el Liverpool en los cuartos de la UEFA.

Con el 1-2, el Borussia Dortmund se citó en la siguiente fase de la UEFA con el Liverpool. Un partido ante uno de los clásicos del futbol europeo; un equipo dirigido por alguien que conoce muy bien al Borussia Dortmund: Jürgen Klopp. El alemán se coló en el camino de los borussers hacía la final. El 7 de abril de 2016 Klopp volvió a la que fue su casa durante muchos años y en la que consiguió grandes éxitos para el club. Esta vez lo hacía con el chándal del Liverpool y con el objetivo de llevarse el triunfo del Signal Iduna Park. No lo consiguió pero el 1-1 final entre Dortmund y Liverpool les dejó un paso más cerca de las semifinales. Siete días después ambos equipos se citaron en Anfield Road.

La locura en las semifinales de la UEFA

Siete goles en una noche fatídica para los alemanes

Tras el 1-1 en el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund visitaba Anfield Road con la idea de dar el paso definitivo hacía la siguiente ronda de la UEFA. En uno de los estadios más míticos del futbol mundial, Tuchel y los suyos tenían que remontar la eliminatoria si querían estar en un poco más cerca del Saint Jacob's Park de Basilea, la sede de la final. Y como si de un cuento de hadas se tratara, el Borussia Dortmund marcó dos goles en tan solo 10 minutos. Mkhitaryan, primero, y Aubamenyang después ponían un 0-2 en el marcador. Dos goles para voltear la eliminatoria y poner al Borussia Dortmund un paso más cerca de Basilea. La dinámica continuó toda la primera mitad pero tras el descanso algo cambió. El Liverpool empezó a dominar el encuentro y a generar ocasiones de gol muy claras hasta que en el minuto 48, Origi marcó el primero para los ingleses. Pese al gol, los de Tuchel seguían estando en la siguiente fase ya que la eliminatoria estaba 2-3 favorable a los alemanes pero por si había alguna duda, Reus marcó el tercero para su equipo poniendo el 1-3 en el electrónico.

Una acción de ese 4-3 que se vivió en Anfield entre el Liverpool y el Dormund / FOTO: Getty Images

A partir de entonces, empezó la locura en Anfield. Lo que estaba siendo un vals para el Borussia Dortmund ser convirtió en un rock&roll liderado por el Liverpool. Conocido es que los conjuntos ingleses no se dan por vencidos nunca y, en esa noche de abril, el conjunto red lo confirmó. En el minuto 66, Coutinho puso el 2-3 y en el 78' Sakho empató el partido y la eliminatoria. 3-3 reflejaba el marcador –4-4 la eliminatoria– y aún quedaban 12 minutos para disputarse. A partir de ese momento todo podía suceder. Los minutos corrían y el empate a todo seguía siendo el protagonista. Cumplido el noventa todo hacía indicar que el desempate se rompería en la prórroga. Pero no, y es que en el 91 de juego apareció la cabeza de Lovren para poner el 4-3 para el Liverpool y destruir toda opción del Borussia Dortmund. El sueño de estar en las semifinales se esfumó en un minuto 91 fatídico. Klopp paso de héroe a verdugo. Esa derrota provocó dos cosas: por un lado, la eliminación del Dortmund y, por otro, cosechar la primera derrota del 2016.

Dejan Lovren rompió el empate con su tanto en el minuto 91 de partido / FOTO: uefa.com

Klopp se convirtió en verdugo

Jürgen Klopp siempre será uno de los “culpables” de los éxitos deportivos del Borussia Dortmund. Con él de entrenador, el equipo se convirtió en uno de los mejores equipos del mundo. No hay que olvidar que a sus órdenes el Dortmund vivió una de sus mejores épocas cosechando grandes hitos: dos Bundesligas consecutivas (2010/11 y 2011/12), dos Supercopas alemanas (2013 y 2014) y una DFB-Pokal (2011/12). Esto sumado a que llevó al equipo a la final de la Champions League del 2013, donde perdieron 2-1 ante el Bayern de Múnich. Era la segunda vez que el Borussia Dortmund llegaba a una final de la máxima competición europea. Pese a esto, ese 14 de abril de 2016 Klopp paso de héroe a verdugo. Su actual equipo, el Liverpool, privó al Borussia Dortmund de jugar las semifinales de la UEFA Europa League. Klopp rompió el corazón de todos los aficionados borussers con esa eliminación y más de la forma en la que sucedió.

Götze vuelve a la que fue su casa

Götze, Schürrle, Merino, Guerreiro, Bartra, Rode, Mor y Dembelé, ocho caras nuevas para afrontar los retos de la temporada 2016/17.

Con la temporada 2015/16 finalizada, el Borussia Dortmund rastreó el mercado de fichajes para encarar un nuevo reto. Con el equipo clasificado de nuevo para la Champions League, Thomas Tuchel sabía que necesitaba reforzar una plantilla de la que se fueron muchos jugadores. Muchos e importantes. Mats Hummels, Ilkay Gündogan y Henrikh Mkhiaryan dejaron el equipo y pusieron rumbo al Bayern de Múnich, Manchester City y Manchester United, respectivamente, después de dejar más de 107 millones de euros en las arcas del club. Pese a las bajas destacadas, el equipo se reforzó con gente joven pero de mucha calidad. A ellos se sumó la vuelta a casa del hijo pródigo, y es que tras su decepcionante paso por el Bayern de Múnich, Mario Götze volvió a la que fue su casa. El objetivo, tanto del club como del jugador, era recuperar el nivel y el juego para dar lo mejor al equipo de su corazón. Fue el fichaje más sonado. Junto a Götze llegó otro gran futbolista alemán: André Schürrle, procedente del Wolfsburgo a cambio de 32 millones de euros.

Schürrle y Götze fueron dos de los fichajes más destacados del Borussia Dortmund / FOTO: bvb.de

Junto a ellos, seis incorporaciones más para completar una plantilla de presente pero, sobretodo, con las miras puestas en el futuro. Marc Bartra (FC Barcelona) , Raphäel Guerreiro (Lorient) y Mikel Merino (Osasuna) para reforzar la línea defensiva tras la baja de Hummels. En el centro del campo, Sebastian Rode (Bayern de Múnich) como sustituto de Gündogan y en la mediapunta los ya mencionados Götze y Schürrle, además de Emre Mör (FC Nordsjaelland) y Ousmane Dembélé (Rennes). Con los ocho fichajes, el Borussia Dortmund completó una plantilla diseñada para derrocar al Bayern de Múnich y volver a caminar con paso firme en la Champions League.

Un inicio de temporada irregular

En el arranque de la presente campaña, el Borussia Dortmund aún no ha conseguido alcanzar su máximo nivel. Tras las 16 jornadas antes de cerrar el 2016, el equipo es sexto con 27 puntos pero lejos del RB Leipzig (a nueve puntos) y Bayern de Múnich (a 12), los dos conjuntos que están liderando la Bundesliga. Los de Thomas Tuchel han encadenado victorias contundentes con derrotas sorprendentes ante equipos de inferior nivel. El balance hasta la fecha es de siete victorias, seis empates y tres derrotas, siendo el segundo equipo más goleador, con 35 goles. El equipo no ha cerrado un gran 2016 en la Bundesliga, ya que ha encadenado tres empates consecutivos –frente Hoffenheim, FC Köln y Augsburgo– que no le han permitido ascender en la clasificación.

En Champions sí que han demostrado fiabilidad: en seis jornadas, cuatro triundos y dos empates. Además han sido, con 21 goles, el equipo más goleador de la fase de grupos.

Su irregularidad en la competición doméstica ha contrastado con la fiabilidad y consistencia que ha ido mostrando, jornada tras jornada, en la Champions League. Y es que el conjunto aurinegro ha acabado la fase de grupos líder con 14 puntos y sin perder ningún partido. Pero no solo eso, porque el Borussia Dortmund ha sido el equipo que más goles ha marcado en las seis jornadas: 21 goles, por delante de clubes como el Real Madrid, Barça, PSG o Juventus. Uno de los partidos más recordados de la fase de grupos será la visita del Legia de Varsovia al Signal Iduna Park. El encuentro acabó con un 8-4, convirtiéndose de esa forma en el partido con más goles en la historia de la Champions League. Ese día también supuso el retorno estelar de Marco Reus, que reaparecía tras varios meses ausente por lesión. Sin duda que tras una pasada campaña en la que no pudieron disfrutar de la Champions League, los de Thomas Tuchel quieren ir dando pasitos hasta llegar a la gran final. Repetir el hito del 2013 es uno de los grandes sueños de toda la entidad. Eso sí, el técnico alemán ya se encargó antes de empezar que lo importante es ir poco a poco, partido a partido. Soñar en pequeño para llegar al gran deseo. La Champions League siempre es un caramelo muy apetitoso.

El Signal Iduna Park, convertido en un bastión inexpugnable

Si hay algo que ha marcado el 2016 es la racha de partidos sin perder que ha cosechado el equipo en el Signal Iduna Park. Sin duda, este es uno de los motivos por los que el Borussia Dortmund se ha ido convirtiendo en un dolor de cabeza para los rivales que visitan su estadio. Desde el 30 de enero de 2016, día en el que se disputó el primer encuentro, los de Thomas Tuchel han jugado 24 partidos de los que han ganado 17 y han empatado siete. Además, en su estadio son el segundo equipo más goleador: 18 goles en ocho partidos. En esta estadística se suman los encuentros de Bundesliga, DFB-Pokal, Europa League y Champions League. Son muchos partidos y muchos rivales de entidad que han visitado el Signal Iduna Park que no han conseguido salir victoriosos. En la temporada pasada, ni Bayern de Múnich (0-0), ni Tottenham Hotspur (3-0) ni Liverpool (1-1) supieron ganar en su visita al feudo alemán.

De momento, el Borussia Dortmund sigue sin perder en su estadio / FOTO: bvb.de

En lo que llevamos de temporada, por ejemplo, el Borussia Dortmund ha recibido al actual campeón de la Champions League, el Real Madrid. Tras ir por detrás en el marcador durante gran parte de partido, los de Tuchel supieron arrancar un empate gracias al tanto de André Schürrle en el minuto 87. El gran objetivo del equipo es seguir con estos números en su estadio, ir sumando triunfos en el Signal Iduna Park para hacerlo aún más inexpugnable. Si a esto se le suma una cierta regularidad fuera, sin duda que el Borussia Dortmund volverá a pelear por el título liguero.

La consolidación de Aubameyang

El 2016 ha sido el año de Pierre-Emerick Aubameyang. Desde el 23 de enero de 2016, el delantero gabonés ha marcado 32 goles sumando todas las competiciones que ha disputado. Coronado mejor futbolista africano del 2015, a lo largo de estos 365 días Auba se ha ido consolidando como uno de los mejores delanteros centros del mundo. Hasta la fecha, solo en Bundesliga ha marcado 16 goles, siendo así el máximo goleador de la competición con tres tantos más que su inmediato perseguidor, Anthony Modeste (13). Si a estos les sumamos los de la temporada pasada, el gabonés ha marcado 23 en 29 partidos de Bundesliga. Pero las cifras no se acaban aquí y es que en las seis jornadas de la fase de grupos de la Champions League ha perforado la portería rival en cinco ocasiones.

Sus 16 goles en 16 partidos y los 1.346 minutos que ha jugado en la Bundesliga demuestran que es un jugador vital para el equipo.

Desde que empezó el 2016, Aubameyang también ha jugado la UEFA Europa League. En toda la competición consiguió marcar ocho goles, quedándose a dos del máximo goleador, que fue Aritz Aduriz (10). De estos ocho, solo uno lo marcó durante el 2016. Actualmente, los números que está cosechando el gabonés solo están a la altura de los mejores delanteros centros del planeta futbol. No es de extrañar que varios equipos hayan llamado a la puerta del Borussia Dortmund para preguntar por la situación de Aubameyang. Pese a la rumorología, el delantero está centrado únicamente en seguir creciendo como futbolista en el conjunto alemán. Además la muestra de que es un jugador vital para el equipo es que a estas alturas es el que más minutos acumula en sus piernas en la Bundesliga: 1.346. Este 2016 ha sido, quizás, el año de explosión de un delantero que está llamado a ser uno de los mejores más temprano que tarde. De momento, a sus 27 años, Pierre-Emerick Aubameyang ya se ha consolidado como el buque insignia del Borussia Dortmund.

La celebración de Aubameyang está siendo algo ya muy común / FOTO: bvb.de

Tuchel, un capitán de lujo

Su etapa en el Borussia Dortmund está siendo descomunal: solo dos derrotas como técnico en los 45 partidos al frente del barco.

Thomas Tuchel llegó al banquillo del Borussia Dortmund en el verano de 2015. Tras ser destituido de su cargo al frente del Mainz, el técnico alemán llegó a la disciplina borusser con la difícil tarea de hacer olvidar a Jürgen Klopp. Su nueva andadura empezó muy bien, con una pretemporada pletórica y ganando los primeros 9 partidos como entrenador jefe; de hecho, Tuchel consiguió el mejor arranque de la Bundesliga con 4 de 4 y un +12 en la diferencia de goles. En los partidos del 2016 de la temporada pasada, Thomas Tuchel solo perdió dos: frente al Liverpool, el 14 de abril; y ante el Eintracht de Frankfurt, el 7 de mayo. Un total de 23 partidos con tan solo estas mencionadas derrotas. En su primera campaña como técnico del Borussia Dortmund fue capaz de dejar el equipo en segunda posición y con el billete directo para una nueva edición de la Champions League.

Ya en lo que se refiere a esta temporada, en los 22 encuentros en el banquillo, Thomas Tuchel ha seguido fiel a su estilo de juego. Un estilo de juego que le está permitiendo seguir acumulando buenos resultados, sobre todo cuando el equipo juega en el Signal Iduna Park. Thomas Tuchel llegó con la difícil misión de suplir a Jürgen Klopp y, de momento, lo está consiguiendo. Lo único que se le resiste para igualar a su antecesor son los títulos. En este 2017 que empezará, el técnico alemán buscará levantar alguna copa como entrenador del Borussia Dortmund. Imposible no es, ya que el equipo está vivo en todas las competiciones que disputa: en Bundesliga, a doce del líder; en la Champions ya está en octavos, donde se verá las caras con el Benfica y en la DFB-Pokal, avanzando con paso firme. Tuchel se ha convertido en un capitán de lujo para el Dortmund.